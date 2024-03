Á hậu Vbiz báo thời điểm sinh con đầu lòng, danh tính bạn trai Việt kiều gây tò mò

Vào ngày 14/3, Á hậu Hoàng My đã cập nhật hình ảnh mới của bản thân trên mạng xã hội. Người đẹp sinh năm 1988 mặc trang phục tông màu đen, ôm sát cơ thể để lộ bụng bầu lớn rõ ở tháng cuối của thai kỳ. Dù đang vất vả mang thai con đầu lòng nhưng sắc vóc của nàng hậu 8x vẫn được khen ngợi ngày càng mặn mà.

Kèm theo đó, Á hậu Hoàng My tiết lộ thời gian dự kiến gặp thành viên nhí. "Chỉ hơn 2 tuần nữa thôi mẹ sẽ được thấy mặt bé yêu của mẹ rồi", người đẹp sinh năm 1988 hào hứng chia sẻ. Vào tháng 2/2024, Á hậu Hoàng My gây bất ngờ khi đăng tải hình ảnh hạnh phúc bên bạn trai và thông báo đang có tin vui. Đông đảo sao Việt và bạn bè, đồng nghiệp đã gửi lời chúc tới người đẹp 8x.

Á hậu Hoàng My dự kiến hơn 2 tuần nữa sẽ chào đón thành viên mới

Vào tháng 2/2024, người đẹp sinh năm 1988 gây bất ngờ khi công khai việc đang mang thai con đầu lòng

Vũ Hoàng My là Á hậu 1 Hoa hậu Việt Nam 2010. Thời điểm đăng quang, cô được đánh giá cao bởi vẻ đẹp rạng rỡ, sự tự tin và vốn ngoại ngữ tốt. Cô từng là thí sinh đại diện Việt Nam tham gia Hoa hậu Hoàn vũ 2011 và Hoa hậu Thế giới 2012.

Được biết, Á hậu Hoàng My tham khảo tư vấn của các bác sĩ tại châu Âu để quyết định phương pháp sinh thường hoặc sinh mổ. Trước đó, Hoàng My từng công khai mối quan hệ với bạn trai Việt kiều nhưng giấu danh tính. Cô cho biết "nửa kia" chinh phục cô bằng sự kiên nhẫn, chân thành. Nhờ tình yêu viên mãn bên bạn trai, Hoàng My từ người không có ý định lập gia đình, nay đã thay đổi quan niệm về cuộc sống và hôn nhân.