Á hậu tai tiếng mới giải nghệ 3 tháng đã quay lại showbiz, còn đem scandal ngoại tình chấn động ra "câu view"

Chỉ vừa mới vào tháng 3 vừa qua, Á hậu 1 Hong Kong 2012 Huỳnh Tâm Dĩnh tuyên bố rút khỏi showbiz, cùng ông xã Lê Vạn Hoành chu du thế giới. Thế nhưng đến nay, nàng Á hậu "tiểu tam" này lại trở lại với ca khúc mới The Beauty Of Seeing Through The World. Ca khúc này do chính Huỳnh Tâm Dĩnh sáng tác, thẳng thắn đề cập đến scandal ngoại tình với nam ca sĩ Hứa Chí An vào năm 2019.

Trả lời truyền thông Hong Kong (Trung Quốc), Huỳnh Tâm Dĩnh tiết lộ cô dồn hết cảm xúc vào âm nhạc, và đã chấp nhận vụ ngoại tình là 1 phần của quá khứ. "Tôi sẽ không bao giờ quên nó. Sự cố này trở thành 1 phần trong trải nghiệm cuộc sống của tôi. Nó thực sự đã xảy ra, vì vậy không cần phải chạy trốn hay sợ mọi người nhắc lại. Đó chỉ là cuộc sống. Nếu bạn phạm sai lầm, bạn phải chịu trách nhiệm. Tôi đã chấp nhận rằng đó là 1 phần trong quá khứ của tôi" - Huỳnh Tâm Dĩnh trải lòng.

Huỳnh Tâm Dĩnh vừa tuyên bố giải nghệ đã quay lại showbiz...

... và còn thẳng thắn nói về scandal ngoại tình trong quá khứ

Á hậu 1 Hong Kong 2012 cũng không ngại nhắc đến tình nhân tai tiếng Hứa Chí An. Khi được hỏi rằng có muốn tham dự concert của Hứa Chí An vào tháng 8 tới không, Huỳnh Tâm Dĩnh lịch sự từ chối và nói rằng cô muốn hỗ trợ từ xa: "Mọi người đều đang nỗ lực để tiến về phía trước trong cuộc sống, và tôi chúc Hứa Chí An cùng các thành viên trong ban nhạc của anh ấy mọi điều tốt đẹp nhất".

Những chia sẻ của Huỳnh Tâm Dĩnh nhanh chóng làm dậy sóng mạng xã hội. Nhiều người chấp nhận nỗ lực quay trở lại của cô. Song có rất nhiều khán giả chỉ trích á hậu này đang "chiêu trò" sử dụng scandal cũ để thu hút sự chú ý cho ca khúc mới.

Nhiều người cho rằng Huỳnh Tâm Dĩnh đang lợi dụng scandal để thu hút sự chú ý cho ca khúc mới

Còn nhớ vào năm 2019, Á hậu Huỳnh Tâm Dĩnh và nam ca sĩ Hứa Chí An lộ clip ngoại tình 16 phút trên taxi khiến showbiz Hong Kong (Trung Quốc) chấn động. Vào thời điểm đó, Huỳnh Tâm Dĩnh đang hẹn hò Mã Quốc Minh, còn Hứa Chí An là chồng của diva Trịnh Tú Văn. Sau khi vụ việc vỡ lở, Hứa Chí An lập tức mở họp báo, khóc lóc nói lời xin lỗi vợ và công chúng. Anh thừa nhận sai lầm, gọi đó là “1 khoảnh khắc mất kiểm soát”, và tuyên bố tạm dừng mọi hoạt động nghệ thuật. May mắn là Hứa Chí An vẫn được vợ Trịnh Tú Văn tha thứ và không đánh mất tổ ấm.

Vụ ngoại tình của Hứa Chí An và Huỳnh Tâm Dĩnh từng gây chấn động showbiz

Về phần Huỳnh Tâm Dĩnh, sự nghiệp của cô rơi xuống đáy vực chỉ sau một đêm. Cô lập tức bị đài TVB cắt vai trong Bằng Chứng Thép IV và đình chỉ mọi hoạt động. Phản ứng dữ dội đến mức Huỳnh Tâm Dĩnh phải dừng hoạt động trong nhiều năm, bạn trai Mã Quốc Minh cũng chia tay cô. Năm 2023, Á hậu này trở lại với vai trò mới là ca sĩ và kết hôn với tay trống Lê Vạn Hoành, người hơn cô 14 tuổi. Hôn lễ được diễn ra riêng tư chỉ có sự góp mặt của gia đình, bạn bè thân thiết. "Anh ấy là mùa xuân, mùa hạ, mùa thu và mùa đông của tôi" - Huỳnh Tâm Dĩnh trìu mến nói về chồng.

Huỳnh Tâm Dĩnh kết hôn với tay trống Lê Vạn Hoành vào năm 2023

Nguồn: Koreaboo, New Straits Times