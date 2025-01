Á hậu Phương Nhi sắp chuyển về khu biệt thự xa hoa bậc nhất Hà Nội - nơi ở của giới siêu giàu: Giá 300-500 tỷ/căn, tăng gần 60% trong vòng 1 năm

Sáng ngày 15/1/2025, đám hỏi của doanh nhân Phạm Nhật Minh Hoàng và Á hậu Phương Nhi đã diễn ra tại Thanh Hóa. Những hình ảnh tại đám hỏi nhanh chóng thu hút sự quan tâm rất lớn của công chúng.

Đáng chú ý, nhiều nguồn tin cho rằng Á hậu Phương Nhi sẽ chuyển về khu biệt thự xa hoa bậc nhất Thủ đô là Vinhomes Riverside Long Biên. Dự án có quy mô xây dựng 183,5 ha với tổng số vốn đầu tư lên đến 10.010 tỷ đồng. Được biết, đây cũng chính là trụ sở của tập đoàn Vingroup.

Vinhomes Riverside Long Biên, cụ thể là khu Bằng Lăng được ví là phân khu có vị trí đắc địa và khép kín, đảm bảo sự riêng tư và biệt lập cho tầng lớp tinh hoa, tài phiệt. Khu biệt thự này được bao quanh bởi hàng rào cây xanh và có camera theo dõi an ninh vô cùng nghiêm ngặt.

Theo chuyên trang Batdongsan.com.vn, giá bán phổ biến nhà biệt thự, liền kề tại Vinhomes Riverside khoảng 297,9 triệu đồng/m2. Mức giá này đã tăng khoảng 58,9% trong vòng 1 năm qua. Trước đó, vào tháng 10/2024, giá biệt thự, liền kề tại đây từng lập đỉnh 303,3 triệu đồng/m2. Như vậy, ước tính giá trị mỗi căn biệt thự tại đây lên đến 300-500 tỷ đồng/căn.

Nguồn Batdongsan.com.vn

Ngoài Vinhomes Riverside Long Biên, một trong những khu biệt thự cũng nằm trong top đắt đỏ bậc nhất của Hà Nội đến từ nhà Vingroup là Vinhomes Green Bay Mễ Trì. Dự án tọa lạc ngay mặt đường Đại lộ Thăng Long, gần Trung tâm Hội nghị Quốc gia, cách trung tâm thành phố khoảng 5km.

Quy mô khoảng 31,8 ha. Mật độ xây dựng chỉ khoảng 19%, phần lớn diện tích dành cho cảnh quan, cây xanh và tiện ích. Tổng vốn đầu tư tại dự án này là 4.900 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 3 phân khu chính: The Residence (Khu biệt thự và nhà liền kề cao cấp), The Luxury (Các tòa chung cư cao cấp G1, G2, G3 có diện tích từ 50m2 đến hơn 120m2), The Villas (Khu biệt thự sang trọng ven hồ, có diện tích biệt thự từ 120m2 đến hơn 400m2).

Nguồn Batdongsan.com.vn

Biệt thự, liền kề tại Vinhomes Green Bay Mễ Trì đang có mức giá trung bình cao hơn gấp 1,5 lần so với Vinhomes Riverside Long Biên, khoảng 440,9 triệu đồng/m², tuy nhiên mức tăng chỉ khoảng gần 10% trong vòng 1 năm (mức tăng này tại Vinhomes Riverside Long Biên là 58,9%). Giá kỷ lục từng đạt được là 620,6 triệu đồng/m2 vào tháng 2/2024.