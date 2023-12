Á hậu Ngọc Hằng "bắn" tiếng Anh, hé lộ điều bất ngờ tại phần thi phỏng vấn kín Miss Intercontinental 2023

Ngày 9/12, Á hậu Ngọc Hằng đã bước vào phần thi cực quan trọng tại Miss Intercontinental 2023, đó là tranh luận và phỏng vấn kín. Cụ thể ở vòng Open MIC - tranh luận trực tiếp, chia làm hai phần là thi nhóm và thi cá nhân. Đối với vòng thi nhóm, các thí sinh được chia thành từng nhóm 3-4 người, cùng tham gia tranh luận về chủ đề ban tổ chức đưa ra. Tại phần thi cá nhân mỗi đại diện sẽ trả lời một câu hỏi trình bày quan điểm cá nhân và đưa ra góc nhìn của bản thân về bức tranh có sẵn từ ban tổ chức.

Ở phần thi nhóm, đại diện Việt Nam về chung nhóm với hai ứng viên mạnh là Brazil và Hungary cùng tranh luận với nhóm của các đại diện đến từ các nước Romania, Moldova, Egypt, Italy về vấn đề "Should voting [in the government] be mandatory?" (Tạm dịch: Vấn đề bỏ phiếu [trong Chính phủ] có nên bắt buộc hay không?). Ở phần này, Ngọc Hằng sẽ đứng ở đội đồng tình với quan điểm và đội còn lại sẽ phản biện vấn đề.

Á hậu Ngọc Hằng "bắn" tiếng Anh tại phần thi tranh luận

Tiếp theo đó, Ngọc Hằng tiếp tục cho phần thi cá nhân, đây là phần thi khá "khó nhằn" khi thí sinh chỉ được suy nghĩ và trả lời ngay trong vòng 30 giây. Đương kim Bảo Ngọc đặt câu hỏi cho Á hậu Ngọc Hằng: "Hãy tưởng tượng nếu bạn đạt danh hiệu, bạn sẽ lên kế hoạch sử dụng các nền tảng như thế nào để khuyến khích việc thể dục thể chất và lối sống lành mạnh".

Ngọc Hằng trả lời: "Thật ra tôi là một người ăn chay trường và chế độ ăn chay đang ảnh hưởng tốt đến sức khỏe của tôi. Theo tôi nghĩ thì mỗi người sẽ có 1 chế độ ăn của riêng họ. Nếu đạt ngôi vị Hoa hậu Liên lục địa, tôi muốn được thể hiện những sở thích, thói quen tích cực của mình trên mạng xã hội và cả những hoạt động cộng đồng nữa. Tôi muốn lan tỏa lối sống khỏe mạnh, tích cực của mình đến với mọi người xung quanh".

Á hậu Ngọc Hằng trả lời câu hỏi từ đương kim Miss Intercontinental Lê Nguyễn Bảo Ngọc

Chiều cùng ngày, Ngọc Hằng tiếp tục tham gia vòng phỏng vấn kín tại Miss Intercontinental 2023. Trong một buổi livestream vào trưa ngày 10/12, cô mới tiết lộ về phần thi này với khán giả.

Ngọc Hằng cho biết vòng thi phỏng vấn kín khá gần gũi, không quá nhiều áp lực và có tổng cộng 5 thành viên trong ban giám khảo. Cô sẽ di chuyển đến từng bàn, gặp trực tiếp từng thành viên trong ban giám khảo và trả lời lần lượt từng câu hỏi mà họ đặt ra. Một số câu hỏi nổi bật mà Ngọc Hằng nhận được từ BGK như: "Miêu tả bạn trong 3 từ", "Nếu có cơ hội chiến thắng thì bạn sẽ làm gì?", "Hình mẫu lý tưởng hướng tới?"... Cô nhận xét rằng bản thân đã hoàn thành phần thi khá tốt và kết quả cuối cùng thì phụ thuộc vào đánh giá của ban giám khảo.

Ngọc Hằng đặc biệt ấn tượng với câu hỏi: "Nếu bạn có cơ hội đánh bại 1 thí sinh tại Miss Intercontinental 2023 thì bạn muốn đó là ai?". Cô trả lời rằng bản thân không muốn đánh bại ai cả, người cô muốn đánh bại nhất là chính bản thân mình. Đại diện Việt Nam cũng cho biết đương kim Hoa hậu Bảo Ngọc là người đặt cho cô nhiều câu hỏi nhất tại phòng phỏng vấn kín và cả hai vẫn hỏi đáp hoàn toàn bằng tiếng Anh.

Á hậu Ngọc Hằng chia sẻ về phần thi phỏng vấn kín tại Miss Intercontinental

Trước đó, Ngọc Hằng khiến người hâm mộ nhan sắc trong nước rần rần với phần thi trang phục áo tắm thật bùng nổ. Bên cạnh đó, xuyên suốt cuộc thi, đại diện Việt Nam liên tục lọt Top thí sinh mặc đẹp. Với phong độ hiện tại, Á hậu Ngọc Hằng được kỳ vọng sẽ mang về thành tích ấn tượng cho nhan sắc Việt tại Miss Intercontinental 2023. Chung kết cuộc thi sẽ diễn ra hôm 15/12.