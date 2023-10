Á hậu Miss Grand Hồng Hạnh và Đỗ Hương Giang gây ấn tượng với vẻ đẹp lạ, cá tính trong sự kiện của Eva de Eva

Cùng hội ngộ trong "Merci & Merci" - Online showcase nhân dịp sinh nhật lần thứ 16 của Eva de Eva, hai gương mặt trẻ ghi dấu với những phần catwalk đầy phong cách, mang đến những màn trình diễn mãn nhãn và độc đáo.

Nếu như tại Miss Grand Vietnam 2023 Hồng Hạnh được đánh giá là thí sinh sở hữu nhan sắc khả ái nhất thì Đỗ Hương Giang lại được xem là thí sinh có "gương mặt đẹp nhất" của The New Mentor. Tuy nhiên trong sự kiện lần này của Eva de Eva, cả hai cô nàng đều xuất hiện với hình ảnh cá tính và đầy nội lực.

Nhan sắc và hình tượng mới lạ trong sự kiện

Nhờ những điểm mạnh khi bước ra từ một đấu trường nhan sắc, Á Hậu sinh năm 2000 Hồng Hạnh mang đến phần trình diễn truyền cảm hứng về vẻ đẹp thanh lịch trường tồn và có phần nữ tính thông qua những trang phục mang đậm phong cách biểu trưng của thương hiệu. Hình tượng quen thuộc vốn có của "cô gái Eva de Eva" đã được Hồng Hạnh làm mới nhờ vẻ đẹp trẻ trung, thời thượng và cá tính trong online showcase lần này.

Đỗ Hương Giang – cô gái sinh năm 1999 để lại nhiều ấn tượng về tài năng và những màn ứng xử thông minh trong The New Mentor đã thể hiện sự linh hoạt trong tạo hình cá tính và mạnh mẽ. Các bộ trang phục mà Đỗ Hương Giang trình diễn trong sự kiện mang đậm vẻ thời thượng, tính xu hướng, thể hiện sự nội lực, tự tin và bản lĩnh của người phụ nữ đương thời. Được tôi luyện, học hỏi và tích lũy nhiều kinh nghiệm đắt giá khi tham gia show truyền hình thực tế The New Mentor, Đỗ Hương Giang ngày càng khẳng định thực lực qua những màn catwalk ấn tượng. Trong online showcase "Merci & Merci", với gương mặt góc cạnh lợi thế, phần trình diễn và những shoot hình của Đỗ Hương Giang khiến người xem khó rời mắt.

Sự kết hợp của Hồng Hạnh và Đỗ Hương Giang bên cạnh những gương mặt người mẫu quen thuộc của thương hiệu trong "Merci & Merci" đã mang đến một online showcase nhiều cảm xúc về hình ảnh mạnh mẽ, nội lực, sẵn sàng vượt qua mọi giới hạn để thể hiện chính mình của người phụ nữ hiện đại.

"Merci & Merci" và thông điệp Cảm ơn một hành trình của thương hiệu

Eva de Eva là thương hiệu thời trang cao cấp tiên phong đồng hành cùng phụ nữ Việt, mang đến những thiết kế truyền cảm hứng và nhận được nhiều sự yêu mến suốt nhiều năm của khách hàng. Thương hiệu luôn tin rằng mỗi người phụ nữ sẽ tràn đầy hạnh phúc, tự tin vào bản thân và hết mình cho từng khoảnh khắc sống khi họ mặc đẹp.

"Trong Merci & Merci, thông điệp sâu sắc nhất chúng tôi muốn nhắn gửi là sự biết ơn. Sự kiện sinh nhật lần thứ 16 này là cơ hội để chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với khách hàng, đối tác và đội ngũ của mình trong suốt hành trình làm nên thành công của hôm nay" – chia sẻ từ đại diện của Eva de Eva.

Á hậu Miss Grand Hồng Hạnh và Top 8 The New Mentor Đỗ Hương Giang đã tạo nên những màn trình diễn thú vị và mãn nhãn trong sự kiện. Sự kết hợp của hai cô nàng tài năng đã giúp online showcase "Merci & Merci" trở nên đặc biệt, góp phần làm cho sự kiện 16 năm của Eva de Eva để lại nhiều dấu ấn và cảm xúc trong lòng những người xem mộ điệu.