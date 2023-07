Á hậu Mai Ngô khóc nấc, tiết lộ từng tốt nghiệp cấp 3 với hạnh kiểm trung bình

Mới đây, trong talkshow Mind Hacker, Á hậu Quỳnh Mai (Mai Ngô) không ngần ngại tiết lộ câu chuyện thời đi học. Người đẹp khóc nức nở thừa nhận: "Tuy là Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 nhưng tôi từng tốt nghiệp lớp 12 với hạnh kiểm trung bình".

Mai Ngô kể thời đi học cô bị xếp hạnh kiểm trung bình vì đi học muộn quá số buổi nhà trường quy định. Buổi học thứ 45, cô tiếp tục đến muộn 5 phút nên phải đứng ngoài cửa lớp. Thầy cô phê vào sổ ghi đầu bài là Mai Ngô không đi học buổi đó.

Á hậu 4 Miss Grand Vietnam 2022 cảm thấy bản thân từng xốc nổi, gặp nhiều khó khăn thời đi học. Được biết, Mai Ngô từng theo học trung cấp múa TPHCM, ngôi trường quy tụ những gương mặt nổi tiếng, thành công.

Á hậu Mai Ngô bật khóc vì tốt nghiệp cấp 3 hạnh kiểm trung bình

Thời cấp 3, Mai Ngô vừa đi học vừa đi múa ở tiệc cưới nên thường đến lớp trễ. Cô chia sẻ đó là khoảng thời gian áp lực khi làm việc với lịch trình chồng chéo. Người đẹp nhiều lần bị cảnh cáo và mời phụ huynh lên gặp thầy cô. Thậm chí cô còn bị phạt đứng ngoài cửa lớp cả buổi.

Cô nói: "Buổi sáng 11h45 tan học nhưng 11h30 phải có mặt ở nhà hàng, tôi thường trốn về sớm. Tôi làm việc theo ca nên đến lớp muộn 30-45 phút sau khi vào tiết học. Có thể nói, thời điểm đó khá kinh hoàng vì liên tục đi học và đi làm, lịch chồng chéo".

Mai Ngô cho hay, cô vẫn làm bài đầy đủ, kiểm tra, thi cử nghiêm túc ôn bài. Tuy thành tích học tập không được đánh giá cao nhưng cô luôn hăng hái tham gia hoạt động văn hóa văn nghệ của trường. Sau khi tốt nghiệp THPT, Mai quyết định không học đại học vì chưa có định hướng rõ ràng.

Mai Ngô gác lại việc học để theo đuổi con đường nghệ thuật

Nàng Hậu quyết định tạm gác lại việc học khi hoàn thành chương trình cấp 3 để bắt đầu theo đuổi con đường nghệ thuật. Mai Ngô được khán giả biết đến qua chương trình truyền hình thực tế và là gương mặt quen thuộc trong các cuộc thi sắc đẹp với các giải thưởng như: Top 30 Thử Thách Cùng Bước Nhảy 2013, Top 18 Vietnam's Next Top Model 2013, Top 12 Asia's Next Top Model 2016, Á quân The Face Vietnam 2016, giải thưởng Influencer Of The Year - Influence Asia 2017.