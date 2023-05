Từng bị miệt thị thê thảm, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân nói gì?

Cùng với Hoa hậu Việt Nam 2022 Huỳnh Thị Thanh Thủy , diễn viên Quang Anh, Bảo Hân, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đứng trong Diễn đàn Điều em muốn nói lần thứ II: Phòng chống bạo lực học đường để kể câu chuyện cá nhân. Cô cũng từng là nạn nhân hứng chịu những lời lẽ miệt thị về ngoại hình.

Trước sự phán xét của công chúng dành cho người nổi tiếng, Thiên Ân không thể không buồn hay tổn thương. Cô cảm thấy buồn nhưng rồi buộc phải chọn cách mạnh mẽ hơn. Đó là cách duy nhất để đứng lên, chống lại cảm xúc tiêu cực có thể dẫn tới hệ lụy đau lòng.

Đối với lứa tuổi học trò còn lúng túng, cảm thấy cô độc khi hứng chịu bạo lực trắng, Đoàn Thiên Ân mong các bạn trẻ “đừng rời bỏ thế gian này vì bất cứ lý do nào, bởi gia đình là nơi vun vén, bảo bọc các bạn. Mỗi người đến thế gian này để trải nghiệm những bài học, để nhận được những bài học trong cuộc đời”.

Hoa hậu Đoàn Thiên Ân khích lệ các bạn trẻ tìm đến với những người yêu thương mình. Đó là cha mẹ, thầy cô, bạn bè và những người sẵn sàng dang rộng vòng tay, lắng nghe họ. “Bất cứ ai có vấn đề gì hãy nói với gia đình, để có thể lên tiếng vì chính các bạn”.

Trước câu hỏi bí quyết để vượt qua những câu chuyện tiêu cực một cách nhanh chóng nhất, Thiên Ân nói rằng đầu tiên cô vẫn cho phép bản thân khóc, buồn, tổn thương và tìm người tin tưởng để tâm sự, để xả hết uất ức thay vì “ôm hết vào lòng”. Thiên Ân cũng nhắc tới đường dây nóng 111 để các em có thêm lựa chọn để giãi bày mong muốn và cũng là nơi bảo vệ các bạn.

Ngày 17/5, tại trường THPT Huỳnh Thúc Kháng,TP. Vinh, tỉnh Nghệ An, với sự đồng hành của Hội đồng đội Trung ương, báo Tiền Phong phối hợp cùng Sở GD&ĐT Nghệ An, Tỉnh Đoàn Nghệ An tổ chức diễn đàn Điều em muốn nói lần thứ II với chủ đề: Phòng chống bạo lực học đường.