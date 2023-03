9x Viettel và khát vọng đưa công nghệ Việt đồng hành cùng thế giới

Trung tâm điều hành thông minh khiến Sở cảnh sát Barcelona muốn học hỏi



Sinh năm 1995, Nguyễn Danh Thành hiện là Giám đốc sản phẩm chiến lược của Viettel Solutions. Từng là người phát triển dự án tiền di động Viettel Money, Danh Thành đến MWC 2023 trình diễn sản phẩm Trung tâm điều hành thông minh (IOC). Đây là hạt nhân để xây dựng thành phố thông minh (Smart City).

Nguyễn Danh Thành, Giám đốc sản phẩm chiến lược (Viettel Solutions).

Không hề là sản phẩm "demo", các anh chàng 9x mang sản phẩm thực tế đến MWC 2023, sử dụng dữ liệu thật đang được chạy tại Việt Nam. Họ chia sẻ về những địa phương thực tế đã triển khai như Huế, Thái Nguyên. Nhờ đó, khách tham quan thực sự phải trầm trồ, không thể không bị thuyết phục vào chất lượng của IOC Viettel.



Một trong những tính năng nổi bật của IOC Viettel là kiến trúc linh hoạt giúp xây dựng chính quyền số, giải quyết những nhu cầu cấp bách tại địa phương trước khi phải đầu tư toàn diện. Sản phẩm này được giới thiệu là nổi bật với 3 yếu tố: Tính hiệu quả, Linh hoạt, và lấy người dân làm trung tâm. Bởi vậy, rất nhiều người đánh giá cao khả năng phát triển mạnh mẽ của sản phẩm này trong tương lai.

Danh Thành cho biết: "Khách tham quan đặc biệt ấn tượng về công nghệ nhận diện vi phạm giao thông, nhận diện phương tiện giao thông cũng như trung tâm chỉ huy của IOC. Sở cảnh sát Barcelona cũng đã tới tham quan gian hàng và ngỏ ý muốn trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Viettel".

Mặc dù vậy, chàng "Giám đốc trẻ nhất Viettel" cũng thẳng thắn cho biết, IOC vẫn cần cải tiến liên tục để thực sự bứt phá so với các đối thủ trên thị trường. Bản thân Thành và lực lượng của Viettel tại MWC 2023 đều rất vui khi được tiếp xúc nhiều góc nhìn và cách làm mới về smart city từ nhiều đơn vị cung cấp giải pháp của các quốc gia khác nhau.

"Đây thực sự là một cơ hội tốt để học hỏi và tiếp thu tri thức công nghệ từ khắp các quốc gia trên thế giới. Tôi cảm thấy rất tự hào khi là một phần của Viettel, quảng bá sản phẩm công nghệ của Việt Nam ra quốc tế" – Nguyễn Danh Thành nói – "Với các bạn trẻ, tôi muốn chia sẻ rằng chúng ta đang có rất nhiều cơ hội để tạo dấu ấn và vươn mình trên bản đồ công nghệ thế giới. Hãy không ngừng cố gắng, học hỏi và luôn giữ khát vọng mang sản phẩm của mình ra châu lục và quốc tế".

Về chiến lược, IOC của Viettel hướng đến việc trở thành một trung tâm chỉ huy, bộ não cho thành phố thông minh, giúp chính quyền điều hành thành phố hiệu quả. Với mục tiêu đó, Viettel sẽ tiếp tục nâng cấp, cải thiện các vấn đề, thách thức chia sẻ ở trên, đồng thời mở rộng thị trường của sản phẩm ra quốc tế thông qua những mối quan hệ tận dụng được từ MWC 2023.

Thành phố ảo được phát triển bởi Gen Z

Tại Viettel, trong 1 năm qua, đội ngũ kỹ sư gồm toàn những nhân sự trẻ trung của Trung tâm Không gian mạng Viettel (VTCC) đã xây dựng thành công bản sao số của thành phố ảo của Việt Nam. Sản phẩm mang tên VSDT (Viettel Social Digital Twin) chứa đựng hàm lượng công nghệ cao như IoT, Big Data, AI, GIS, Simulation. Dữ liệu từ thực tế của mỗi công trình, mỗi căn nhà, tình hình thời tiết... được cập nhật từ vệ tinh đến VSDT hằng ngày.

Trần Huy Hoàng (bên trái) – kỹ sư sinh năm 1999, trở thành người giới thiệu dự án Viettel Social Digital Twin tại MWC 2023.

Điều này có nghĩa là khi tìm hiểu thông tin về một địa điểm nào đó ở Việt Nam, qua các hình ảnh 3D, chúng ta sẽ biết được trong con hẻm đó có quán ăn "hot" nào, điểm check-in đó có không gian ra sao. Mà không chỉ vậy, mình cũng biết được thời tiết ngày hôm đó ra sao luôn. Thế là "tổ đội" có thể chuẩn bị "dụng cụ" chụp ảnh cho xịn nhất.



Trần Huy Hoàng là kỹ sư phần mềm sinh năm 1999. Anh tham gia dự án VSDT từ những ngày đầu gia nhập Viettel, khi còn là cậu sinh viên thực tập. Đam mê "sống chết" sản phẩm, Hoàng nỗ lực và được tham gia nhóm trình diễn dự án tại MWC 2023 chỉ sau 6 tháng chính thức tốt nghiệp Đại học.

"Dù hiện tại mới là một nền tảng để lưu trữ dữ liệu xây dựng thành phố ảo nhưng khi tham dự MWC, bản thân chúng em rất tự hào khi có cơ hội chứng minh được rằng doanh nghiệp công nghệ Việt Nam hoàn toàn làm được những điều mà các doanh nghiệp lớn trên thế giới đang làm" – chàng kỹ sư sinh năm 1999 chia sẻ.

Đây là một công nghệ rất mới trên thế giới theo lời kỹ sư Gen Z cho biết. Bởi vậy, Hoàng đã đam mê "chiến đấu" với nó ngày đêm. Từ khi bắt tay vào việc, gần như mỗi ngày Hoàng chỉ dành 3-4 tiếng để ngủ. Thời gian còn lại, Hoàng dành cho việc nghiên cứu và làm việc cùng anh chị em trong dự án. May mắn là cả nhóm làm VSDT đều tuổi trẻ, nên "độ máu" đến từ anh giám đốc dự án đến em út như Hoàng.

Đến nay, trải nghiệm 3D trên nền tảng web về tốc độ tải hình ảnh, số lượng tòa nhà mà kỹ sư có thể "xây dựng" (tức tái lập 3D khối tòa nhà ảo giống hệt tòa nhà thực), tương đương với các giải pháp trên thế giới. Các yếu tố về độ phân giải, thời gian hiển thị trên máy người dùng… đều không thua kém. Không chỉ vậy, nếu như một số đơn vị giới hạn trải nghiệm của người dùng với thành phố ảo ở độ cao 100 – 500m so với mặt đất thì sản phẩm của Viettel không bị giới hạn phạm vi, không giới hạn thao tác, có thể trải nghiệm ở nhiều góc nhìn với từng thành phần của thành phố.

Huy Hoàng cho biết, tầm nhìn của sản phẩm trong 10 năm tới là "All in one". Vậy là chỉ cần sử dụng một platform, chúng ta có thể thực hiện mọi thứ từ thủ tục hành chính cho đến mua bán. Đó là nền tảng để xây dựng nền kinh tế số, xã hội số tại Việt Nam. Đó là tầm nhìn phổ cập công nghệ đến với tất cả mọi người mà Viettel luôn theo đuổi. Đó cũng là khát vọng của những thanh niên 9x như Hoàng đưa công nghệ Viettel đồng hành với thế giới.