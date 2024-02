9,6 triệu người hóng drama của "tiên nữ mukbang" Quỳnh Trương "vạch mặt" hot girl nghi đạo nhái mình: Vẫn chưa ngã ngũ

Với hội lướt MXH 180 phút/ngày và đặc biệt mê xem mukbang thì Quỳnh Trương (sinh năm 2002, Nghệ An) là một gương mặt quen thuộc. Cô nàng được cư dân mạng ưu ái gọi là “tiên nữ mukbang” vì vẻ ngoài xinh đẹp, trong trẻo ngay cả trong những clip ăn thùng uống vại. Sau gần 1 năm làm video mukbang, kênh của Quỳnh Trương đang có 2,1 triệu người theo dõi và 44,3 triệu lượt thích.

Quỳnh Trương

Mới đây, Quỳnh Trương bất ngờ vướng vào drama nhại phong cách, khiến dân tình bàn tán xôn xao.

Theo đó Hina Quỳnh Như là một gương mặt mới xuất hiện ở làng mukbang. Cô nàng bắt đầu làm video mukbang từ cuối tháng 11/2023 vừa qua, hiện đang có 217 nghìn người theo dõi. Điều đáng nói là phong cách làm video của Quỳnh Như lại được netizen nhận xét là khá giống Quỳnh Trương. Từ phần bio kênh đến cách ăn uống, cách cười hay lựa chọn trang phục kiểu nhẹ nhàng, dễ thương của Quỳnh Như đều khiến dân tình nghĩ đến Quỳnh Trương.

Phần bio kênh của Quỳnh Như và Quỳnh Trương khá giống nhau

Một vài khoảnh khắc giống nhau của cả 2 cô gái (Nguồn: @_ttqueen, @hina_14299)

Phía dưới video của cả 2, cư dân mạng để lại nhiều bình luận tranh cãi. Một phe cho rằng Quỳnh Như bắt chước Quỳnh Trương rõ ràng nhưng một nửa lại khẳng định ăn uống thì ai cũng như nhau nên không thể nói như vậy.

Trước những tranh cãi này, vào ngày 16/2, Quỳnh Trương đã đăng một clip nấu và ăn bún chả kèm chú thích: "Wanting to be someone else is a waste of who you are". Đây là phát biểu của rocker đình đám Kurt Cobain, tạm dịch: ''Trở thành một người khác là một sự lãng phí chính con người bạn''.

Dù Quỳnh Trương không nói thẳng đến ai nhưng cư dân mạng cho rằng cô đang nhắc khéo Quỳnh Như. Ở phần bình luận, nhiều người cũng liên tục gọi tên Hina Quỳnh Như, đẩy tên cô nàng lọt top từ khóa tìm kiếm. Đến hiện tại, clip của Quỳnh Trương đã có 9,6 triệu người theo dõi.

Sau động thái này, Quỳnh Trương và Quỳnh Như đã có động thái khá trái ngược nhau. Từ đó đến nay, đã 10 ngày trôi qua nhưng Quỳnh Trương không ra video mới, dù vẫn đăng story. Về phần Quỳnh Như đăng clip đều đặn, bất chấp ý kiến trái chiều.

Quỳnh Trương vẫn up story nhưng không đăng video

Hiện tại cư dân mạng vẫn đang bàn tán xôn xao về sự việc.

Trước đây, Quỳnh Trương từng bị tố làm video mukbang không trung thực, ăn nhưng không nuốt. Ngày 9/2 vừa qua, cô nàng đã làm clip quay cảnh nuốt rõ ràng và viết: "Thời gian chủ yếu mình dành cho việc học và làm, đôi co với những ý kiến như này không giúp mình phát triển bản thân mà chỉ mất thời gian. Chỉ hi vọng mọi người có cái nhìn nhẹ nhàng và tốt đẹp hơn với cuộc đời!".