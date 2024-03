94% phụ nữ tại Hollywood từng bị quấy rối tình dục

Từ lâu, Hollywood đã nổi tiếng là nơi đầy rẫy những bê bối và tai tiếng. Đặc biệt, vấn nạn quấy rối, lạm dụng tình dục đối với các nữ diễn viên đã nhiều lần được phanh phui trước công chúng. Mới đây, những mặt tối của kinh đô điện ảnh thế giới lại tiếp tục bị chính những ngôi sao hạng A tại đây bóc trần. Cụ thể trong cuốn tự truyện mới nhất của mình, nữ diễn viên Rebel Wilson đã dành hẳn một chương để kể tội Sacha Baron Cohen - đồng nghiệp từng hợp tác với cô trong các dự án như Grimsby, Borat… Rebel Wilson nói đã bị nam diễn viên này từng ép mình khỏa thân, thậm chí gạ gẫm cô quan hệ thật khi đóng phim để tăng tính chân thực cho cảnh quay. Khi nghe những lời quấy rối đó, nữ diễn viên đã nổi giận và lập tức rời trường quay.

Trước đó, giữa tháng 3, một minh tinh hạng A khác là Sharon Stone cũng lần đầu vạch mặt nhà sản xuất lẫy lừng Robert Evans khi thực hiện dự án Sliver (1993). Sao nữ cho biết bạn diễn Billy Baldwin đã gặp vấn đề tâm lý và không thể diễn cảnh nóng giữa 2 người một cách suôn sẻ. Robert Evans sau đó đã hẹn gặp nữ diễn viên trong phòng riêng và đề xuất cô phải ngủ với bạn diễn để tăng "phản ứng hóa học" giữa họ trên phim.

Sharon Stone và Billy Baldwin trong Sliver.

Bị yêu cầu khỏa thân chờ casting, "thử vai" trên giường với NSX

Dù gây ồn ào và thu hút dư luận, thực chất những câu chuyện như Sharon Stone hay Rebel Wilson diễn ra nhan nhản trong showbiz. Mới đây, nhân làn sóng phản đối những kẻ quấy rối tình dục tại Hollywood nóng trở lại, tạp chí Far Out đã đăng bài viết bóc trần những mặt tối xấu xí của kinh đô điện ảnh thế giới. Một trong những câu chuyện nổi bật được nhắc đến là ký ức kinh hoàng của nữ diễn viên xinh đẹp Jennifer Lawrence thời mới vào nghề. Ngôi sao American Hustle tiết lộ rằng cô từng bị ép phải đứng xếp hàng cùng một dàn người đẹp không mặc quần áo, chỉ được dùng băng dính để che các bộ phận nhạy cảm để đợi đến lượt thử vai. Khi vào phòng với các nhà sản xuất, cô bị yêu cầu tạo dáng để những người này quay phim, chụp ảnh lại.

Jennifer Lawrence gọi đó là trải nghiệm nhục nhã không thể nào quên đối với chính bản thân cô. Nữ diễn viên cũng tin rằng chỉ vì sớm nổi tiếng nên mình mới dần thoát khỏi những sự việc tương tự sau đó. Đồng thời, cô tin rằng những câu chuyện tương tự sẽ vẫn tiếp tục xảy ra nhan nhản tại Hollywood, chỉ đơn giản là ở những mức độ khác nhau.

Jennifer Lawrence tiết lộ từng phải khỏa thân xếp hàng chờ casting thời mới vào nghề.

Tương tự Jennifer Lawrence, Kaya Scodelario - ngôi sao The Maze Runner - cũng tiết lộ từng bị loại khỏi một dự án lớn khi từ chối khỏa thân trước mặt đạo diễn và các nhà sản xuất trong buổi thử vai. Nữ diễn viên cho biết thực sự cảm thấy hoảng sợ trước các yêu cầu khiếm nhã của đoàn phim. May mắn, người đại diện của cô cũng có mặt ở đó và đã lập tức can thiệp để bảo vệ Kaya.

Diễn viên Amanda Seyfried từng cho biết bị yêu cầu không mặc nội y trong khi làm việc trên phim trường ở tuổi 19 ngay cả những lúc không quay phim để đảm bảo tiến độ. "Nghĩ lại, sao tôi lại có thể để chuyện đó xảy ra? Rồi tôi cũng hiểu lý do: Ở tuổi đó, tôi không muốn làm phật lòng ai, tôi cũng muốn giữ công việc của mình", ngôi sao Mamma Mia chia sẻ.

Cũng theo tạp chí Far Out, những câu chuyện lợi dụng các buổi thử vai để quấy rối tình dục các nữ diễn viên đã tồn tại từ thời Hollywood mới ra đời. Một trong những nạn nhân nổi tiếng nhất chính là biểu tượng gợi cảm Marilyn Monroe. Minh tinh từng nhiều lần bị các nhà sản xuất yêu cầu thực hiện các buổi thử vai tại phòng kín hoặc trên giường. Diễn viên quá cố từng kể lại trong một cuộc phỏng vấn: "Tôi đã gặp hết bọn họ. Có những kẻ táo bạo, có những kẻ thì vòng vo. Nhưng bạn có thể nhìn rõ trong mắt họ bộ mặt thật của Hollywood - một nhà thổ đông đúc và chật chội.

Marilyn Monroe từng bị nhiều nhà sản xuất yêu cầu "thử vai" trên giường.

94% phụ nữ tại Hollywood đã từng bị quấy rối tình dục

Hollywood từng chứng kiến hàng loạt phong trào đòi quyền bình đẳng và kêu gọi bảo vệ nữ giới trong ngành phim như MeToo, Time's Up... Trong những năm qua, rất nhiều nhân vật lớn tại kinh đô điện ảnh thế giới như Harvey Weinstein, Bill Cosby, James Franco… Từ những "ông trùm" quyền lực, nhiều trường hợp trong số này đánh mất sự nghiệp lẫn danh tiếng, thậm chí vướng vào vòng lao lý vì những tội ác tình dục của bản thân.

Nhiều phương pháp mới nhằm hạn chế tối đa vấn nạn này cũng đã được đưa ra. Ngày nay, nghề điều phối cảnh nóng đang rất được ưa chuộng tại Hollywood, như một cách bảo vệ các diễn viên cảm thấy thoải mái nhất khi tham gia các dự án đòi hỏi phải hở da thịt. Trước đây, những phân cảnh này được thực hiện phần lớn dựa trên kinh nghiệm của đạo diễn, diễn viên. Họ tự trao đổi để quyết định điều gì phù hợp và có thể làm trên trường quay. Vì không có điều khoản cụ thể, không ít người lợi dụng sơ hở này để lạm dụng các diễn viên.

Nhiều nhân vật quyền lực của Hollywood từng mất cả sự nghiệp vì bê bối tình dục.

Tuy nhiên, cũng theo bài viết của tạp chí Far Out, vấn nạn này trong làng giải trí thế giới vẫn chưa mất đi mà chỉ ngày càng diễn ra tinh vi hơn trước. Cuối năm 2023, một văn phòng luật tại Hollywood tiết lộ con số chấn động khi có khoảng 94% những phụ nữ làm việc tại đây từng bị quấy rối, lạm dụng tình dục ở nhiều mức độ khác nhau. Đặc biệt, khâu thử vai thường được xem là giai đoạn khiến nhiều người cảm thấy dễ bị những kẻ xấu lợi dụng nhất.

Theo các chuyên gia trong ngành, đây là một vấn đề căn bản tại kinh đô điện ảnh Hollywood. Suốt lịch sử của nó, văn hóa "casting trên giường" đã trở thành một phần không thể tách rời. Ngay cả sau những phong trào như MeToo, vấn nạn này vẫn tồn tại nhan nhản, được nhiều người xem như một "lẽ đương nhiên" khi bước chân vào showbiz. Nhiều kẻ vẫn sự lạm dụng điều này để gây sức ép lên những diễn viên mới vào nghề, những cá nhân chưa đủ tiếng nói để có thể tạo nên làn sóng dư luận cũng như thiếu người chống lưng phía sau.

Đồng thời, một lý do khác dẫn đến việc vấn nạn tình dục vẫn còn diễn ra đáng báo động tại Hollywood là nhiều nạn nhân gặp rất nhiều rắc rối sau khi lên tiếng. Nhiều người không thể tiếp tục phát triển sự nghiệp vì bị các nhà sản xuất quay lưng. Một số khác thậm chí bị bôi nhọ hoặc vướng rắc rối pháp lý vì không thể đưa ra bằng chứng. Như trường hợp của Sharon Stone mới đây, nữ diễn viên đã bị chính bạn diễn Billy Baldwin đe dọa sẽ viết hẳn một cuốn sách để vạch mặt những thói xấu cũng như scandal của nữ diễn viên.