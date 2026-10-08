9 thi thể bất thường lần lượt được tìm thấy trong 30 ngày ở Brazil, cảnh sát vào cuộc điều tra

Trong khoảng 30 ngày, cảnh sát São Paulo (Brazil) điều tra 9 vụ án mạng với các thi thể bị bọc túi, quấn chăn nhưng chưa tìm thấy dấu hiệu cho thấy các vụ án cùng một thủ phạm.

Nhiều thi thể được phát hiện trong tình trạng bất thường

Trong khoảng 30 ngày, từ đầu tháng 9 đến đầu tháng 10, cảnh sát São Paulo (Brazil) điều tra ít nhất 9 vụ tử vong có dấu hiệu bị sát hại. Các nạn nhân được phát hiện trong nhiều tình trạng khác nhau. Theo điều tra, các vụ án xảy ra tại nhiều khu vực ở São Paulo, trong đó 4 vụ ở phía Đông, 3 vụ ở phía Nam, một vụ ở phía Bắc và một vụ ở phía Tây thành phố. Không ghi nhận trường hợp tương tự tại khu vực trung tâm.

Tất cả đều được điều tra theo hướng án mạng. Một số nạn nhân từng có tiền án, tiền sự, khiến cảnh sát nghi ngờ họ có thể đã bị những đối tượng phạm tội khác sát hại. Đến nay, cảnh sát chưa xác định hoặc bắt giữ nghi phạm nào liên quan đến các vụ việc.

Thi thể được phát hiện ngày 5/9 trong tình trạng bị bọc kín trong túi và trói lại trên một con phố ở Jabaquara, phía Nam São Paulo - Ảnh: Reprodução

Một trong những vụ việc xảy ra ngày 5/9 tại Jabaquara, phía Nam São Paulo. Thi thể một người được phát hiện bị cho hoàn toàn vào túi và trói lại.

Ngày 19/9, một thi thể khác được tìm thấy trong tình trạng không nguyên vẹn tại một khu vực dốc ở Jaçanã, phía Bắc thành phố. Đến ngày 27/9, người dân phát hiện một phần thi thể tại một quảng trường ở Jardim São Luís, phía Nam São Paulo.

Trong 9 nạn nhân, 8 người đã được xác định danh tính. Theo thông tin cảnh sát cung cấp, có 7 nam và một nữ trong số những nạn nhân đã được nhận diện.

Cảnh sát đang xem xét nhiều khả năng về động cơ, trong đó có trả thù, thanh toán lẫn nhau, mâu thuẫn cá nhân và khả năng một số vụ có liên quan đến thành viên các băng nhóm tội phạm, bao gồm Primeiro Comando da Capital (PCC), tổ chức tội phạm khét tiếng tại Brazil.

Cảnh sát bác giả thuyết “sát nhân hàng loạt”

Sự tương đồng trong cách một số thi thể bị bỏ lại khiến trên mạng xã hội xuất hiện nhiều đồn đoán rằng các vụ án có thể liên quan đến một “sát nhân hàng loạt”. Tuy nhiên, cảnh sát São Paulo hiện không tìm thấy bằng chứng cho giả thuyết này. Các điều tra viên cho biết chưa có dấu hiệu cho thấy các nạn nhân quen biết nhau hoặc những vụ án này do cùng một nhóm người thực hiện.

Ông Osvaldo Nico Gonçalves, người đứng đầu cơ quan an ninh công cộng bang São Paulo, cũng bác bỏ khả năng trên khi trao đổi với tờ báo g1 ngày 7/10.

“Vụ việc vẫn đang được điều tra nhưng dường như không phải cùng một thủ phạm. Mỗi vụ việc là một câu chuyện. Đây là những cái chết khác nhau, xảy ra ở những địa điểm khác nhau”, ông Gonçalves nói.

Điểm tương đồng giữa một số vụ án chủ yếu nằm ở cách thi thể được phát hiện, chẳng hạn bị đặt trong túi nilon hoặc quấn bằng ga trải giường, chăn và các loại vải khác. Tuy nhiên, phương thức sát hại trong các vụ lại không giống nhau.

Cảnh sát Quân sự phát hiện thi thể bị phân xác ngày 19/9 tại khu vực phía Bắc São Paulo - Ảnh: Reprodução

Trong thông báo gửi truyền thông, Sở An ninh Công cộng São Paulo cho biết Cục Điều tra các vụ án mạng và Bảo vệ con người (DHPP) đang điều tra từng vụ riêng biệt.

“Cho đến thời điểm hiện tại, các cuộc điều tra chưa chỉ ra những yếu tố cho thấy có mối liên hệ giữa các vụ việc hoặc cùng một thủ phạm”, cơ quan này cho biết.

Theo Sở An ninh Công cộng São Paulo, trong những vụ đã xác định được danh tính nạn nhân, các điều tra viên đã xây dựng hướng điều tra đối với nghi phạm cũng như động cơ có thể dẫn đến án mạng. Một số hướng điều tra bao gồm khả năng trả thù, tự xử hoặc thanh toán, bên cạnh những tình tiết riêng biệt của từng vụ án.

Cơ quan này nhấn mạnh các vụ án có diễn biến, địa điểm và phương thức gây án khác nhau. Việc một số thi thể được đặt trong túi nilon hoặc quấn bằng vải, tự bản thân nó, chưa đủ để cho thấy các vụ án có liên quan.

Theo cảnh sát, những vật liệu này có thể được sử dụng nhằm vận chuyển hoặc che giấu thi thể. Cả 9 vụ việc đều đã được mở hồ sơ điều tra và vẫn đang tiếp tục được làm rõ.

Nguồn: Globo