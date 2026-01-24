9 sai lầm ai cũng từng mắc khiến tiền hết sạch

Không phải vì bạn kiếm ít tiền nên lúc nào cũng thấy ví rỗng. Rất nhiều người thu nhập tăng dần theo thời gian nhưng tài khoản thì lúc nào cũng chỉ có 1 tình trạng: Thoi thóp. Lý do nằm ở những sai lầm tài chính quen thuộc dường như ai cũng từng mắc phải. Người nào sớm nhận ra thì sớm tiến bộ, còn không thì vẫn chưa thoát cảnh rỗng túi.

1. Chi tiêu theo cảm xúc thay vì theo kế hoạch

Mệt thì mua sắm để tự thưởng, buồn thì đặt đồ ăn, stress thì săn sale cho “đỡ tủi thân”. Chi tiêu cảm xúc khiến tiền rời ví rất nhanh mà không để lại giá trị lâu dài. Vấn đề không nằm ở việc mua sắm, mà ở chỗ bạn mua trong lúc không tỉnh táo để tư duy xem mình đang mua vì cần, hay đang mua vì chán. Khi cảm xúc dẫn đường, ngân sách thường là thứ bị bỏ quên đầu tiên.

2. Không biết chính xác tiền mình đi đâu mỗi tháng

Nhiều người cảm thấy “tiền tự nhiên hết” nhưng thực ra là họ chưa bao giờ ngồi xuống cộng lại từng khoản chi. Không theo dõi chi tiêu khiến các khoản nhỏ tích tụ thành lỗ hổng lớn. Khi không có con số cụ thể, bạn không thể biết mình đang chi quá tay ở đâu và càng không thể điều chỉnh.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

3. Tăng thu nhập là… tăng luôn mức sống

Lương tăng thì chi tiêu cũng tăng theo, thậm chí nhanh hơn. Đây là cái bẫy rất phổ biến: điện thoại xịn hơn, quán ăn đắt hơn, tiêu chuẩn sống được “nâng cấp” liên tục. Kết quả là dù kiếm nhiều hơn trước, bạn vẫn không dư ra được đồng nào. Thu nhập tăng nhưng khả năng tích lũy thì không.

4. Không dành tiền trước, chỉ tiết kiệm phần còn lại

Rất nhiều người nói “cuối tháng còn bao nhiêu thì tiết kiệm bấy nhiêu”. Thực tế là cuối tháng thường… chẳng còn gì. Tiết kiệm không thể là phần dư, mà phải là khoản được trích ra ngay từ đầu. Nếu không ưu tiên cho tương lai, hiện tại sẽ luôn chiếm trọn túi tiền của bạn.

5. Quá dễ dãi với các khoản chi nhỏ lặp đi lặp lại

Một cốc cà phê, một lần gọi xe, một bữa ăn ngoài tưởng chừng không đáng bao nhiêu. Nhưng khi lặp lại mỗi ngày, mỗi tuần, chúng trở thành khoản chi lớn mà bạn không nhận ra. Sai lầm không nằm ở từng khoản nhỏ, mà ở việc coi nhẹ sức nặng của sự lặp lại.

6. Không có quỹ dự phòng nên hễ có biến là… vỡ trận

Ốm đau, hỏng xe, mất việc tạm thời – những chuyện này không hiếm, chỉ là không biết lúc nào xảy ra. Không có quỹ dự phòng, bạn buộc phải vay mượn hoặc tiêu sạch tiền tích cóp cho mục tiêu khác. Một biến cố nhỏ cũng đủ xóa sạch công sức tiết kiệm của nhiều tháng.

Ảnh minh họa (Nguồn: Pinterest)

7. Nhầm lẫn giữa “xứng đáng” và “cần thiết”

“Cả tháng vất vả rồi, mình xứng đáng mà” - câu nói này rất dễ khiến bạn tiêu tiền vượt khả năng. Tự thưởng là cần thiết, nhưng nếu cái gì cũng gắn mác “xứng đáng” thì ngân sách sẽ không còn ranh giới. Xứng đáng không đồng nghĩa với mua ngay, mua liền, mua cho bằng được.

8. Trì hoãn việc lập mục tiêu tài chính rõ ràng

Không có mục tiêu, tiền sẽ không có hướng đi. Khi bạn không biết mình tiết kiệm để làm gì – mua nhà, nghỉ hưu, hay đơn giản là an tâm hơn – thì việc giữ tiền trở nên thiếu động lực. Tiền lúc đó chỉ là thứ để tiêu dùng trong hiện tại, chứ không phải công cụ cho tương lai.

9. Nghĩ rằng “để sau cũng được”

Sai lầm lớn nhất là nghĩ rằng mình sẽ quản lý tiền nghiêm túc hơn vào một thời điểm nào đó trong tương lai. Nhưng “để sau” thường không có hạn chót. Mỗi tháng trôi qua mà không thay đổi thói quen, tiền vẫn cứ cạn dần theo cách cũ. Tài chính cá nhân không cải thiện nhờ may mắn, mà nhờ bắt đầu sớm.

Tiền kiếm bao nhiêu không quyết định việc bạn có dư hay không, mà cách bạn đối xử với từng đồng mới là yếu tố then chốt. Nhận ra những sai lầm này không để tự trách mình, mà để biết nên chỉnh lại từ đâu trước khi tiền lại “không cánh mà bay” thêm một lần nữa.