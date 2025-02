9 ngày Tết Nguyên đán, một địa phương thu về gần 7.700 tỷ đồng từ du lịch

Sở Du lịch TPHCM vừa có báo cáo về tình hình hoạt động du lịch của Thành phố dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025.

Theo đó, khách quốc tế đến Thành phố trong dịp Tết Nguyên đán 2025 ước đạt khoảng 87.358 lượt, tăng 16,5% so với cùng kỳ năm 2024 (75.000 lượt). Đồng thời, khách tại các khu, điểm du lịch, các tụ điểm vui chơi giải trí và dịch vụ.... ước đạt khoảng 2.100.000 lượt, tăng 16,7% so với cùng kỳ năm 2025 (1.800.000 lượt).

Khách lưu trú tại các cơ sở lưu trú ước đạt khoảng 150.000 lượt, tăng 11% so với cùng kỳ năm 2024 (135.000 lượt). Công suất phòng ước đạt khoảng 65%, tăng 44,4 % so với cùng kỳ năm 2024 (45%).

Doanh thu ước đạt khoảng 7.690 tỉ đồng, tăng 17,4% so với cùng kỳ năm 2024 (2024 là 6.550 tỷ đồng).

Theo báo cáo sơ bộ từ doanh nghiệp lữ hành, kì nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 9 ngày tạo điều kiện thuận lợi cho du khách tham gia các chuyến du lịch từ ngắn đến dài ngày theo xu hướng mới là đi bằng xe đến các địa phương lân cận kết nối với TPHCM bằng đường cao tốc hoặc đi bằng tàu hỏa, máy bay; sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng cao cấp; tour Tết truyền thống...

Khách du lịch có xu hướng đi theo nhóm nhỏ, nhóm gia đình hoặc bạn bè quen biết. Các tour nghỉ dưỡng cao cấp, tour free &easy (combo vé máy bay, khách sạn cao cấp) được nhiều khách hàng lựa chọn trong năm 2025.

Tình hình an ninh, trật tự và an toàn cho du khách được duy trì và đảm bảo. Các cơ sở kinh doanh đã triển khai các chính sách giảm giá, ưu đãi cho khách du lịch sử dụng dịch vụ; công tác đảm bảo về phòng cháy, chữa cháy tại cơ sở được đơn vị duy trì trong tình trạng hoạt động tốt nhất; trong kỳ báo cáo không phát sinh trường hợp phản ánh về chất lượng dịch vụ và các sự cố không đảm bảo an toàn cháy nổ.

Khách du lịch hài lòng khi sử dụng dịch vụ của cơ sở kinh doanh trong dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025: Với việc ban hành các quy định mới về bảo vệ môi trường; duy trì việc bỏ rác đúng nơi quy định và chủ động phân loại rác thải tại nguồn; thể hiện thái độ văn minh, lịch sự khi giao lưu văn hóa và tiếp xúc với khách du lịch, người dân Thành phố trong các hoạt động du lịch.