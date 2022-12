9 điều thú vị từ trailer của Conan Movie 26, danh tính Ai Haibara bị lộ?

Detective Conan Movie 26: Kurogane no Submarine đã tung ra trailer mới nhất vào thứ Ba, ngày 27 tháng 12 năm 2022. Cùng xem xét những chi tiết thú vị trong đoạn trailer này nhé!

1. Mở màn với sự xuất hiện của Gin

Trong Thám tử lừng danh Conan, Gin là nhân vật phản diện, kẻ chủ mưu đằng sau việc biến thiếu niên Shinichi Kudo thành cậu bé Conan Edogawa. Anh ta là thành viên cốt cán của nhóm tội phạm nổi tiếng được giới thiệu trong truyện - Tổ chức Áo đen.

2. Bối cảnh phim

Movie thứ 26 của thương hiệu Thám Tử Lừng Danh Conan lần này lấy bối cảnh là sự ra mắt của một cơ sở kết nối tất cả các camera an ninh từ nhiều nơi trên thế giới, đó là Pacific Buoy.

Pacific Buoy nằm trong vùng biển của đảo Hachijo. Conan và các thành viên của Đội thám tử nhí, cụ thể là Ai Haibara, Mitsuhiko Tsuburaya, Ayumi Yoshida và Genta Kojima đã được mời tham dự lễ khánh thành cơ sở cùng với những khách mời quan trọng khác.

3. Tổ chức Áo đen là nhóm phản diện chính trong bộ phim này

Sự xuất hiện của nhân vật Gin trong trailer mở đầu của Detective Conan Movie 26: Kurogane no Submarine không phải là không có lý do. Nguyên nhân là Tổ chức Áo đen mà Gin trực thuộc sẽ là nhóm phản diện chính lần này. Họ sẽ phá rối lễ khánh thành Pacific Buoy do tổ chức Cảnh sát Châu Âu hay còn gọi là Europol quản lý. Nhóm tội phạm này thực sự đang theo đuổi điều gì?

4. Tổ chức Áo đen bắt cóc kỹ thuật viên Pacific Buoy

Khi đang ở Pacific Buoy, Conan được đối tác của mình thông báo rằng Tổ chức Áo đen đã ám sát một sĩ quan Europol ở Đức. Cảm thấy có gì đó không ổn, Conan quyết định thâm nhập vào tòa nhà cơ sở của Pacific Buoy.

Cùng lúc đó, Tổ chức Áo đen đang thực hiện hành động của mình, đó là bắt cóc một nữ kỹ thuật viên quản lý Pacific Buoy.

5. Bí ẩn đằng sau chiếc USB

Lý do chính cho các vụ bắt cóc của Tổ chức Áo đen là thông tin quan trọng được giấu trong ổ USB. Mà chiếc USB lại được cất giữ bởi kỹ thuật viên bị bắt cóc. Vậy Tổ chức Áo đen thực sự theo đuổi dữ liệu quan trọng nào đây?

6. Thân phận của Ai Haibara đã bị lộ?

Thám Tử Lừng Danh Conan Movie 26 cũng sẽ đề cập đến cô bé Ai Haibara. Điều này có liên quan đến quá khứ và danh tính của Ai, khi cô từng là một cựu thành viên của Tổ chức Áo đen.

Trước khi uống cùng một viên thuốc độc với Conan khiến kích thước cơ thể bị thu nhỏ lại và phải mang thân phận như hiện tại, Ai Haibara tên thật là Shiho Miyano, một nhà nghiên cứu của Tổ chức Áo đen với mật danh Sherry. Điều này có nghĩa là chúng đã nghi ngờ thân phận của Ai?

7. Xuất hiện một nhân vật phản diện mới tên là Pinga

Bảy người của Tổ chức Áo đen, bao gồm cả ông trùm thôi đã đủ gây khó khăn cho Conan và mọi người, vậy mà trong bộ phim mới lại giới thiệu thêm một người nữa. Theo lời của Vodka, nhân vật có mật danh Pinga này chính là người bạn tâm giao thân cận nhất của Rum, gã phó trùm của Tổ chức Áo đen.

8. Ai Haibara nói lời tạm biệt với Conan

Trong phần tường thuật được nghe qua trailer, có một khoảnh khắc Ai Haibara nói: "Tạm biệt, Edogawa Conan-kun" cùng với cảnh Conan dường như đang cố gắng cứu Ai. Từ đây, có thể khẳng định chắc chắn rằng danh tính thực sự của Ai đã bị Tổ chức Áo đen biết đến.

9. Thumbnail (Hình thu nhỏ) ấn tượng về "trận đấu tay đôi giữa Conan và Gin"

Đoạn giới thiệu của Detective Conan Movie 26: Kurogane no Submarine đã hé lộ một hình ảnh thu nhỏ rất ấn tượng. Trong hình ảnh này, chúng ta được xem hình minh họa về trận đấu tay đôi giữa Conan và Gin. Giữa 2 người còn có sự xuất hiện của Ai Haibara, dường như đang chìm sâu dưới nước. Không chỉ vậy, hình ảnh còn được đính kèm dòng chữ "Bạn có phải là Sherry?". Dòng chữ này rõ ràng ám chỉ Ai Haibara.

Detective Conan Movie 26: Kurogane no Submarine dự kiến ra mắt vào ngày 14 tháng 4 năm 2023, là phần tiếp theo của Detective Conan: Haibara Ai Monogatari-Kurogane no Mystery Train sẽ ra mắt vào ngày 6 tháng 1 năm 2023.