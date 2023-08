9 diễn viên truyền hình ăn khách nhất 5 năm gần đây: Song Hye Kyo vắng bóng, Song Joong Ki xếp sau một người

Nielsen TV mới đây đã công bố danh sách những diễn viên truyền hình ăn khách nhất 5 năm trở lại đây. Số liệu được thống kê từ tổng lượng khán giả nội địa xem tập cuối của những bộ phim truyền hình mà các diễn viên góp mặt trong khoảng thời gian 5 năm gần đây. Bất ngờ là trong danh sách không có cái tên Song Hye Kyo. Lý do là bởi 2 bộ phim chiếu trên đài truyền hình của cô là Now, We Are Breaking Up và Encounter đều không mấy thành công. Trong khi đó - The Glory, tác phẩm duy nhất tạo tiếng vang lớn thì lại chiếu trên nền tảng trực tuyến.

(Số liệu thống kê chỉ tính những bộ phim có lượt người xem tập cuối trên 2 triệu)

Với liên tiếp 3 bộ phim hot chỉ trong 5 năm, Park Eun Bin vượt mặt hàng loạt đàn anh, đàn chị để đứng vị trí số 1. Con số 10,373 triệu là tổng lượt xem tập cuối 3 bộ phim hot của Park Eun Bin trong vòng 5 năm vừa qua.

Với liên tiếp hai sự bùng nổ từ Cậu Út Nhà Tài Phiệt và Vincenzo, Song Joong Ki xuất sắc đứng thứ 2 trong danh sách này. Tổng số lượt xem tập cuối của 2 bộ phim này là 10,118 triệu. Ngoài ra, một bộ phim truyền hình nữa của anh là Biên Niên Sử Arthdal tuy chỉ đạt 1,999 triệu lượt xem ở tập cuối nhưng cũng góp phần giúp nam diễn viên khẳng định chỗ đứng.

Cậu Út Nhà Tài Phiệt

Vincenzo

Nam Goong Min có tới 5 bộ phim đóng chính lên sóng trong 5 năm qua, trong đó có 3 bộ phim vượt mốc 2 triệu lượt xem ở tập cuối là Đội Bóng Chày Dream, Luật Sư 1000 Won và Bác Sĩ Tù Nhân, tổng lượt xem là 9,613 triệu. Ngoài ra hai bộ phim khác là The Veil và Awaken cũng ghi nhận được nhiều thành tích khả quan với lượng người xem tương đối cao.

Bác Sĩ Tù Nhân

Luật Sư 1000 Won

Đội Bóng Chày Dream

Hyun Bin chỉ có 2 phim truyền hình hot trong 5 năm qua, do anh dành nhiều thời gian để đóng cả phim điện ảnh. Thế nhưng, chỉ riêng Crash Landing On You với 6,337 triệu lượt xem ở tập cuối, Hyun Bin đã dư sức vượt qua hàng loạt tên tuổi đình đám. Ngoài ra Hồi Ức Alhambra với 2,751 triệu lượt xem tập cuối cũng nâng vị thế của anh trên bảng xếp hạng.

Crash Landing On You

Hồi Ức Alhambra

Chỉ với hai bộ phim là Penthouse 1 và Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly 2, Kim So Yeon đã có thể lọt top 5 với tổng số lượt xem tập cuối 2 bộ phim là 7,570 triệu. Trong 5 năm trở lại đây, vị thế của cô cũng nâng tầm trên bản đồ sao Hàn bởi diễn xuất và nhan sắc đều chín muồi ở độ tuổi tứ tuần.

Penthouse 1

Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly 2

Ahn Hyo Seop là người trẻ nhất xuất hiện trong danh sách này. Sự bùng nổ từ Hẹn Hò Chốn Công Sở và sau đó là Người Thầy Y Đức 3 đã giúp sao nam sinh năm 1995 trở thành cái tên sở hữu lượng người hâm mộ vô cùng đông đảo. Tổng lượng người xem tập cuối của hai bộ phim này là 7,316 triệu. Ngoài ra hai bộ phim khác là Hong Chun Gi và Abyss cũng giúp Ahn Hyo Seop được quan tâm nhiều hơn.

Hẹn Hò Chốn Công Sở

Người Thầy Y Đức 3

Theo sát Ahn Hyo Seop là Lee Jun Ho với tổng số lượt xem tập cuối 2 bộ phim hot Cổ Tay Áo Màu Đỏ và King the Land là 7,072 triệu. Trong 2 năm trở lại đây, chỉ nhờ 2 bộ phim này, cái tên Lee Jun Ho trở nên nổi tiếng hơn bao giờ hết, sức hút của anh thậm chí còn bỏ xa bạn diễn Yoona dù ban đầu, Yoona mới là cái tên "câu khách" mạnh hơn cả của King the Land.

King the Land

Cổ Tay Áo Màu Đỏ

Dưới Bóng Trung Điện và Hyena là hai bộ phim giúp nữ diễn viên Kim Hye Soo dành vị trí thứ 8 trong danh sách này. Tổng số lượt xem tập cuối của hai phim là 6,328 triệu. Ngoài ra trong 5 năm vừa qua, cô còn nổi đình đám nhờ bộ phim phát hành độc quyền trên nền tảng Netflix là Tòa Án Vị Thành Niên.

Dưới Bóng Trung Điện

Hyena

Cái tên cuối cùng trong danh sách này là Shin Min Ah. Trong 5 năm qua, cô có 4 bộ phim truyền hình hot nhưng trong số đó, chỉ có 2 tác phẩm với tập cuối vượt mốc 2 triệu người xem. Con số 6,656 triệu là tổng lượng người xem của hai bộ phim hot mà Shin Min Ah đóng chính: Our Blues và Hometown Cha-Cha-Cha.

Hometown Cha-Cha-Cha

Nguồn ảnh: tvN