89 người tử vong và 111 người bị thương trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023

Theo báo cáo của Văn phòng Bộ Công an, trong ngày mùng 5 Tết toàn quốc xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người và 15 người bị thương, so với ngày mồng 5 Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 2 vụ (-9,5%), tăng 3 người chết (+33,3%) và giảm 2 người bị thương (-12%).

Lực lượng CSGT làm việc trong dịp Tết Nguyên đán

Trong đó, đường bộ xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm chết 12 người và 15 người bị thương. Đường sắt và đường thuỷ không xảy ra tai nạn.



Cũng theo báo cáo, trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão (từ ngày 20 - 26/01/2023) toàn quốc xảy ra 152 vụ tai nạn giao thông, làm chết 89 người và 111 người bị thương. So với cùng kỳ 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, giảm 12 vụ (-7,3%), giảm 3 người chết (-3,3%) và tăng 8 người bị thương (+8%).

Trong đó, đường bộ xảy ra 147 vụ tai nạn giao thông, làm chết 85 người và 109 người bị thương. Đường sắt xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông, làm chết 4 người và 1 người bị thương. Đường thuỷ xảy ra 1 vụ và 1 người bị thương. Không xảy ra sự cố an toàn hàng không và hàng hải.

Cảnh sát giao thông (CSGT) và công an các địa phương đã phát hiện và xử lý 21.990 trường hợp vi phạm, phạt tiền 50 tỷ 428 triệu đồng, tạm giữ 639 ô tô, 9.910 xe máy và 50 phương tiện khác. Tước 4.950 Giấy phép lái xe các loại.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã phát hiện và xử lý 7.726 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, 17 trường hợp dương tính ma tuý, 2.211 trường hợp vi phạm tốc độ.

Còn theo thống kê số liệu thương tích liên quan tới tai nạn giao thông của ngành Y tế, tính từ 7 giờ ngày 20/01/2023 đến 7h ngày 26/1/2023, có 26.411 ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông, so với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, số ca nhập viện liên quan đến tai nạn giao thông tết Quý Mão tăng 13,5% ca, số ca tử vong do tai nạn giao thông giảm 3,7%.

Mặc dù, tình hình trật tự an toàn giao thông trong 7 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 cơ bản được đảm bảo, tuy nhiên số người thương do tai nạn giao thông vẫn tăng so với cùng kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 (tăng 8%), đáng lưu ý theo số liệu của Bộ Y tế, số ca cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông tăng 13,5% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần năm 2022.

Tình hình ùn, tắc giao thông vẫn diễn biến phức tạp trên các trục chính, các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, cũng như tại một số trạm thu phí trên các tuyến giao thông.

Dự báo sau Tết Nguyên đán Quý Mão, nhu cầu sử dụng phương tiện cá nhân của người dân tăng cao, ùn tắc giao thông sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp đặc biệt trên các trục chính và các đầu mối giao thông quan trọng của Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các địa điểm du lịch như: Nha Trang, Đà Lạt, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bình Thuận….