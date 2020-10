8 nụ hôn "xoắn lưỡi" nhất màn ảnh châu Á: Chung Hán Lương như ăn tươi nuốt sống bạn diễn, Park Seo Joon bê luôn 2 cô lên giường

Đã qua cái thời mà phim truyền hình nuôi giữ những nụ hôn gà bông ngọt ngào, “chạm môi là say đắm” rồi. Giờ đây, không chỉ đánh nhanh về tốc độ, chất lượng của các nụ hôn cũng ngày một tăng cao. Và đặc biệt, hôn sâu thậm chí là kéo nhau hôn… trên giường đang được các nhà làm phim khai thác triệt để. Tuy nhiên, đây là những nụ hôn tối thượng, được đánh giá là nóng bỏng nhất từ trước đến nay. Thậm chí, có nụ hôn dù đã trải qua nhiều năm vẫn là chủ đề nóng của cư dân mạng, liên tục xô đổ nhiều kỉ lục không ai ngờ đến.

1. What’s Wrong with Secretary Kim? (Thư Ký Kim Sao Thế?)

Nhắc đến hôn thì không thể không nhắc đến nụ hôn để đời của cặp đôi thư ký Kim Mi So (Park Min Young) và phó chủ tịch Lee Young Joon (Park Seo Joon). Dù chạm môi vô số lần nhưng khoảnh khắc Lee Young Joon chủ động trao nụ hôn cho cấp dưới của mình tại nhà riêng đến nay vẫn đạt điểm tuyệt đối về độ nóng bỏng. Thậm chí, đoạn cắt của phân cảnh này được đăng tải trên YouTube vừa qua đã cán mốc 300 triệu lượt xem dù đã lên sóng được hơn 2 năm. Qủa thật khi hai bậc thầy hôn hít hợp tác với nhau thì sức ảnh hưởng chẳng thể đùa được đâu.

2. Yêu Em Từ Dạ Dày

Yêu Em Từ Dạ Dày không quá kịch tính, gay cấn nhưng lại gây bão vì những hành động quá đỗi ngọt của cặp đôi chính là Lộ Tấn (Lâm Vũ Thân) - Cố Thắng Nam (Triệu Lộ Tư). Đặc biệt, màn khóa môi của hai nhân vật chính ngay trên võ đài đã gây sốt vì độ nóng bỏng của mình. Được biết, để có được 5 giây gây bão trên phim, cảnh quay này đã được quay 5 tiếng đồng hồ tại nhà thi đấu. Và quả thật, sự cố gắng này đã mang về kết quả rất tuyệt vời đấy!

3. A Witch Romance (Phù Thủy Tình Yêu)

Chưa cần đợi đến nụ hôn với Park Min Young, trước đó Park Seo Joon cũng từng lập nên huyền thoại với cảnh khóa môi đàn chị Uhm Jung Hwa. Cụ thể, trong tập 2 của A Witch Romance, sau khi cùng nhau uống một lon bia, Yoon Dong Ha (Park Seo Joon) và Ban Ji Yeon (Uhm Jung Hwa) đã trao cho nhau một nụ hôn sâu đầy nóng bỏng, thậm chí là...lột đồ đối phương. Mọi thứ chỉ dừng lại khi Ji Yeon nhận ra cô là “máy bay” đang được lái bởi “phi công trẻ". Thế nhưng, phân cảnh này vẫn được khán giả ví là nụ hôn gây ngượng ngùng nhất từ trước đến giờ trên màn ảnh.

4. Pretty Noona Who Buys Me Food (Chị Đẹp Mua Cơm Ngon Cho Tôi)

Pretty Noona Who Buys Me Food được xem như một bữa tiệc hôn vì cảnh hôn rải rác ngập tràn trong mọi ngóc ngách của bộ phim. “Chị đẹp" Yoon Jin Ah (Son Ye Jin) và trai trẻ Seo Joon Hee (Jung Hae In) hôn nhau từ ngoài đường đến trong nhà, từ phóng khách đến phòng ngủ. Hôn lúc chạm môi, khi quấn quít say đắm, đỉnh điểm là lúc có chút men bia trong người, họ hôn rồi kéo nhau lên giường luôn. Mặc cho hai nhân vật liên tục ngược nhau đến mệt mỏi, Pretty Noona Who Buys Me Food vẫn khiến khán giả chết chìm trong ngọt ngào vì những cảnh hôn của mình.

5. Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa

Với sự kết hợp ăn ý trong diễn xuất của Dương Mịch và Triệu Hựu Đình, Tam Sinh Tam Thế: Thập Lý Đào Hoa đã trở thành hiện tượng trong năm 2017. Đặc biệt, nụ hôn giữa hai diễn viên với nhiều năm kinh nghiệm cũng rất tự nhiên, đầy tình cảm. Đặc biệt, sau khi nụ hôn tập 43 lên sóng, mạng xã hội khắp châu Á đã xôn xao không ngừng. Không ít khán giả đã khen ngợi vè sự chân thật, nống thắm của nụ hôn này, thậm chí có người còn cảm thán: Người có gia đình tới hôn cũng khác biệt hẳn!

6. Finding Mr Destiny (Đi Tìm Định Mệnh)

Ngược về thời gian trở về quá khứ, ai mà biết đường ông chú yêu tinh Gong Yoo cũng từng có một thời có nụ hôn mãnh liệt với mỹ nhân Im Soo Jung. Thực chất, nụ hôn này vôn chỉ bắt đầu bằng ý tưởng ngây thơ của nhà gái thôi, nhưng cô nàng đâu ngờ nhà trai đã tính toán từ trước. Chỉ cần đợi thời cơ, nhà trai lập tức tiến đến tấn công bất ngờ, đánh thẳng vào trực diện. Tạo nên một tình huống nóng bỏng khiến người xem phải ngượng chín mặt.

7. It’s Okay, That’s Love (Chỉ Có Thể Là Yêu)

Trong khi cặp đôi Jang Jae Yeol (Jo In Sung) và Ji Hae Soo (Gong Hyo Jin) đi dã ngoại với nhau, cả hai đã cùng nhau đùa giỡn dưới nước. “Tức cảnh sinh tình” cặp đôi trưởng thành liền tiến đến một nụ hôn nống thắm. Cảnh quay này được đánh giá là vô cùng chân thật, đúng với cách những cặp đôi ngoài đời thể hiện tình cảm với nhau. Đây cũng là phân đoạn mà hai nhân vật chính với nhiều tổn thương trong tâm hồn có thể thoải mái thể hiện trọn vẹn cảm xúc của mình với đối phương.

8. Bên Nhau Trọn Đời

Hẳn phân cảnh Hà Dĩ Thâm (Chung Hán Lương) cưỡng hôn Triệu Mặc Sênh (Đường Yên) dưới cầu thang là một trong những khoảnh khắc khó quên của Bên Nhau Trọn Đời nói riêng và màn ảnh Trung nói chung. Sự cuồng nhiệt, giận hờn, oán hận và cả nhung nhớ cùng được thể hiện trong một nụ hôn, đây là một điều vô cùng khó mà cặp đôi diễn viên đã làm được. Nếu không có sự tinh tế trong diễn xuất, phân đoạn này rất dễ trở nên phản cảm.

Nguồn ảnh: Tổng hợp