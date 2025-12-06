8 cuộc gọi không nên nghe, dễ mất tiền oan

Thời gian gần đây, cơ quan chức năng liên tục phát thông báo cảnh báo về tình trạng các cuộc gọi giả danh ngân hàng, công an, điện lực… nhằm chiếm đoạt tài sản. Các thủ đoạn ngày càng tinh vi, đánh trực tiếp vào tâm lý hoang mang của nạn nhân.

Giả danh ngân hàng “nâng hạn mức thẻ tín dụng”

Một trong những chiêu thức phổ biến nhất hiện nay là kẻ gian tự xưng nhân viên Vietcombank, thông báo tài khoản “gặp sự cố” hoặc được “nâng hạn mức tín dụng”. Sau đó, chúng yêu cầu cung cấp mã OTP, mật khẩu, số thẻ hoặc cài đặt ứng dụng mạo danh để chiếm quyền kiểm soát tài khoản.

Một số số điện thoại thường được ghi nhận trong các vụ việc gồm: 0236 688 8766, 0248 886 0469, 02888 865 154, 1900 355 561, 02886 895 963.

Các ngân hàng khẳng định không yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật qua điện thoại.

Giả danh công an dọa “dính án rửa tiền, ma túy”

Nhóm lừa đảo gọi điện, tự xưng cán bộ điều tra, thông báo người nghe liên quan đến các vụ án lớn như rửa tiền, buôn ma túy. Chúng liên tục gây áp lực, yêu cầu chuyển tiền “bảo lãnh” hoặc “phục vụ điều tra”.

Một số số điện thoại thường được sử dụng: 0833 109 259, 0853 975 728.

Cơ quan công an nhiều lần khẳng định không làm việc qua điện thoại và không yêu cầu chuyển tiền.

Giả danh điện lực đòi nợ, dọa cắt điện

Kẻ gian gọi báo “nợ tiền điện chưa thanh toán”, yêu cầu chuyển tiền ngay để tránh bị cắt điện. Chúng gửi link giả mạo hoặc hướng dẫn cài ứng dụng chứa mã độc, từ đó đánh cắp thông tin ngân hàng.

Các số điện thoại thường xuất hiện: 0889 050 231, 0917 896 904.

Ngành điện khẳng định không gửi link thanh toán lạ và không yêu cầu cài đặt ứng dụng ngoài hệ thống chính thức.

Điểm chung của các cuộc gọi lừa đảo

- Thường dùng đầu số nội vùng (028…, 0236…) để tạo sự tin cậy.

- Gọi nhá máy, dụ người dùng gọi lại số quốc tế, phát sinh cước phí cao.

- Ứng dụng AI, deepfake để giả giọng nhân viên ngân hàng, công an.

- Tạo cảm giác cấp bách, dọa liên quan vụ án hoặc tài khoản gặp sự cố.

Sự kết hợp giữa công nghệ và áp lực tâm lý khiến nhiều người mất cảnh giác.

Làm gì để không sập bẫy?

1. Cảnh giác tuyệt đối với số lạ, đặc biệt là số quốc tế có dấu “+” hoặc “00”.

2. Không cung cấp OTP, mật khẩu, số thẻ, CCCD cho bất kỳ ai qua điện thoại.

3. Không cài ứng dụng hoặc truy cập đường link do người lạ gửi.

4. Tự kiểm tra thông tin bằng số tổng đài chính thức hoặc kênh liên lạc của ngân hàng, điện lực.

5. Khi nghi ngờ, chặn số và báo cáo đến đầu số 5656 hoặc 156.

6. Ghi âm, lưu giữ thông tin để hỗ trợ cơ quan chức năng điều tra.

Trong bối cảnh tội phạm công nghệ gia tăng, điều quan trọng nhất là giữ bình tĩnh - xác minh - không chuyển tiền khi chưa chắc chắn. Các chuyên gia khuyến nghị người dân chủ động chia sẻ thông tin cảnh báo đến người thân, đặc biệt là người lớn tuổi hoặc ít tiếp xúc công nghệ, để giảm nguy cơ bị lừa đảo.

Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Bình Định, Trang thông tin điện tử Công an tỉnh Sơn La