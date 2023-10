8 chung cư mini khác của Nghiêm Quang Minh đều vượt tầng, không đảm bảo PCCC

Chiều 2/10, tại họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an quý III năm 2023 do Bộ Công an tổ chức, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội đã thông tin về công tác điều tra vụ cháy tại chung cư mini trên địa bàn quận Thanh Xuân (Hà Nội) làm 56 người chết.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, ngay sau khi vụ cháy xảy ra, lực lượng chức năng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh, chủ chung cư mini xảy ra cháy.

Qua quá trình điều tra vụ án, ngoài công trình xảy ra cháy ở quận Thanh Xuân, Công an TP Hà Nội bước đầu xác định Nghiêm Quang Minh còn là chủ đầu tư xây dựng đối với 8 chung cư mini trên địa bàn Hà Nội (quận Đống Đa: 1, Nam Từ Liêm: 1, Tây Hồ: 1, Thanh Xuân: 5).

Các công trình này chủ yếu vi phạm: Xây không đúng với giấy phép xây dựng, vượt tầng, không đảm bảo các yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy theo quy chuẩn, tiêu chuẩn...

Các cơ quan chức năng đã ban hành quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các công trình loại hình này của bị can Nghiêm Quang Minh theo thẩm quyền.

Hiện trường vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ

Công an TP Hà Nội đang phối hợp với các ngành chức năng tiến hành rà soát, kiểm tra, hướng dẫn và xử lý nghiêm các vi phạm đối với loại hình nhà ở có nhiều căn hộ, trong đó có các cơ sở nêu trên của Nghiêm Quang Minh.

Trên tinh thần "không có vùng cấm", "không có ngoại lệ", Công an Hà Nội đã báo cáo, đề xuất Thành ủy bổ sung vụ án vào diện theo dõi, chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Thành ủy về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.

Những vật dụng cần thiết khi xảy ra cháy

Liên quan vụ cháy chung cư mini ở phố Khương Hạ, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều người liên quan đến làm việc, trong đó có cán bộ của quận Thanh Xuân công tác từ năm 2015, hiện đã nghỉ hưu, lên làm việc.



Theo Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, tất cả những người quản lý Nhà nước đang công tác và giai đoạn trước đây đều được mời lên làm việc. Khi có kết quả chính thức về vụ việc, công an sẽ thông tin.

Công an TP Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng đối với Nghiêm Quang Minh (SN 1979, ở phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội, chủ chung cư mini) về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy".

Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội đã lập đoàn kiểm tra dấu hiệu vi phạm với 3 tổ chức Đảng: Ban Thường vụ Quận ủy Thanh Xuân, Đảng ủy Công an quận Thanh Xuân và Đảng ủy phường Khương Đình trong 2 nhiệm kỳ.