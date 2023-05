7 sự thật về con tàu Titanic, có những điều khó tin đến nỗi chưa ai từng nghĩ đến

Là một trong những con tàu nổi tiếng nhất trong lịch sử, Titanic dù đã đắm rất lâu dưới đáy biển vẫn luôn là một đề tài được nhiều người quan tâm. Bên cạnh thảm họa chìm tàu Titanic cùng nhiều câu chuyện về các hành khách trên tàu, vẫn còn nhiều sự thật khác về con tàu này mà hiếm người biết đến.

1. Toàn bộ hành khách hạng ba dùng chung 2 bồn tắm

Mặc dù hành khách hạng ba trên tàu Titanic có chỗ ở tốt hơn các tàu khác, nhưng những tiện ích mà họ nhận được vẫn khá tệ so với bây giờ. Theo ABC News, số lượng hành khách ở khoang hạng 3 của Titanic rơi vào khoảng 700 đến 1.000 hành khách. Tuy nhiên, tất cả số lượng khách này chỉ được dùng chung 2 chiếc bồn tắm thay vì có phòng tắm riêng như các khoang hạng sang khác.

2. Phô mai từ tàu Titanic vẫn ăn được

Khi xác tàu Titanic được phát hiện, hầu hết thực phẩm chìm cùng với nó nhiều năm trước đó đều đã bị phân hủy hoàn tòan. Nhưng theo một số nguồn tin, một ít phô mai được giấu trong tủ đựng thức ăn từ lâu vẫn có thể được sử dụng.

"Một số loại thực phẩm, chẳng hạn như phô mai, được bảo vệ khỏi sự thối rữa nhờ chính hoạt động của vi sinh vật bắt đầu quá trình phân hủy. Nếu được giữ trong hộp, nó có thể giữ nguyên được trạng thái trong một khoảng thời gian dài." - nhà vi trùng học Holger W. Jannasch cho biết.

3. Bộ phim Game of Thrones được quay tại chính nơi đóng tàu Titanic

Ít ai biết rằng, con tàu RMS Titanic thật thực chất được đóng tại xưởng đóng tàu Harland and Wolff ở Belfast, Bắc Ireland. Tình cờ thay, loạt phim truyền hình Game of Thrones (Trì chơi vương quyền) lại chủ yếu được quay tại nhiều địa điểm khác nhau ở Bắc Ireland, bao gồm Xưởng phim Paint Hall ở Belfast, một khu liên hợp công nghiệp và xưởng đóng tàu Titanic cũ được tái sử dụng làm cơ sở sản xuất phim và truyền hình.

4. Câu chuyện về anh em nhà Navratil

Michel và Edmond Navratil là hai anh em bị chính cha ruột của họ bắt cóc. Hai anh em đã được đưa họ lên tàu Titanic để bắt đầu cuộc sống mới ở Mỹ mà không có mẹ của họ. Sau khi thảm kịch xảy ra với con tàu, hai anh em lúc đó mới 2 và 4 tuổi đã may mắn nằm trong số những người sống sót và được mẹ tìm thấy khi hình ảnh của họ trên một tờ báo.

5. Câu chuyện về Violet Constance Jessop

Violet Constance Jessop là một nữ tiếp viên hàng hải và một y tá. Cô được biết đến vì đã sống sót không chỉ qua một mà là hai vụ chìm tàu. Đầu tiên, cô may mắn thoát khỏi vụ chìm tàu Titanic. Lần thứ hai, cô ấy cũng sống sót sau sự cố của tàu Britannic trong hoàn cảnh tương tự.

6. Hai cuốn sách dự báo về thảm kịch Titanic

Trước khi tàu Titanic ra khơi lần đầu và gặp phải thảm kịch, đã có hai cuốn sách bí ẩn, dự báo những sự kiện trùng hợp với thảm họa chìm tàu này được xuất bản.

Cuốn sách đầu tiên được viết vào năm 1886 bởi WT Stead, một nhà tâm linh và nhà báo điều tra nổi tiếng. Câu chuyện kể về một con tàu biển đâm phải một tảng băng trôi và chìm xuống khiến nhiều người thiệt mạng. Trong khi đó cuốn thứ hai là Futility or the Wreck of the Titan, của Thomas Andrews, được xuất bản năm 1912, chỉ vài tháng trước chuyến đi đầu tiên của Titanic.

Cả hai cuốn sách đều có nhiều điểm tương đồng kỳ lạ với vụ chìm tàu Titanic ngoài đời thực, bao gồm tên con tàu, kích thước, việc thiếu xuồng cứu sinh và nguyên nhân của thảm họa (va phải một tảng băng trôi). Sự trùng hợp của 2 cuốn sách này khiến nhiều người tin rằng chúng có thể là một dạng điềm báo hoặc lời tiên tri.

7. Sẽ có Titanic II, nhưng nó vẫn đang bị trì hoãn

Doanh nhân người Úc Clive Palmer và công ty của ông, Blue Star Line, được cho là lên kế hoạch để xây dựng một con tàu lấy cảm hứng từ Titanic. Theo đó, con tàu sẽ được thiết lập để thực hiện chuyến đi vượt Đại Tây Dương, chuyến hành trình còn dang dở của phiên phản gốc. Chuyến đi được cho là sẽ được thực hiện vào năm 2022, tuy nhiên, dự án này dường như đang bị đình trệ.

Nguồn: Bright Side