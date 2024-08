7 nữ phụ xinh choáng ngợp từ thời trang đến khí chất đều khiến nữ chính mờ nhạt hẳn

Krystal (Cô Dâu Thủy Thần)

Vào đúng hình tượng kiêu sa, cao quý, tương đồng với khí chất thật, Krystal không khó khăn để lột tả nét đẹp lạnh lùng, sang chảnh của nhân vật Mura. Do đó, topic "nữ phụ át vía nữ chính" của màn ảnh Hàn mỗi khi được đem ra bàn luận thường xuyên gọi tên Krystal và Shin Se Kyung với màn đụng độ trong Cô Dâu Thủy Thần.

Krystal như hòa vào làm một với nhân vật có diện mạo sang chảnh, lạnh như băng, làm bừng sáng những khung hình có cô xuất hiện.

Vai nữ chính Yoon So Ah cũng xinh đẹp không kém, nhưng đứng trước khí chất của Krystal quả thật Shin Se Kyung cũng phải thua thiệt.

Kim Ji Won (Người Thừa Kế)

Nhắc đến mô típ lọ lem và phản diện, không thể bỏ qua siêu phẩm Người Thừa Kế và vai diễn tiểu thư Yoo Rachel của Kim Ji Won. Với màn hóa thân thành tiểu thư nhà tài phiệt vô cùng xuất sắc - khí chất sắc lạnh, sang chảnh của Kim Ji Won không chỉ lấn át nữ chính mà còn mê hoặc hàng triệu khán giả suốt nhiều năm sau.

Yoo Rachel của Kim Ji Won thật sự khiến nữ chính phải lu mờ trước sức hút khó cưỡng. Đây cũng trở thành hình tượng kinh điển của nữ diễn viên họ Kim mỗi khi nhắc đến nhân vật tiểu thư kiêu kỳ trên màn ảnh nhỏ xứ kim chi.

Park Shin Hye trong phim có hình tượng mộc mạc và trong sáng, do đó nữ chính của Kim Tan đã phải chịu chùn bước trước nữ phụ kiêu sa trong mắt không ít khán giả.

Kwon Nara (Tầng Lớp Itaewon)

Một nữ phụ "chặt đẹp" nữ chính bằng phong thái đĩnh đạc, hình tượng trưởng thành và thời trang mãn nhãn chính là nhân vật Oh Soo Ah do Kwon Na Ra thủ vai. Trong Tầng Lớp Itaewon, mỹ nhân sinh năm 1991 gây chú ý với những bộ cánh thời thượng, cùng thần thái sang chảnh nhờ sắc vóc chuẩn model đáng ngưỡng mộ. Với vai diễn một nhân viên công sở, Kwon Nara liên tục ghi điểm mới loạt âu phục và sơ mi, làm dân tình suýt không nhớ nổi nữ chính là ai.

Kwon Nara nổi tiếng với hình tượng gợi cảm, quyến rũ và chiều cao 1,72m đáng mơ ước. Tạo hình của cô trong Tầng Lớp Itaewon cũng nhận được nhiều lời khen, ai nấy đều thích cách ăn mặc lẫn kiểu tóc của nhân vật này.



Nữ chính của Tầng Lớp Itaewon do Kim Da Mi thủ vai là một cô nàng có tính cách bộc trực và cá tính được thể hiện rõ qua vẻ ngoài bụi bặm. Số đông cho rằng so với nữ phụ, Kim Da Mi đã có phần lép vế hơn về mặt tạo hình.



Yoo In Na (Yêu Tinh)

Yoo In Na là một trong số những nữ diễn viên có duyên với việc làm "nữ 8" nhất nhì màn ảnh Hàn do mỗi vai diễn, dù không đóng chính mỹ nhân U40 đều để lại ấn tượng rất sâu sắc. Một trong những lần bùng nổ nhất của Yoo In Na là vai "người tình thần chết" trong Yêu Tinh, đóng cặp cùng Lee Dong Wook. Trong phim, bên cạnh nhan sắc trẻ trung, ngọt ngào cùng làn da căng mướt, thời trang của "chị chủ quán" cũng để lại dấu ấn với style chuẩn Hàn, thanh lịch và quyến rũ.

Yoo In Na luôn cực "dịu", thướt tha trong những outfit chuẩn gái Hàn như: váy len mỏng, váy liền, áo trendcoat dáng dài...

Trong vai một nữ chính có hoàn cảnh khó khăn, Kim Go Eun đã lấy được nước mắt người xem bằng hình ảnh cô học sinh với vẻ ngoài bình dị và mộc mạc.

Nana (Người Vợ Tốt)

Sẽ là một thiệt thòi cho nữ diễn viên nào phải "đụng độ" nhan sắc với Nana trong phim. Ở tác phẩm Người Vợ Tốt (The Good Wife), Nana có vai phụ đầu tiên với nhân vật bisexual lần đầu được giới thiệu trên màn ảnh nhỏ Hàn Quốc. Trong tạo hình một điều tra viên, Nana mang đến diện mạo cool ngầu đi cùng những item như áo khoác da, blazer... cá tính.

Mỹ nhân Nana vốn đã sở hữu visual sắc sảo, khi vào vai một nhân vật với tính cách mạnh mẽ, khí chất và độ thu hút của cô càng tăng lên gấp bội làm mê hoặc người xem.

Là 1 tác phẩm tôn vinh nữ quyền, nữ chính công tố viên do diễn viên Jeon Do Yeon đảm đương cũng vô cùng quyến rũ và thần thái. Có điều, phong cách của cô trong phim lại có phần kém thu hút hơn nữ phụ Nana.



Lee Sung Kyung (Bẫy Tình Yêu)

Nhân vật Beak In Ha đỏng đảnh và khó ưa của Lee Sung Kyung trong Bẫy Tình Yêu từng khiến khán giả "nóng mắt", tuy nhiên, visual sang-xịn-mịn mà nữ diễn viên mang đến trong vai phụ lần này là điều không thể không công nhận. Trang phục của Lee Sung Kyung trong phim thường đi liền với những bộ cánh sành điệu, kết hợp phụ kiện và màu tóc chất chơi, khắc hoạ thành công một cô tiểu thư ương ngạnh.

Thời trang đầy màu sắc và có phần nổi loạn kết hợp cùng loạt biểu cảm độc đáo của Lee Sung Kyung là một điểm nhấn nổi bật cho bộ phim.

Đối lập với đó, Kim Go Eun một lần nữa vào vai "Lọ Lem" với mái tóc xoăn rối và trang phục có phần nhạt nhòa hơn.



Han So Hee (Lang Quân 100 Ngày)

Trước khi có được những vai chính thành công, Han So Hee cũng từng lui về sau với vai phụ trong Lang Quân 100 Ngày - bộ phim cổ trang năm 2018. Đảm nhận vai chính thất nhưng bị chồng lạnh nhạt, nhân vật Thái tử phi của Han So Hee vẫn nổi ngời ngời nhờ nhan sắc lộng lẫy và hình tượng quý phái.

Gương mặt đẹp nhưng luôn phảng phất u buồn của Han So Hee tạo ra rung cảm và sức hút cho người xem. Cách makeup sắc nét vừa phải cùng loạt trang phục long lanh cũng giúp cô ghi điểm.