Mỗi tháng nhận lương, ngoài tiền nhà, ăn uống và các hóa đơn, bạn còn phải dành tiền cho rất nhiều nhu cầu khác. Nếu không có kế hoạch từ đầu, chuyện tiêu gần hết lương trước ngày nhận lương tiếp theo rất dễ xảy ra.

Muốn biết vì sao tiền trong tài khoản cứ vơi đi, hãy thử nhìn lại các khoản mình đã chi trong tháng. Tiền ăn uống, đi lại, mua sắm hay những món đồ mua ngẫu hứng đều có thể cộng thành một khoản đáng kể. Khi chưa có kế hoạch rõ ràng, bạn rất dễ tiêu hết thu nhập mà không biết tiền đã đi đâu.

Dưới đây là 7 nguyên tắc cơ bản giúp bạn quản lý tiền bạc tốt hơn.

1. Biết rõ mình tiêu tiền vào những việc gì

Trước khi nghĩ đến chuyện tiết kiệm, hãy thử ghi lại các khoản tiền đã chi trong một tháng. Bạn có thể bắt đầu từ những khoản quen thuộc như tiền nhà, ăn uống, đi lại, mua sắm, giải trí và các hóa đơn hằng tháng.

Sau khi tổng hợp, bạn sẽ biết khoản nào đang chiếm nhiều tiền nhất. Có thể bạn sẽ bất ngờ khi nhận ra những món đồ uống mua mỗi ngày, vài lần đặt đồ ăn hoặc các đơn hàng nhỏ lại tiêu tốn khá nhiều tiền.

Không cần dùng công cụ phức tạp để theo dõi. Một bảng tính, ứng dụng quản lý chi tiêu hoặc phần ghi chú trên điện thoại đều có thể giúp bạn làm việc này.

Ảnh minh hoạ Pinterest

2. Đừng tiêu hết số tiền mình kiếm được

Một nguyên tắc quan trọng khi quản lý tài chính là tổng chi tiêu nên thấp hơn thu nhập. Nếu tháng nào cũng dùng hết tiền lương, bạn sẽ khó có khoản tích lũy cho những kế hoạch dài hạn hoặc những tình huống phát sinh.

Muốn làm được điều này hãy xem lại các khoản chi không quá cần thiết. Chẳng hạn, bạn có thể giảm số lần mua sắm, hạn chế đặt đồ ăn hoặc cân nhắc kỹ hơn trước khi mua một món đồ mới.

Không cần cắt bỏ tất cả những khoản dành cho sở thích cá nhân. Điều quan trọng là biết giới hạn chi tiêu để vẫn có thể tận hưởng cuộc sống mà không ảnh hưởng đến tình hình tài chính.

3. Nhận lương là dành tiền tiết kiệm trước

Nếu đợi đến cuối tháng mới tiết kiệm, rất có thể bạn sẽ chẳng còn bao nhiêu tiền để dành. Vì vậy, hãy trích một khoản ngay khi nhận lương, sau đó mới tính toán số tiền có thể sử dụng.

Ví dụ, với mức thu nhập 15 triệu đồng mỗi tháng, bạn có thể đặt mục tiêu dành ra 1,5 triệu đồng để tiết kiệm. Số tiền còn lại được dùng cho sinh hoạt, hóa đơn và các nhu cầu cá nhân.

Nếu thu nhập chưa cao hoặc đang có nhiều khoản phải chi, bạn có thể bắt đầu với 5% tiền lương. Khi tài chính ổn định hơn, hãy tăng dần khoản tiết kiệm. Duy trì đều đặn sẽ hiệu quả hơn việc đặt mục tiêu quá cao rồi bỏ dở giữa chừng.

Ảnh minh hoạ Pinterest

4. Chia tiền thành từng khoản ngay từ đầu tháng

Để tránh tiêu quá tay, bạn nên phân chia thu nhập thành những khoản cụ thể. Chẳng hạn, tiền sinh hoạt, tiền nhà và hóa đơn được để riêng; tiền mua sắm, giải trí có ngân sách riêng; tiền tiết kiệm cũng được chuyển sang một tài khoản khác.

Một cách chia thu nhập khá phổ biến là quy tắc 50/30/20. Theo đó, 50% dành cho các nhu cầu thiết yếu, 30% dành cho sở thích và mong muốn cá nhân, 20% dành cho tiết kiệm hoặc trả nợ.

Ví dụ, nếu thu nhập mỗi tháng là 15 triệu đồng, bạn có thể dành 7,5 triệu đồng cho sinh hoạt, 4,5 triệu đồng cho nhu cầu cá nhân và 3 triệu đồng để tiết kiệm hoặc trả nợ.

Tỷ lệ này chỉ mang tính tham khảo. Nếu đang phải trả tiền thuê nhà, nuôi con nhỏ hoặc có nhiều chi phí cố định, bạn hoàn toàn có thể điều chỉnh cho phù hợp. Miễn là các khoản tiền được phân chia rõ ràng và không chi vượt quá khả năng của mình.

5. Có tiền dự phòng cho những việc bất ngờ

Xe hỏng, đồ điện tử cần sửa, mất việc hoặc phát sinh chi phí y tế đều có thể khiến bạn phải chi một khoản tiền ngoài dự tính. Nếu không có tiền dự phòng, bạn có thể phải vay mượn hoặc rút tiền từ những khoản đã dành cho mục tiêu khác.

Một mức quỹ dự phòng thường được khuyến nghị là tương đương 3-6 tháng chi phí sinh hoạt thiết yếu. Nếu mỗi tháng cần khoảng 10 triệu đồng cho những khoản cơ bản, bạn nên hướng tới quỹ dự phòng từ 30-60 triệu đồng.

Đây là mục tiêu cần thời gian để thực hiện. Bạn có thể dành một khoản cố định mỗi tháng cho đến khi đạt được số tiền mong muốn. Quỹ này nên được để riêng, ở nơi an toàn và có thể rút ra khi cần, thay vì dùng chung với tài khoản chi tiêu hằng ngày.

6. Tìm hiểu kỹ trước khi vay tiền

Vay tiền mua nhà, mua xe hay sử dụng thẻ tín dụng đều có thể tạo ra áp lực tài chính nếu không tính toán trước. Trước khi vay, bạn cần biết tổng số tiền phải trả, mức lãi suất, thời hạn vay và khoản thanh toán hằng tháng.

Đừng chỉ nhìn vào số tiền trả góp ban đầu. Một khoản trả góp có vẻ nhỏ vẫn có thể trở thành gánh nặng nếu bạn đang phải chi trả nhiều hóa đơn khác.

Với thẻ tín dụng, hãy chú ý ngày đến hạn và thanh toán đầy đủ dư nợ để tránh phát sinh lãi. Nếu thường xuyên phải vay tiền để trang trải những khoản sinh hoạt hằng ngày, bạn nên xem lại ngân sách và điều chỉnh chi tiêu trước khi tiếp tục vay thêm.

Ảnh minh hoạ Pinterest

7. Mỗi tháng dành thời gian xem lại tình hình tài chính

Sau một tháng, hãy kiểm tra xem mình đã chi bao nhiêu tiền, khoản nào vượt dự tính và có tiết kiệm được như kế hoạch hay không. Việc này không mất quá nhiều thời gian nhưng giúp bạn biết cách quản lý tiền hiện tại có thực sự phù hợp.

Khi thu nhập hoặc hoàn cảnh gia đình thay đổi, ngân sách cũng cần được điều chỉnh. Chẳng hạn, khi chuyển nhà, có thêm thành viên trong gia đình hoặc bắt đầu trả góp mua xe, các khoản chi cố định sẽ khác trước.

Bạn có thể dành khoảng 15-30 phút vào cuối mỗi tháng để tổng kết thu chi và lên kế hoạch cho tháng tiếp theo. Nhờ vậy, bạn sẽ chủ động hơn thay vì đợi đến khi tài khoản gần hết tiền mới bắt đầu tính toán.

Quản lý tiền bạc không phải việc gì quá phức tạp. Chỉ cần biết mình đang tiêu bao nhiêu, dành một phần thu nhập để tiết kiệm, có tiền dự phòng và cân nhắc kỹ trước khi vay mượn, bạn đã có thể kiểm soát tài chính cá nhân tốt hơn. Điều quan trọng là duy trì những thói quen này đều đặn thay vì chỉ thực hiện trong một vài tháng.