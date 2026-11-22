Phí rút tiền mặt tại cây ATM bằng thẻ ghi nợ nội địa dao động từ miễn phí đến 3.300 đồng mỗi giao dịch tại các ngân hàng. Mức phí phụ thuộc vào việc rút ở ATM cùng hệ thống hay khác hệ thống, cũng như loại tài khoản hoặc nhóm thẻ mà khách hàng sử dụng.





Dưới đây là mức phí rút tiền mặt tại ATM bằng thẻ ghi nợ nội địa cá nhân tại một số ngân hàng.

Ngân hàng Rút tại ATM cùng hệ thống Rút tại ATM khác hệ thống Điều kiện ngắn Vietcombank 1.000 đồng/giao dịch 3.000 đồng/giao dịch Áp dụng cho thẻ ghi nợ nội địa cá nhân VietinBank 1.000 đồng/giao dịch; 2.000 đồng với nhóm thẻ Premium, thẻ G và thẻ Pink 3.000 đồng/giao dịch Tính theo nhóm thẻ BIDV 1.000 đồng/giao dịch 3.000 đồng/giao dịch Áp dụng cho thẻ BIDV Smart Agribank 1.000 đồng/giao dịch 3.000 đồng/giao dịch trong lãnh thổ Việt Nam Ngoài lãnh thổ Việt Nam là 40.000 đồng/giao dịch ACB 1.100 đồng/lần; miễn phí với một số tài khoản liên kết 3.300 đồng/lần Miễn phí khi thẻ kết nối tài khoản EBIZ, Tài Lộc, ECO+, Thương gia hoặc First VPBank Không thu phí 2.500 đồng/giao dịch Thẻ ghi nợ nội địa AutoLink; tài khoản Payroll miễn phí trong năm đầu

Mức phí là biểu phí niêm yết cho thẻ ghi nợ nội địa cá nhân, tính trên mỗi giao dịch rút tiền mặt, đơn vị đồng. Phí của thẻ quốc tế và các loại thẻ khác không thuộc bảng này.

Vietcombank

Theo biểu phí thẻ ghi nợ áp dụng cho khách hàng cá nhân có hiệu lực từ 22/01/2026, rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống Vietcombank mất 1.000 đồng mỗi giao dịch. Rút tại ATM ngoài hệ thống Vietcombank mất 3.000 đồng mỗi giao dịch.

VietinBank

Theo biểu phí thẻ ghi nợ nội địa cá nhân có hiệu lực từ 22/04/2026, rút tiền tại ATM VietinBank là 1.000 đồng với nhóm thẻ chip contactless Epartner, S-Card, C-Card và thẻ 12 con giáp. Với nhóm Epartner Premium, thẻ G và thẻ Pink, mức phí là 2.000 đồng. Rút tại ATM ngoài mạng, gồm ATM của ngân hàng khác, là 3.000 đồng.

BIDV

Với thẻ ghi nợ nội địa BIDV Smart, rút tiền tại ATM BIDV có mức 1.000 đồng mỗi giao dịch. Rút tại ATM của các ngân hàng kết nối trong nước là 3.000 đồng mỗi giao dịch.

Agribank

Biểu phí dịch vụ thẻ dành cho khách hàng cá nhân của Agribank ghi phí rút tiền mặt đối với thẻ ghi nợ nội địa là 1.000 đồng mỗi giao dịch tại ATM của Agribank. Rút tại ATM ngoài mạng trong lãnh thổ Việt Nam là 3.000 đồng mỗi giao dịch, còn ngoài lãnh thổ là 40.000 đồng mỗi giao dịch.

ACB

Theo biểu phí thẻ ghi nợ dành cho khách hàng cá nhân của ACB, rút tiền tại ATM ACB là 1.100 đồng mỗi lần với các trường hợp không thuộc nhóm miễn phí. Nhóm miễn phí gồm thẻ kết nối với tài khoản EBIZ, Tài Lộc, ECO+, Thương gia hoặc First. Rút tại ATM khác ACB trong nước là 3.300 đồng mỗi lần.

VPBank

Theo biểu phí dịch vụ khách hàng cá nhân của VPBank, rút tiền mặt tại ATM trong hệ thống VPBank không thu phí. Rút tại ATM ngoài hệ thống VPBank là 2.500 đồng mỗi giao dịch đối với thẻ ghi nợ nội địa AutoLink. Tài khoản Payroll liên kết thẻ được miễn phí trong năm đầu tiên.