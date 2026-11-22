Thị trường vàng trong nước đã trải qua một đợt giảm mạnh, với giá vàng miếng và vàng nhẫn tại nhiều thương hiệu mất từ 3 triệu đến hơn 6 triệu đồng/lượng. Trên thị trường quốc tế, vàng ghi nhận tuần giảm mạnh nhất trong khoảng 8 tháng, lùi sát mốc 3.500 USD/ounce.

Sáng 22/11, vàng miếng SJC được niêm yết ở mức 128,5 triệu đồng/lượng mua vào và 133,5 triệu đồng/lượng bán ra. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng giao dịch ở mức 128,3–133,5 triệu đồng/lượng; DOJI cũng niêm yết ở mức tương tự.



Tại Phú Quý, giá vàng miếng mua vào là 128 triệu đồng/lượng, bán ra 133,5 triệu đồng/lượng. PNJ niêm yết ở mức 128,5–133,5 triệu đồng/lượng.

Ở phân khúc vàng nhẫn, SJC giao dịch ở mức 128–134 triệu đồng/lượng. Bảo Tín Minh Châu và Bảo Tín Mạnh Hải cùng niêm yết ở mức 128,3–133,3 triệu đồng/lượng; DOJI ở mức 128–133 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn Phú Quý có giá mua vào 128 triệu đồng/lượng, bán ra 132 triệu đồng/lượng. Trong khi đó, PNJ niêm yết ở mức 126–131,5 triệu đồng/lượng.

Diễn biến giá vàng trong nước tuần qua

Tuần giao dịch từ 16–20/11 chứng kiến giá vàng trong nước giảm mạnh theo xu hướng của thị trường quốc tế. So với bảng giá đầu tuần mà bạn đã cung cấp, giá vàng miếng tại các thương hiệu giảm khoảng 3,7–6,3 triệu đồng/lượng tùy thương hiệu và chiều giao dịch.

Trong đó, vàng miếng SJC giảm 6,2 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 4,2 triệu đồng/lượng ở chiều bán. Phú Quý giảm mạnh hơn ở chiều mua, mất 6,3 triệu đồng/lượng. Tại Bảo Tín Minh Châu, mức giảm tương ứng là 4,9 triệu đồng và 3,7 triệu đồng/lượng.

Với vàng nhẫn, mức giảm cũng rất đáng kể. Vàng nhẫn Phú Quý giảm 6,3 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 5,7 triệu đồng/lượng ở chiều bán. PNJ giảm tương ứng 6,2 triệu đồng và 5,7 triệu đồng/lượng. Vàng nhẫn SJC giảm 5 triệu đồng/lượng ở chiều mua và 3 triệu đồng/lượng ở chiều bán.

Như vậy, sau một tuần, giá vàng nhẫn tại một số thương hiệu đã giảm gần 6 triệu đồng/lượng, trong khi vàng miếng cũng mất hàng triệu đồng mỗi lượng.

Giá vàng thế giới giảm gần 10% trong tuần

Trên thị trường quốc tế, giá vàng trải qua tuần giao dịch đặc biệt tiêu cực. Giá vàng giao ngay chốt phiên thứ Sáu 20/11 ở mức 3.514,08 USD/ounce, giảm khoảng 9,4% trong cả tuần. Đây là mức giảm theo tuần mạnh nhất trong vòng 8 tháng. Trong phiên, giá vàng có thời điểm lùi xuống 3.502,93 USD/ounce, mức thấp nhất trong 14 tháng.

Đà giảm diễn ra liên tiếp trong các phiên giữa tuần, khi đồng USD mạnh lên, lợi suất trái phiếu Mỹ tăng và kỳ vọng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục nâng lãi suất trong tháng 12 ngày càng lớn.



Theo Reuters, thị trường đã nâng xác suất Fed tăng lãi suất thêm 25 điểm cơ bản trong tháng 12 lên khoảng 96%. Bên cạnh đó, làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ liên quan đến lo ngại định giá nhóm doanh nghiệp AI cũng khiến một số nhà đầu tư phải bán vàng để bù đắp thua lỗ trên thị trường chứng khoán.

Triển vọng giá vàng trong tuần 23–27/11 vẫn nghiêng về chiều giảm, dù một số chuyên gia cho rằng kim loại quý có thể sớm tìm được vùng cân bằng sau đợt bán tháo mạnh.



Theo khảo sát của Kitco News với 15 chuyên gia Phố Wall, có 9 người, tương đương 60%, dự báo giá vàng tiếp tục giảm trong tuần tới. Chỉ 4 người (27%) kỳ vọng giá phục hồi, trong khi 2 người còn lại (13%) cho rằng thị trường có thể đi ngang.

Khảo sát trực tuyến của Kitco với 207 nhà đầu tư cá nhân cũng cho thấy tâm lý thận trọng: 46% dự báo giá vàng giảm, 36% kỳ vọng tăng và 18% cho rằng giá sẽ đi ngang.

Đáng chú ý, ông Sean Lusk, đồng Giám đốc bộ phận phòng hộ thương mại tại Walsh Trading, nhận định giá vàng có thể giảm thêm khoảng 300 USD/ounce nếu mốc 3.500 USD/ounce bị xuyên thủng. Theo ông, lực mua có thể chưa quay trở lại rõ rệt cho đến đầu tháng 12, trước thềm cuộc họp chính sách tiếp theo của Fed.



Trong tuần tới, nhà đầu tư sẽ tiếp tục theo dõi các dữ liệu kinh tế Mỹ, đặc biệt là chỉ số giá chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) – thước đo lạm phát được Fed quan tâm – cùng những thông tin liên quan đến chính sách tiền tệ. Đây có thể là các yếu tố tác động đáng kể đến kỳ vọng lãi suất, đồng USD và diễn biến giá vàng.

