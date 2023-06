7 mỹ nhân đẹp nhất phim Hàn đầu 2023: Song Hye Kyo gây tranh cãi, cô số 2 thắng lớn nhờ nhan sắc

Đầu năm 2023, Song Hye Kyo có màn trở lại thành công xuất sắc ở bộ phim The Glory 2 (Vinh Quang Trong Thù Hận 2). Trong phim, cô vào vai một người phụ nữ sống trong khổ hạnh suốt gần 20 năm để chuẩn bị cho việc báo thù. Thân hình gầy gò, luôn mặc những chiếc áo khoác dài, tối màu để che đi những vết sẹo khắp cơ thể, gương mặt ít son phấn, kiểu tóc cũng đơn giản nhất có thể,... tất cả để phù hợp với nhân vật. Khi lên phim, diện mạo này gây ra nhiều tranh cãi, không ít khán giả để lại những bình luận tiêu cực, cho rằng Song Hye Kyo xuống sắc, không còn xứng đáng với danh hiệu biểu tượng nhan sắc màn ảnh. Thế nhưng khách quan mà nói, Song Hye Kyo chỉ đang phục vụ rất tốt cho nhân vật của mình và nhan sắc của cô thì vẫn tỏa sáng trong mọi khung hình.

Thời điểm hiện tại, Yoona đang là cái tên nổi đình đám nhờ màn tái xuất trong bộ phim King The Land. Dù vào vai một cô gái nghèo, làm nhân viên phục vụ tại một khách sạn nhưng không thể phủ nhận, vai Sa Rang trong King The Land chính là nhân vật đẹp nhất trong sự nghiệp diễn xuất của Yoona. Cô tỏa sáng trong mọi khung hình dù tạo hình nhân vật không quá đặc sắc, "gây mê" cho khán giả bởi nụ cười tỏa nắng. Chính nhan sắc của cô trở thành điểm sáng thu hút khán giả dù chất lượng nội dung của King The Land bị đánh giá là khá tệ.

Nếu Song Hye Kyo gây tranh cãi về nhan sắc ở The Glory thì Lim Ji Yeon lại có tạo hình đẹp bậc nhất sự nghiệp nhờ vai ác nữ trong bộ phim này. Vào vai một MC nổi tiếng lại là vợ của tài phiệt, dễ hiểu khi Lim Ji Yeon xuất hiện với diện mạo vô cùng chỉn chu, sang chảnh. Cô luôn tỏa sáng trong mọi khung hình, không hề lép vế khi xuất hiện trước Song Hye Kyo, cả về nhan sắc lẫn diễn xuất.

Ở tuổi 43, Kim Tae Hee tái xuất màn ảnh với bộ phim kinh dị, tâm lý Khu Vườn Dối Trá. Tuy nhân vật luôn xuất hiện với bộ dạng mệt mỏi, ủ rũ do cô ta mắc bệnh tâm lý và luôn cố gắng điều tra bí mật của chồng, nhưng nhan sắc của Kim Tae Hee không vì thế mà bị lu mờ. Trong những khoảnh khắc xuất hiện với gương mặt ít phấn son, Kim Tae Hee vẫn rất trẻ đẹp, khán giả khó có thể đoán được tuổi thật của mỹ nhân họ Kim.

Sau Penthouse, Kim So Yeon tiếp tục bỏ túi cho mình một tạo hình xuất sắc khi tái xuất ở bộ phim Bạn Trai Tôi Là Hồ Ly 2. Từ cổ trang đến hiện đại, từ những trang phục thanh lịch, kín đáo tới quyến rũ, gợi cảm đều được nhan sắc tuổi 43 của Kim So Yeon "cân đẹp". Không chỉ nhan sắc, diễn xuất của Kim So Yeon cũng được cho là điểm sáng, giúp bộ phim thành công vang dội, bỏ xa những thành tích của phần 1.

Vốn nổi tiếng với nhan sắc hơn người, là một trong số những nàng hậu lấn sân thành công bậc nhất màn ảnh Hàn, sẽ thật thiếu sót nếu bỏ qua Lee Bo Young trong danh sách này. Hồi đầu năm nay, người đẹp họ Lee tái xuất màn ảnh thông qua bộ phim Agency. Vào vai một người phụ nữ thành công, tài giỏi, tự tin, Lee Bo Young khoe trọn nhan sắc tuổi tứ tuần của mình, đẹp lấn át dàn nữ phụ mới ngoài 20 tuổi trong phim. Gần đây nhất, Lee Bo Young tái xuất với một vai cameo trong Hẹn Gặp Anh Ở Kiếp Thứ 19, và lại khiến khán giả "sốc visual" bởi diện mạo yêu kiều, ngọt ngào của mình.

Mỹ nhân dao kéo Lee Da Hee cũng có dịp khoe trọn nhan sắc của mình trong bộ phim Island, ra mắt hồi đầu năm nay. Ở cô toát ra vẻ quyến rũ, kiêu kỳ nhưng cũng rất mạnh mẽ, là tiểu thư tài phiệt nhưng không yếu đuối mà có thể một tay xử lý trọn cả cánh nam nhân trong phim.

Nguồn ảnh: Hancinema