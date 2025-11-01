7 loại cây rắn rất sợ, không dám tới gần

Việc bất ngờ phát hiện rắn trong không gian sinh hoạt của gia đình là một trải nghiệm “rợn gáy” đối với rất nhiều người. Không chỉ gây hoảng loạn, rắn còn tiềm ẩn nhiều mối nguy hại đối với sức khỏe và tính mạng của con người.

Để xua đuổi rắn, mọi người có thể chọn giải pháp tự nhiên đó là trồng những loại cây có mùi hương hoặc đặc tính mà rắn sợ.

7 loại cây rắn rất sợ

Rắn sợ một số loại cây (Ảnh minh họa).

Times of India đưa ra danh sách 7 loại cây rắn đặc biệt sợ. Những loại cây này được giới làm vườn đánh giá cao vì khả năng xua đuổi rắn tự nhiên mà vẫn thân thiện với môi trường. Ngoài ra, chúng còn giúp không gian sống của gia đình thêm xanh mát, thơm ngát và sinh động hơn.

Để đạt hiệu quả tối đa, nên trồng các loại cây này gần cổng, hàng rào, gốc cây lớn hoặc những nơi rắn có thể bò vào nhà. Kết hợp trồng nhiều loại cây trong số này sẽ giúp tạo “lá chắn tự nhiên” an toàn, thân thiện và mang lại hương thơm dễ chịu cho không gian sống.

1. Cúc vạn thọ

Cúc vạn thọ (Ảnh minh họa).

Không chỉ là loại hoa rực rỡ sắc màu, cúc vạn thọ còn là “kẻ thù” tự nhiên của rắn. Phần rễ của cây cúc vạn thọ tiết ra hợp chất có mùi đặc trưng khiến rắn, côn trùng phải tránh xa. Loại cây này dễ trồng, thích hợp làm hàng rào tự nhiên để bảo vệ vườn.

2. Cây sả

Bụi sả (Ảnh minh họa).

Cây sả có chứa hàm lượng citronella rất cao. Đây là thành phần thường dùng trong thuốc chống muỗi. Mùi hương mạnh mẽ của sả cũng khiến rắn không dám tới gần. Chỉ cần trồng những khóm sả quanh hàng rào hoặc gần cửa ra vào là bạn đã có một hàng rào tự nhiên ngăn rắn vào nhà.

3. Tỏi

Cây tỏi (Ảnh minh họa).

Mùi hăng đặc trưng của tỏi không chỉ khiến côn trùng e ngại mà còn khiến rắn mất phương hướng. Hợp chất lưu huỳnh tự nhiên có trong tỏi sẽ gây kích ứng khứu giác của rắn, đặc biệt khi tỏi bị dập hoặc nghiền nát. Trồng tỏi quanh gốc cây hoặc xen kẽ trong luống rau trong vườn vừa giúp phòng sâu bệnh, vừa đuổi rắn khỏi nhà.

4. Hành

Cây hành (Ảnh minh họa).

Giống tỏi, hành cũng chứa hợp chất lưu huỳnh khiến rắn không chịu nổi. Khi hành phát tán mùi, nó tạo ra “hàng rào tự nhiên” khiến rắn không dám tiến gần khu vực đó.

5. Lưỡi hổ

Cây lưỡi hổ (Ảnh minh họa).

Lưỡi hổ là cây trồng phổ biến với dáng lá thẳng, dày và sắc. Bề mặt lá lưỡi hổ thô ráp, dựng đứng tạo cảm giác không an toàn, khiến rắn không dám tới gần. Ngoài ra, mùi nhựa và hợp chất hữu cơ nhẹ trong lá lưỡi hổ có thể gây khó chịu với một số loài động vật, trong đó có rắn.

6. Ngải cứu

Cây ngải cứu (Ảnh minh họa).

Ngải cứu là một loại thảo mộc có mùi rất nồng, hơi đắng. Mùi hương này có tác dụng xua đuổi nhiều loại côn trùng, kể cả rắn.

7. Húng quế

Húng quế (Ảnh minh họa).

Không chỉ là loại gia vị quen thuộc, húng quế cũng là “nỗi ám ảnh” của rắn. Mùi hương mạnh của loại thảo mộc này giúp xua rắn mà vẫn tạo cảm giác dễ chịu cho con người. Trồng húng quế quanh vườn và nhà vừa giúp xua đuổi rắn, vừa có sẵn rau sạch, có nhiều lợi ích sức khỏe cho bữa ăn.