7 lá xoài giá 52.000 đồng ở Mỹ: Thứ bỏ đi ở Việt Nam lại thành hàng bán, người ta mua về làm gì?

Một khay 7 lá xoài, giá 1,99 USD (khoảng 52.000 đồng), được bọc màng cẩn thận, dán nhãn như một loại thực phẩm chính thống. Nếu ở Việt Nam, lá xoài thường chỉ nằm dưới gốc cây, ít ai để ý. Nhưng tại một cửa hàng thực phẩm Nam Á ở Mỹ, nó lại trở thành món hàng có giá, có mã vạch, có hạn sử dụng.

Quả xoài để ăn, nhưng lá xoài dùng để làm gì?

Thực tế, lá xoài (Mangifera indica) không phải là thứ vô dụng như nhiều người nghĩ. Trong y học dân gian Ấn Độ và một số nước Nam Á, lá xoài được đun nước uống như một loại trà thảo mộc. Lý do nằm ở thành phần hóa học của lá, đặc biệt là hợp chất mangiferin một polyphenol có hoạt tính chống oxy hóa. Các nghiên cứu tiền lâm sàng cho thấy mangiferin có thể hỗ trợ cải thiện chuyển hóa đường và giảm stress oxy hóa. Tuy nhiên, cần nhấn mạnh: phần lớn bằng chứng mới dừng ở mức nghiên cứu trong phòng thí nghiệm hoặc trên động vật, chưa đủ để coi đây là phương pháp điều trị y khoa.

Ngoài yếu tố sức khỏe, lá xoài còn mang giá trị văn hóa. Trong nhiều nghi lễ Hindu, lá xoài được treo trước cửa nhà hoặc dùng trong các dịp lễ, cưới hỏi như biểu tượng của sự may mắn và thịnh vượng. Với cộng đồng người Nam Á sinh sống tại Mỹ, việc mua lá xoài đơn giản là duy trì truyền thống.

Ở một số nơi, lá xoài non cũng được dùng trong ẩm thực địa phương để tạo hương hoặc chế biến cùng thực phẩm. Không phổ biến như lá nguyệt quế hay lá chanh, nhưng vẫn có chỗ đứng trong bếp của một bộ phận nhỏ người dùng.

Thắc mắc được đăng tải lên mạng xã hội

Vậy vì sao giá lại cao? Câu trả lời nằm ở quy luật thị trường. Đây là mặt hàng đặc thù, phục vụ cộng đồng ngách, chi phí nhập khẩu và bảo quản cao hơn, nguồn cung hạn chế. Giá bán phản ánh nhu cầu cụ thể chứ không đơn thuần là giá trị sinh học của chiếc lá.

Từ một thứ gần như không ai mua ở Việt Nam, lá xoài khi bước sang thị trường khác lại mang một định vị hoàn toàn khác: sản phẩm thảo mộc, nguyên liệu văn hóa, hàng thực phẩm nhập khẩu. Câu chuyện của 7 chiếc lá cho thấy một điều quen thuộc nhưng dễ quên: giá trị không nằm ở bản thân vật phẩm, mà nằm ở bối cảnh sử dụng và cộng đồng cần nó.