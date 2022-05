7 idol Kpop “đi thật xa để trở về”: Sunmi cùng mỹ nam NCT có gây bất ngờ bằng huyền thoại này?

Các nhóm nhạc Kpop thường nhận được sự yêu thích của công chúng bởi tài năng đa dạng, visual từ các thành viên cùng tinh thần đồng đội khiến ai nấy đều ngưỡng mộ. Chính vì vậy mà việc có thành viên rời nhóm trở thành nỗi lo sợ và đau lòng của hầu hết các fan Kpop. Tuy nhiên, trong nền giải trí Hàn Quốc cũng không ít những trường hợp đã quyết định rời nhóm nhưng một thời gian sau lại tái hợp khiến người hâm mộ không khỏi bất ngờ.



Sunmi (Wonder Girls)

Trước khi thành công với sự nghiệp solo như hiện tại thì Sunmi đã có thời gian là một "mẩu" của Wonder Girls. Chủ nhân hit Gashina chính thức ra mắt cùng Wonder Girls vào năm 2007. Ở thời điểm đó, girlgroup nhà JYP đã gặt hái được rất nhiều thành công lớn sau hàng loạt bản hit như: Nobody, Tell Me, Irony.

Sunmi là debut cùng Wonder Girls năm 2007

Sau khi hoạt động cùng nhóm khoảng 3 năm, Sunmi thông báo rời đi vào năm 2010 để theo đuổi việc học của mình. Vào năm 2013, nữ ca sĩ quay trở lại JYP Entertainment và có màn solo cực kỳ thành công với các ca khúc Full Moon, 24 Hours.

Sau khi rời nhóm, Sunmi hoạt động solo dưới trước JYP Entertainment

Tưởng chừng như Sunmi sẽ hoàn toàn theo đuổi sự nghiệp solo từ đó nhưng dân tình lại được một phen bất ngờ khi cô nàng tiếp tục trở thành một "mẩu" của Wonder Girls vào năm 2015. Nhóm đã có màn comeback theo concept band nhạc trước khi chính thức tan rã vào năm 2017.

Sunmi quay lại hoạt động cùng Wonder Girls sau khi rời nhóm

Mark (NCT Dream)

Năm 2016, NCT Dream ra mắt với tư cách là nhóm nhạc 7 thành viên dưới trướng SM Entertainment. Nhóm gây sự chú ý với công chúng do toàn thần tượng nhỏ tuổi, Mark là thành viên lớn tuổi nhất trong boygroup này.

Đến năm 2020, SM thông báo nhóm sẽ có mô hình tốt nghiệp, các thành viên sẽ rời đi khi họ tròn 20 tuổi để NCT Dream sẽ luôn là sub-unit có các thành viên trẻ nhất NCT.

NCT Dream là sub-unit trẻ nhất trong hệ thống NCT

Mark tròn 20 tuổi vào năm 2019 nên nam thần tượng đã rời nhóm vào đầu năm 2020 theo quy định. Tuy nhiên, do cộng đồng fan của nhóm không đồng tình cũng như NCT Dream là sub-unit có lượng bán album cực lớn của hệ thống NCT nên SM đã bãi bỏ luật lệ tốt nghiệp và phát triển nhóm theo hướng cố định. Do đó nên nam idol đã nhanh chóng quay trở lại hoạt động cùng NCT Dream từ đó cho đến nay.

Mark tiếp tục hoạt động với NCT Dream

Kiseop (U-KISS)

U-Kiss ra mắt vào năm 2008 với đội hình 6 thành viên trực thuộc NH Media. Tuy nhiên, phải đến năm 2009 thì Kiseop mới ra nhập và quảng bá cùng nhóm đến năm 2019 khi anh hết hạn hợp đồng với công ty.

Kiseop hoạt động cùng U-KISS 10 năm

Đến năm 2021, khi tất cả các thành viên đều rời NH Media thì Kiseop, Hoon và Soohyun đã cùng nhau ký hợp đồng với Tango Music vào năm 2022. Ba anh chàng vẫn lấy tên gọi U-KISS cho nhóm của mình nên Kiseop vẫn được liệt vào danh sách những thần tượng rời đi rồi lại tái hợp cùng nhóm.

Các nam thần tượng vẫn hoạt động dưới tên gọi U-KISS

Minzy (2NE1)

2NE1 là một trong những nhóm nhạc nữ nổi tiếng Gen 2, trực thuộc YG Entertainment. "Đàn chị BLACKPINK" nổi tiếng với concept girlcrush cùng âm nhạc bắt tai, đa màu sắc. Nhóm ra mắt vào năm 2009 với đội hình 4 thành viên với nhiều bản hit trong sự nghiệp như: Fire, I Don't Care, I Am The Best,...

2NE1 ra mắt với đội hình 4 thành viên

Minzy đã quảng bá cùng nhóm với tư cách là main dancer và em út cho đến năm 2016, cô nàng quyết định không gia hạn hợp đồng với YG Entertainment, 2NE1 cũng tan rã vào cuối năm. Điều này đã khiến cộng đồng fan của nhóm vô cùng bất ngờ và buồn bã. Sau đó, Park Bom quyết định ký hợp đồng với một công ty khác, CL và Dara tiếp tục hoạt động với tư cách là nghệ sĩ solo cho đến năm 2019 và 2021.

Minzy là thành viên đầu tiên rời 2NE1 khiến ai nấy đều bất ngờ

​​

Tuy không còn hoạt động cùng nhau nhưng các thành viên vẫn luôn giữ mối quan hệ thân thiết, thường xuyên gặp gỡ. Điều bất ngờ đã đến với cộng đồng fan của nhóm khi Minzy tái hợp cùng 2NE1 trên sân khấu của Coachella đầu năm nay với màn biểu diễn mang đậm phong cách của họ. Dù cho đã ngần ấy năm, 2NE1 vẫn chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng họ vẫn sẽ luôn đem đến những sân khấu tuyệt vời và bùng nổ dành cho người hâm mộ.

2NE1 đã có màn tái hợp tại Coachella khiến khán giả vỡ oà

Euaerin (NINE MUSES)

NINE MUSES được ra mắt vào năm 2010 với đội hình 9 thành viên dưới trướng Star Empire. Euaerin là một trong những thành viên thuộc đội hình ban đầu nhưng cô cũng rời nhóm vào 1 năm sau đó để tập trung vào việc học.

Euaerin thuộc đội hình ban đầu của NINE MUSES

Sau đó, Euaerin tái gia nhập nhóm vào tháng 8 năm 2011 và quảng bá cùng họ cho đến khi kết thúc hợp đồng vào năm 2016 - một năm trước khi nhóm tan rã.

Euaerin tiếp tục tham gia vào NINE MUSES sau khi rời nhóm 1 thời gian

Cô nàng quảng bá cùng nhóm đến năm 2016

Heesun (Pink Fantasy)

Pink Fantasy là nhóm nhạc nữ ra mắt với đội hình 8 người vào năm 2018 dưới sự quản lý của MyDoll Entertainment.

Pink Fantasy

Heesun sau đó rời nhóm vào năm 2019 với lý do sức khoẻ nhưng đã tái gia nhập vào 1 năm sau đó với tư cách "thành viên mới" trong lần quảng bá cho ca khúc Lemon Candy. Những lần comeback sau đó, cô nàng cũng thường xuyên tham gia với tư cách "thành viên khách mời".

Heesun quay trở lại nhóm với tư cách "thành viên mới"

Yoon Kye Sang (g.o.d)

g.o.d là nhóm nhạc nam thuộc thế hệ Kpop đầu tiên ra mắt vào năm 1999 dưới sự quản lý của SidusHQ. Nhóm ra mắt với đội hình 5 thành viên và trở thành một trong những nhóm nhạc nam huyền thoại, mở đường cho sự phát triển của Kpop.

Dù thời gian hoạt động không dài, nhưng g.o.d là một trong số những nghệ sĩ hiếm hoi của Hàn Quốc sở hữu album tiêu thụ được triệu bản, đồng thời sở hữu rất nhiều bản hit mà cho đến nay vẫn khiến trái tim của biết bao người thổn thức. Chính vì vậy đối với công chúng Hàn Quốc, danh hiệu "Nhóm nhạc quốc dân" đầu tiên và mãi mãi là g.o.d.

g.o.d là một trong những nhóm nhạc huyền thoại của Kpop

Thành viên Yoon Kye Sang rời nhóm vào năm 2004, sau đó, g.o.d cũng chuyển quyền quản lý sang JYP Entertainment. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, nhóm bất ngờ tạm dừng hoạt động từ năm 2006 đến năm 2014. Vì đã ngừng hoạt động thời gian dài tưởng chừng như tan rã nên g.o.d đã có một màn tái hợp khiến người hâm mộ vỡ òa với đầy đủ 5 thành viên, bao gồm cả Yoon Kye Sang vào năm 2014 và tiếp tục hoạt động cho đến nay.

Yoon Kye Sang đã tái hợp cùng g.o.d vào năm 2014

