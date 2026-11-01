7 dự án tổng vốn hơn 2.000 tỷ đồng sắp đồng loạt khởi công tại tỉnh sở hữu "Đà Lạt của miền Bắc", có điểm đến "thiên đường" vừa được đề cử hàng đầu thế giới

Những năm qua, du lịch địa phương này ghi nhận đà phát triển tích cực, từng bước nâng cao vị thế và sức hút trên bản đồ du lịch trong nước cũng như quốc tế.

Loạt dự án du lịch sắp khởi công

Theo thông tin từ UBND tỉnh Sơn La, toàn tỉnh có 9 dự án thu hút đầu tư trong lĩnh vực du lịch, trong đó 7 dự án dự kiến khởi công trong quý IV/2026.

Tổng vốn đầu tư của 7 dự án này đạt hơn 2.000 tỷ đồng, được kỳ vọng góp phần bổ sung sản phẩm lưu trú, nghỉ dưỡng tại các khu vực có sức hút du lịch của Sơn La.

Trong số này, có 3 dự án dự kiến khởi công trong tháng 11/2026, gồm Heritage Village, Quảng trường thời đại và tổ hợp khách sạn Hồ trên núi Mộc Châu và Highland Grands. Đáng chú ý, Khu du lịch nghỉ dưỡng Tà Xùa là dự án có quy mô lớn nhất trong 7 dự án, với diện tích 45,4 ha và tổng vốn đầu tư 575 tỷ đồng.

(Theo Báo Sơn La, Cổng thông tin điện tử tỉnh Sơn La)

Tiềm năng du lịch của địa phương sở hữu nhiều điểm đến được quốc tế vinh danh

Việc thu hút thêm các dự án đầu tư vào du lịch diễn ra trong bối cảnh Sơn La đang dần trở thành điểm đến nổi bật tại khu vực Tây Bắc.

Năm 2025, Sơn La đón trên 5,3 triệu lượt khách, gấp hơn 3 lần so với năm 2020. Doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt 6.300 tỷ đồng, tăng hơn 5 lần so với năm 2020. Ngành du lịch ngày càng khẳng định vai trò trong cơ cấu kinh tế địa phương, với mức tăng trưởng khoảng 13%/năm. 9 tháng đầu năm 2026, toàn tỉnh ước đón 4,85 triệu lượt khách, doanh thu từ khách du lịch ước đạt 4.872 tỷ đồng, tiếp tục duy trì đà tăng trưởng.

Nổi bật trong các điểm đến tại Sơn La là cao nguyên Mộc Châu, nơi thường được ví như "Đà Lạt của miền Bắc" nhờ khí hậu mát mẻ, cảnh quan xanh mướt và những mùa hoa đặc trưng.

Thung lũng mận Nà Ka, Mộc Châu (Ảnh: Báo Sơn La)

Nằm ở độ cao trung bình khoảng 1.050 m so với mặt nước biển, Mộc Châu hấp dẫn du khách với hệ thống điểm tham quan đa dạng như những đồi chè xanh mướt, các địa danh như thác Dải Yếm, rừng thông Bản Áng, thung lũng mận Nà Ka...

Đồi chè Mộc Châu (Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Sức hút của Mộc Châu còn được ghi nhận trên bản đồ du lịch quốc tế. Khu du lịch quốc gia Mộc Châu được công nhận theo quy định của Luật Du lịch; 3 lần được Tổ chức Giải thưởng Du lịch Thế giới (World Travel Awards) vinh danh là Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu thế giới và 4 năm liên tiếp được công nhận là Điểm đến thiên nhiên khu vực hàng đầu châu Á.

Bên cạnh Mộc Châu, Tà Xùa cũng là điểm đến thu hút sự chú ý của du khách khi đến Sơn La. Nơi đây nằm ở độ cao từ 1.500 - 2.800 m so với mực nước biển, được mệnh danh là "thiên đường mây" với cảnh quan núi non hùng vĩ và khí hậu mát mẻ quanh năm. Ngoài trải nghiệm săn mây, du khách còn có thể trekking, khám phá các bản làng và tìm hiểu đời sống văn hóa của đồng bào dân tộc Mông.

"Thiên đường mây" Tà Xùa (Ảnh Tripadvisors)

Tháng 9/2026, Tà Xùa được vinh danh ở hạng mục Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu châu Á 2026 tại lễ trao Giải thưởng Du lịch Thế giới khu vực châu Á, châu Đại Dương và Ấn Độ Dương.

Đáng chú ý, địa danh này cũng lần đầu tiên lọt vào danh sách đề cử hạng mục Điểm đến du lịch mới nổi hàng đầu thế giới 2026. Đây là cơ hội để Tà Xùa tiếp tục quảng bá hình ảnh, thu hút khách quốc tế và nâng cao vị thế trên bản đồ du lịch.

Cầu kính Bạch Long (Ảnh: Mộc Châu Island)

Ngoài Mộc Châu và Tà Xùa, Sơn La còn sở hữu nhiều điểm đến đáng chú ý khác như vùng lòng hồ thủy điện Sơn La, Di tích Nhà tù Sơn La, Suối khoáng nóng Bản Mòng, Cầu kính Bạch Long - cây cầu kính đi bộ dài nhất thế giới,... cùng các khu vực du lịch cộng đồng gắn với bản sắc văn hóa của đồng bào dân tộc Thái, Mông, Dao.

Định hướng đa dạng hóa sản phẩm, tạo động lực tăng trưởng từ du lịch

Để tiếp tục phát huy tiềm năng, Sơn La đang tập trung phát triển 5 nhóm sản phẩm du lịch trọng tâm, gồm du lịch sinh thái, nông nghiệp; du lịch văn hóa, lịch sử; du lịch cộng đồng; du lịch nghỉ dưỡng, giải trí và sức khỏe; du lịch chuyên đề như thể thao, hội nghị, hội thảo và ẩm thực.

(Ảnh: Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam)

Trong giai đoạn tiếp theo, tỉnh xác định văn hóa và nông nghiệp là nền tảng cốt lõi để xây dựng các sản phẩm du lịch đặc trưng. Theo đó, địa phương định hướng khai thác lợi thế từ các vùng trồng cây ăn quả, cà phê, chè, chăn nuôi bò sữa và dược liệu, kết hợp phát triển các mô hình lưu trú homestay, farmstay.

Bên cạnh đó, các loại hình trekking, hiking, du lịch sinh thái rừng, nghỉ dưỡng cuối tuần, vui chơi giải trí, du lịch thể thao và dịch vụ du lịch đêm cũng được chú trọng.

Sơn La đặt mục tiêu đến năm 2030 đón 9 triệu lượt khách/năm, tổng doanh thu từ du lịch đạt 12.420 tỷ đồng/năm, tạo việc làm cho 25.000 - 27.000 lao động.