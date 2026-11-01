Tất cả người dân có ô tô trên cả nước chú ý quy định mới nhất vừa được áp dụng

Ứng dụng VNeID vừa bổ sung tính năng "Đăng kiểm phương tiện", giúp công dân thuận tiện trong việc tiếp cận, quản lý thông tin đăng kiểm ngay trên ứng dụng.

Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội thông tin, nhằm tiếp tục nâng cao tiện ích phục vụ người dân trong quá trình chuyển đổi số, ứng dụng định danh điện tử quốc gia (VNeID) bổ sung tính năng "Đăng kiểm phương tiện", giúp công dân thuận tiện trong việc tiếp cận, quản lý thông tin đăng kiểm ngay trên ứng dụng.

Các chức năng chính:

Xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện: Cho phép công dân thực hiện xác nhận tích hợp thông tin đăng kiểm phương tiện trên ứng dụng VNeID.

Xem thông tin đăng kiểm phương tiện: Giúp công dân tra cứu, theo dõi thông tin đăng kiểm phương tiện đã được tích hợp trên ứng dụng.

Đối tượng sử dụng:

Công dân Việt Nam có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 đang hoạt động bình thường.

Theo cơ quan chức năng, việc bổ sung các tiện ích trên VNeID góp phần thúc đẩy ứng dụng công nghệ số trong quản lý thông tin phương tiện, tạo thuận lợi cho người dân trong quá trình sử dụng các dịch vụ số.

Dưới đây là cách tích hợp dữ liệu đăng kiểm phương tiện cho tài khoản VNeID mức độ 2:

Ảnh: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội

Ảnh: Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội