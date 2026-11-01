Tất cả người dân dùng tài khoản thu phí đường bộ chú ý thông báo nóng từ công an

Công an tỉnh Hưng Yên ngày 29/10/2026 đã ra cảnh giác thủ đoạn giả mạo thông báo liên quan đến tài khoản giao thông để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.



Theo đó, thời gian gần đây, thông tin về việc thu phí dịch vụ ví điện tử liên kết với tài khoản giao thông được nhiều chủ phương tiện quan tâm. Theo thông tin Bộ Xây dựng công bố trong tháng 10/2026, khoản phí từng được đề xuất đối với ví điện tử liên kết không phải phí duy trì tài khoản giao thông; các doanh nghiệp liên quan đã tạm dừng triển khai chính sách này để rà soát, nghiên cứu phương án phù hợp.





Công an tỉnh Hưng Yên thông tin, việc thay đổi chính sách có thể bị các đối tượng xấu lợi dụng để lừa đảo trên không gian mạng.





Trước nguy cơ trên, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân cảnh giác với các cuộc gọi, tin nhắn và đường link giả mạo thông báo cập nhật tài khoản giao thông, nộp phí, xác minh phương tiện thanh toán hoặc hoàn trả khoản tiền đã thu.





Công an Hưng Yên cũng thông báo về phương thức, thủ đoạn chính mà các đối tượng có thể lợi dụng như sau:

Các đối tượng giả mạo tin nhắn thương hiệu, tài khoản mạng xã hội hoặc nhân viên của đơn vị cung cấp dịch vụ thu phí điện tử không dừng; thông báo tài khoản giao thông bị lỗi, chưa liên kết phương tiện thanh toán, phát sinh khoản phí chưa thanh toán hoặc có nguy cơ tạm khóa khi qua trạm. Tin nhắn thường kèm đường link và yêu cầu chủ phương tiện "xử lý ngay" để tránh gián đoạn hành trình.





Hai là, đối tượng tạo lập trang web có tên miền, hình ảnh, giao diện gần giống website chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ; yêu cầu người dân nhập biển số xe, số điện thoại, thông tin thẻ ngân hàng, tài khoản đăng nhập hoặc mã xác thực OTP với lý do "đồng bộ dữ liệu", "gia hạn dịch vụ" hay "kích hoạt lại tài khoản". Thực chất, đây có thể là thủ đoạn thu thập thông tin phục vụ chiếm đoạt tài khoản và tài sản.





Ảnh tạo bởi AI

Ba là, lợi dụng thông tin các đơn vị cung cấp dịch vụ tạm dừng triển khai chính sách thu phí ví điện tử, đối tượng có thể dựng thông báo "hoàn phí tự động" hoặc "hoàn trả tiền duy trì tài khoản", yêu cầu người dân quét mã QR, truy cập đường link để nhận tiền. Sau đó, đối tượng hướng dẫn thực hiện thao tác chuyển tiền, cung cấp OTP hoặc cấp quyền điều khiển điện thoại dưới danh nghĩa xác nhận khoản hoàn.





Bốn là, một số đối tượng có thể gửi ứng dụng giả mạo hoặc đề nghị chia sẻ màn hình, cài phần mềm hỗ trợ từ xa để "khắc phục lỗi thu phí". Nếu làm theo, người sử dụng có nguy cơ bị lộ thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, dữ liệu đăng nhập và bị chiếm quyền kiểm soát thiết bị.





Người dân đặc biệt cảnh giác dấu hiệu lừa đảo





Công an tỉnh cảnh báo người dân khi có đối tượng gọi hoặc tin nhắn liên tục thúc giục phải nộp ngay một khoản "phí duy trì tài khoản giao thông", "phí tránh khóa tài khoản" hoặc "phí xác minh" mới được qua trạm, nhưng không có thông báo kiểm chứng được qua kênh chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ.





Hai là, đường link hoặc mã QR được gửi qua số điện thoại lạ, ứng dụng nhắn tin hay tài khoản mạng xã hội không xác thực; tên miền có ký tự bất thường; trang truy cập yêu cầu nhập mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng hoặc tải một ứng dụng không có trong kho ứng dụng chính thức.





Ba là, người tự xưng nhân viên hỗ trợ yêu cầu chuyển tiền đến tài khoản cá nhân, chia sẻ màn hình, cấp quyền truy cập điện thoại hoặc cung cấp mã xác thực để được hoàn phí, cập nhật thông tin hay tiếp tục sử dụng dịch vụ.





Ảnh tạo bởi AI

Để chủ động phòng ngừa, Công an tỉnh Hưng Yên khuyến cáo người dân phân biệt rõ tài khoản giao thông và phương tiện thanh toán liên kết: tài khoản giao thông dùng để quản lý thông tin phương tiện, chủ phương tiện, không phải tài khoản chứa tiền; các khoản phí sử dụng phương tiện thanh toán (nếu có) phải được công khai theo quy định và điều kiện dịch vụ của đơn vị cung cấp. Không tin thông báo không rõ nguồn gốc yêu cầu chuyển tiền để duy trì tài khoản giao thông.





Khi cần tra cứu giao dịch, thay đổi phương thức thanh toán hoặc kiểm tra tình trạng tài khoản, người dân cần chủ động truy cập ứng dụng, website chính thức của đơn vị cung cấp dịch vụ hoặc liên hệ tổng đài qua thông tin được công bố công khai; tuyệt đối không bấm đường link lạ, không quét mã QR không rõ nguồn gốc, không cung cấp mật khẩu, mã OTP, thông tin thẻ ngân hàng; không chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Nếu đã truy cập đường link nghi vấn, cần liên hệ ngân hàng để bảo vệ tài khoản, kiểm tra giao dịch; lưu giữ bằng chứng và trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất.