7 câu nói tối kỵ trong buổi phỏng vấn xin việc

Có những lời tưởng chừng vô hại nhưng lại dễ khiến nhà tuyển dụng đánh mất thiện cảm và niềm tin. Vì vậy, hiểu và tránh những câu nói tối kỵ trong phỏng vấn chính là bước quan trọng để không tự đánh mất cơ hội của chính mình.

"Em không biết gì về công ty"

Đây là câu trả lời rất dễ khiến nhà tuyển dụng mất thiện cảm ngay từ đầu buổi phỏng vấn việc tìm người Đồng Nai, TPHCM hay Hà Nội. Việc không nắm được thông tin cơ bản về công ty cho thấy bạn chưa thực sự chuẩn bị nghiêm túc cho cơ hội nghề nghiệp của mình, thậm chí tạo cảm giác thiếu quan tâm đến vị trí ứng tuyển.

Nhà tuyển dụng không đòi hỏi bạn biết quá sâu, nhưng họ luôn đánh giá cao sự chủ động tìm hiểu trước về doanh nghiệp. Chỉ cần dành thời gian chuẩn bị trước buổi phỏng vấn, bạn sẽ thể hiện được sự tôn trọng, sự chuyên nghiệp và tăng đáng kể cơ hội ghi điểm trong mắt họ.

"Mức lương nào cũng được"

Câu trả lời này rất dễ khiến nhà tuyển dụng nghĩ rằng bạn chưa thật sự hiểu rõ giá trị của bản thân. Khi không đưa ra kỳ vọng cụ thể, bạn vô tình làm giảm sự chủ động và định hướng trong mắt họ.

Thay vì trả lời chung chung, hãy nêu một khoảng lương hợp lý dựa trên kinh nghiệm, năng lực và mặt bằng thị trường. Sự rõ ràng và có cơ sở sẽ giúp bạn ghi điểm chuyên nghiệp hơn trong buổi phỏng vấn.

"Công việc trước đây quá tệ"

Nói xấu công ty cũ hoặc cấp trên là một điểm trừ lớn trong mắt nhà tuyển dụng. Dù trải nghiệm trước đó không tốt, việc thể hiện thái độ tiêu cực sẽ khiến ứng viên bị nghi ngờ về tính chuyên nghiệp và khả năng hòa nhập. Một cách khéo léo hơn là chia sẻ bài học kinh nghiệm hoặc lý do mong muốn thay đổi môi trường làm việc theo hướng tích cực.

"Em chỉ làm tạm thời thôi"

Nhà tuyển dụng luôn ưu tiên những ứng viên có định hướng gắn bó lâu dài. Khi nghe câu nói này, họ sẽ e ngại về mức độ cam kết và khả năng đầu tư đào tạo. Thay vì thể hiện tâm lý "thử việc cho biết", hãy nhấn mạnh mong muốn phát triển cùng doanh nghiệp và đóng góp giá trị lâu dài. Điều này giúp tăng độ tin cậy và thiện cảm trong mắt nhà tuyển dụng.

"Em không có điểm yếu nào"

Không ai hoàn hảo và nhà tuyển dụng hiểu rõ điều đó. Việc khẳng định bản thân không có điểm yếu dễ bị đánh giá là thiếu trung thực hoặc thiếu tự nhận thức. Một câu trả lời tốt nên đề cập đến điểm yếu thực tế nhưng đi kèm với giải pháp cải thiện. Ví dụ, kỹ năng quản lý thời gian chưa tốt nhưng đang học cách lên kế hoạch hiệu quả hơn.

"Công việc này có dễ không?"

Câu hỏi này, dù vô tình, lại dễ tạo cảm giác rằng bạn đang tìm một công việc "dễ thở" hơn là sẵn sàng đối mặt với thử thách. Trong khi đó, điều nhà tuyển dụng thực sự tìm kiếm không phải là sự an nhàn, mà là một người có tinh thần học hỏi, sẵn sàng thích nghi và bước qua áp lực để trưởng thành.

Thay vì đặt câu hỏi về độ khó, hãy chọn cách tiếp cận tích cực hơn: tìm hiểu yêu cầu công việc, mục tiêu của vị trí hoặc cơ hội phát triển trong tương lai. Chính sự chủ động đó sẽ giúp bạn ghi điểm như một ứng viên có định hướng rõ ràng và tinh thần cầu tiến thực sự.

"Khi nào được nghỉ phép, thưởng bao nhiêu?"

Quyền lợi là yếu tố quan trọng, nhưng nếu đề cập quá sớm hoặc trực diện, ứng viên có thể bị đánh giá đặt lợi ích cá nhân lên trên công việc. Thời điểm phù hợp để hỏi về chế độ đãi ngộ là khi buổi phỏng vấn đi sâu vào nội dung hoặc nhà tuyển dụng chủ động. Cách đặt câu hỏi cũng nên khéo léo, thể hiện sự quan tâm tổng thể thay vì chỉ tập trung vào lợi ích.

Phỏng vấn không chỉ là cuộc trao đổi thông tin mà còn là cuộc đối thoại chiến lược quan trọng giữa hai bên trong quá trình tuyển dụng. Hiểu và tránh những câu nói tối kỵ không phải để bạn trở nên gò bó mà để bạn biết cách thể hiện bản thân một cách thông minh, đúng mực và có chiều sâu hơn. Bởi đôi khi, ranh giới giữa "bị loại" và "được chọn" không nằm ở năng lực mà nằm ở cách bạn lựa chọn ngôn từ trong vài phút ngắn ngủi ấy.