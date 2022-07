7 cách khiến lỗ chân lông từ to hóa nhỏ, da dẻ mướt căng và bóng mịn thấy rõ

Lỗ chân lông to là nỗi ưu phiền với nhiều chị em. Điều này có thể xảy ra do da lão hóa, làm mất độ đàn hồi; hoặc do việc làm sạch qua loa khiến da tích tụ bụi bẩn, tế bào chết, da tắc nghẽn và lỗ chân lông bị giãn ra; da khô do chưa được chăm sóc kỹ càng cũng khiến lỗ chân lông trông rõ ràng hơn. Có một thực tế là: Lỗ chân lông không thể to ra hay thu hẹp lại, vậy nhưng bạn có thể khiến lỗ chân lông trông nhỏ và da mịn mướt hơn nhờ 7 tips chăm sóc da dưới đây.

1. Chuyển từ đường tinh luyện sang đường nâu

Chế độ ăn uống có ảnh hưởng quan trọng đến làn da. Đặc biệt là với những cô nàng mê đồ ngọt, các loại đường tinh luyện trong thực phẩm sẽ là tăng insulin - tác nhân gây ra tình trạng dầu dư thừa trên da. Về lâu về dài, việc này sẽ khiến tế bào chết và vi khuẩn trên da ngày 1 tích tụ nhiều hơn, lỗ chân lông dễ bị bít tắc và nảy sinh các vấn đề như mụn, lỗ chân lông to.

Để tránh điều này, bạn nên hạn chế sử dụng các loại thực phẩm nhiều đường. Tránh các thực phẩm làm từ đường tinh luyện công nghiệp mà chuyển sang các chất tạo ngọt tự nhiên như đường tinh luyện, mật ong, quả chà là… Ngoài ra, bạn cũng nên bổ sung thêm các loại nước trái cây để tăng vitamin cho cơ thể.

2. Tránh lạm dụng giấy thấm dầu

Những cô nàng da dầu, lỗ chân lông to cho rằng việc sử dụng dấu thấm dầu để giúp da ráo mịn và mịn mướt hơn. Nhưng đáng tiếc, lạm dụng giấy thấm dầu có thể làm mất đi lượng dầu tự nhiên của da, khiến da phải tăng cường tiết dầu để cân bằng lại độ ẩm, từ đó khiến da càng dầu hơn và các vấn đề như mụn, lỗ chân lông to cũng trầm trọng hơn.

3. Sử dụng các sản phẩm dưỡng chứa chiết xuất trà xanh

Trà xanh là thành phần dưỡng da tự nhiên giúp kháng viêm, làm dịu, ngừa lão hóa và giảm thiểu bã nhờn hiệu quả. Sử dụng các sản phẩm dưỡng da chứa chiết xuất trà xanh sẽ giúp làn da ráo mịn, cải thiện tình trạng da tiết dầu và lỗ chân lông to. Trà xanh cũng giúp giảm thiểu mụn, bí tắc lỗ chân lông hiệu quả.

4. Dùng cọ để tán phấn phủ

Phấn phủ có khả năng kiềm dầu và giữ da ráo mịn trong thời gian dài. Khi tán phấn phủ, bạn nên sử dụng cọ thay vì bông mút trang điểm. Bởi lẽ, cọ sẽ giúp tán phấn đều hơn, giúp phấn che phủ hoàn toàn, cả những vùng da không bằng phẳng, góc mặt, khóe mũi. Còn bông mút có thể không che phủ phấn hoàn toàn, bỏ sót những khu vực góc cạnh.

5. Tránh dùng các sản phẩm có thành phần gây bí tắc lỗ chân lông

Một số thành phần như dầu oliu, dầu dừa, bơ hạt mỡ có thể làm bí tắc lỗ chân lông và khiến da lên mụn, lỗ chân lông rộng ngoắc. Do đó, khi tìm mua các sản phẩm skincare, bạn nên tránh mua những sản phẩm có chứa các thành phần này. Thay vào đó, bạn nên chọn những thành phần không gây bí tắc lỗ chân lông như dầu thầu dầu, dầu hạt gai, dầu jojoba, dầu hạt nho, dầu chanh dây…

6. Sử dụng sản phẩm có thành phần acid salicylic

Lỗ chân lông bị bí tắc sẽ khiến chúng trông rộng ngoác, da sần sùi, thiếu mịn mướt. Bạn có thể khiến lỗ chân lông thông thoáng hơn bằng cách sử dụng sản phẩm có thành phần chứa acid salicylic. Acid salicylic sẽ làm sạch từ sâu bên trong giúp da, khiến làn da thông thoáng và lỗ chân lông mịn mướt hơn.

7. Đắp mặt nạ đất sét

Để làm sạch da từ bên trong, hút sạch dầu thừa bụi bẩn thì bạn đừng quên đắp mặt nạ đất sét hàng tuần. Tuy nhiên, bạn lưu ý chỉ nên đắp mặt nạ trong khoảng 15 phút, tránh để quá lâu vì đất sét có thể khiến da bị khô.





