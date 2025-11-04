7 cách đuổi rắn khỏi vườn nhà cực hiệu quả

Rắn là một phần tự nhiên của hệ sinh thái, giúp tiêu diệt sâu bọ, ốc sên và chuột trong vườn nhà. Tuy nhiên, hầu hết mọi người đều cảm thấy bất an khi nhìn thấy chúng quanh nhà, đặc biệt là các loài rắn độc. Do đó, làm thế nào để đuổi loài động vật này ra khỏi khu vực sinh sống của gia đình là điều rất được quan tâm.

7 cách đuổi rắn khỏi vườn nhà

Theo chuyên gia làm vườn Nadia Hassani, thành viên của chương trình Master Gardener (chương trình phổ biến kiến thức nông nghiệp hiện đại, khuyến khích trồng trọt bền vững và bảo vệ môi trường) của Đại học Penn State (Mỹ), có nhiều cách tự nhiên, an toàn và hiệu quả để rắn không còn “ghé thăm” khu vườn của gia đình bạn. Vị chuyên gia với hơn 20 năm kinh nghiệm này đã chỉ ra 7 cách đuổi rắn khỏi vườn nhà một cách hiệu quả, đó là:

1. Cắt cỏ thường xuyên

Muốn xua đuổi rắn khỏi vườn nhà, hãy cắt cỏ thường xuyên (Ảnh: Getty).

Cỏ cao là nơi trú ẩn lý tưởng cho rắn, đồng thời khiến chim săn mồi như cú hoặc diều hâu khó phát hiện ra chúng. Việc giữ khu vườn gọn gàng, sạch cỏ sẽ khiến rắn không còn chỗ ẩn nấp. Ngay cả những loại cỏ cảnh cũng cần được tỉa đều đặn, vì khi rậm rạp, chúng sẽ là nơi ẩn nấp lý tưởng của rắn.

2. Tỉa gọn cây và bụi rậm

Những tán cây, bụi rậm mọc sát nhà là “lá chắn hoàn hảo” giúp rắn di chuyển mà không bị phát hiện. Vì vậy, nên tỉa cành thấp, giữ khoảng trống từ 60 - 90 cm dưới gốc cây và không để cành vươn chạm vào tường. Không gian thoáng đãng giúp bạn dễ dàng quan sát, đồng thời khiến rắn không có nơi trú ngụ.

3. Dọn sạch gỗ và đống cành khô

Rắn thường ẩn nấp trong những nơi lộn xộn, ẩm thấp như đống củi, lá khô hay cành cây bỏ đi. Hãy cất củi xa khu vực nhà ở và dọn dẹp rác vườn thường xuyên. Một khu vườn ngăn nắp, sạch sẽ chính là “bức tường tự nhiên” ngăn rắn tiếp cận gia đình.

4. Loại bỏ nguồn thức ăn

Nguồn thức ăn dư thừa của vật nuôi trong nhà có thể hấp dẫn chuột - thức ăn yêu thích của rắn (Ảnh: Getty).

Rắn có thể bị thu hút bởi các loài gặm nhấm - những “vị khách” vốn xuất hiện ở nơi có thức ăn thừa hoặc hạt rơi vãi. Nếu bạn đặt máng ăn cho chim, nên dọn sạch hạt rơi xuống đất và đựng thức ăn trong hộp kim loại đậy kín. Ngoài ra, nếu cho thú cưng ăn ngoài trời, hãy dọn phần thức ăn còn thừa ngay sau khi chúng ăn xong để tránh thu hút chuột và theo sau đó là rắn.

5. Lấp kín các hốc, hang trong vườn

Rắn không tự đào hang mà thường chiếm chỗ của chuột, sóc hoặc chồn đất. Khi phát hiện lỗ trong vườn, bạn nên lấp đất thật chặt. Nếu muốn chắc chắn hơn, có thể đặt thêm tấm lưới thép hoặc đá nhỏ lên trên. Việc này giúp ngăn rắn và cả các loài gặm nhấm quay lại.

6. Dựng cột đậu cho chim săn mồi

Một số loài chim thường săn bắt rắn (Ảnh: Getty).

Các loài chim như cú hoặc diều hâu là “kẻ thù tự nhiên” của rắn. Bạn có thể tận dụng điều đó bằng cách dựng một cột đậu cao 3,5 - 6 m ở nơi thoáng, giúp chim có thể quan sát toàn bộ khu vườn. Cột có thể làm bằng ống thép mạ kẽm gắn sâu khoảng 1m xuống đất, đầu cột đặt thanh gỗ ngang dài khoảng 45cm làm điểm đậu. Đây là cách vừa thân thiện với môi trường, vừa góp phần kiểm soát rắn tự nhiên.

7. Lắp hàng rào chống rắn

Nếu đã áp dụng mọi biện pháp mà rắn vẫn xuất hiện, bạn nên lắp hàng rào chống rắn chuyên dụng cao khoảng 60 - 90cm, làm bằng lưới kim loại mắt nhỏ (khoảng 0,6 cm). Phần chân hàng rào cần chôn sâu ít nhất 15cm xuống đất và phần trên nên uốn cong ra ngoài 25 - 30 độ để ngăn rắn trèo qua.