Khu căn hộ nơi Tóc Tiên đang sống: Chung cư hạng sang, view trực diện sông Sài Gòn, có căn lên tới 80 tỷ đồng

Những ngày qua, Tóc Tiên khiến cư dân mạng xôn xao khi đăng tải loạt ảnh mới trong không gian căn hộ có tone màu be trắng hiện đại, nội thất tối giản và đặc biệt là ban công lớn hướng ra sông Sài Gòn.

Trong khung hình, dễ dàng nhận ra những chiếc ghế gỗ Wishbone, nền sàn sáng màu cùng ánh sáng tự nhiên tràn ngập những chi tiết đặc trưng của khu Waterina Suites, toạ lạc tại phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức.

Cư dân mạng nhanh chóng "soi" ra điểm tương đồng với các căn hộ cao tầng tại đây và đồn đoán rằng, đây chính là nơi ở hiện tại của Tóc Tiên sau tin đồn cô và ông xã Hoàng Touliver "lục đục" trong hôn nhân.

Dù không lên tiếng xác nhận, giọng ca "Có ai yêu em như vậy" vẫn giữ thái độ bình thản, thường xuyên chia sẻ hình ảnh đời sống cá nhân nhẹ nhàng, tự do và tràn đầy năng lượng. Trong loạt ảnh mới, nữ ca sĩ xuất hiện với mái tóc búi cao, diện corset trắng, đeo trang sức xanh sapphire nổi bật một phong cách vừa gợi cảm vừa thanh lịch, đúng tinh thần của không gian sống mà cô đang tận hưởng.

Sau nhiều năm hoạt động bận rộn, Tóc Tiên dường như đang chọn một cuộc sống lặng lẽ hơn – nhưng không kém phần tinh tế. Trong không gian hướng sông đầy ánh sáng, cô tận hưởng từng buổi sáng yên ả, thi thoảng chia sẻ ảnh selfie với caption nhẹ nhàng như lời tự sự.

Giữa những đồn đoán về đời tư, có lẽ Waterina Suites chính là "khoảng trời riêng" để nữ ca sĩ tìm lại sự cân bằng nơi âm nhạc, ánh sáng và cảm xúc hòa vào nhau, tạo nên một chương đời mới: trưởng thành, bình thản và đủ đầy.

Căn hộ ven sông mang đậm hơi thở kiến trúc Nhật Bản

Waterina Suites nằm tại 38 Tạ Hiện, phường Thạnh Mỹ Lợi, TP. Thủ Đức (Quận 2 cũ) một trong những khu căn hộ hạng sang ven sông hiếm hoi ở Sài Gòn. Dự án được thiết kế bởi Kengo Kuma, kiến trúc sư Nhật Bản nổi tiếng từng đảm nhiệm sân vận động Olympic Tokyo 2020.

Tòa tháp cao 25 tầng với chưa đến 100 căn hộ, được tạo hình bởi những đường cong mềm mại lấy cảm hứng từ ruộng bậc thang và dòng chảy sông Sài Gòn. Chính nhờ thiết kế độc đáo này mà từ xa, Waterina Suites trông như một khối sóng đang chuyển động giữa thành phố.

Các căn hộ được thiết kế theo phong cách resort nhiệt đới, trần cao và ban công lớn đón ánh sáng tự nhiên. Nhiều góc trong loạt ảnh Tóc Tiên chia sẻ – như ban công rộng, cửa kính toàn phần và màu sơn tường ấm – đều trùng khớp với thiết kế đặc trưng của tòa nhà này.

Khu căn hộ hạng sang với tiện ích đẳng cấp 5 sao

Waterina Suites là dự án hợp tác giữa Maeda Corporation (Nhật Bản) và Thiên Đức Group (Việt Nam). Với quy mô chỉ khoảng 86 – 98 căn, đây được xem là khu căn hộ "siêu riêng tư", quy tụ cộng đồng cư dân tinh chọn gồm giới doanh nhân, nghệ sĩ và người nước ngoài.

Nội khu được trang bị hệ thống tiện ích tiêu chuẩn 5 sao:

- Hồ bơi muối khoáng tràn bờ view sông,

- Phòng gym, spa, yoga,

- Khu BBQ ngoài trời, vườn cảnh quan, thư viện, khu sinh hoạt cộng đồng,

- An ninh đa lớp 24/7 và dịch vụ quản lý cao cấp.

Theo chia sẻ từ cư dân, không ít người nổi tiếng chọn Waterina Suites vì sự riêng tư tuyệt đối, không gian yên tĩnh và thiết kế đậm chất nghệ thuật – lý do khiến Tóc Tiên có thể dễ dàng tìm thấy "góc bình yên" của riêng mình giữa Sài Gòn náo nhiệt.

Ưu điểm và hạn chế

Ưu điểm:

Waterina Suites sở hữu vị trí ven sông hiếm có, kiến trúc độc đáo và tầm nhìn mở ra mảng xanh hiếm hoi của Thủ Đức. Cư dân chỉ mất khoảng 10 – 15 phút di chuyển đến Quận 1, Thảo Điền hoặc khu đô thị Thủ Thiêm.

Hạn chế:

Dù nằm trong khu dân cư cao cấp, nhưng các tuyến đường xung quanh như Mai Chí Thọ hay cầu Thời Đại vẫn có thể xảy ra ùn tắc vào giờ cao điểm.

Bên cạnh đó, giá bán cao và số lượng căn hộ giới hạn khiến Waterina Suites phù hợp với nhóm khách hàng có tiềm lực tài chính lớn hơn là nhà đầu tư phổ thông.

Giá bán và thị trường

Theo thông tin từ các sàn giao dịch bất động sản, giá bán tại Waterina Suites dao động từ 65 – 120 triệu đồng/m².

- Căn hộ 2 phòng ngủ (82 m²): khoảng 6–7 tỷ đồng.

- Căn hộ duplex 3 phòng ngủ (160–170 m²): Khoảng 12–15 tỷ đồng.

- Penthouse diện tích hơn 300 m², view trực diện sông: Có thể lên đến 80 tỷ đồng.

- Giá cho thuê hiện tại dao động từ 35–65 triệu đồng/tháng, tương đương 1.500–2.700 USD tuỳ căn.

Giá bán căn hộ được đăng trên các website về bất động sản.