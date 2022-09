7 bộ phim hoạt hình Nhật Bản với nội dung chinh phục ước mơ và hoàn thiện bản thân

Sau khi xem hết những bộ phim hoạt hình Nhật Bản (anime) này, chắc chắn bạn sẽ được tiếp thêm sức mạnh để dám nghĩ, dám thực hiện ước mơ của bản thân.

1. New Game!

Nhân vật chính của bộ phim là Suzukaze Aoba, khi vừa tốt nghiệp trung học và tham gia vào một công ty game. Những khó khăn xen lẫn trải nghiệm thú vị của một cô gái "chân ướt chân ráo" bước vào môi trường làm việc sẽ được miêu tả sinh động qua bộ anime này.

Nếu mục tiêu của bạn là trở thành một phần của "ngành công nghiệp trò chơi", bạn sẽ thích khía cạnh mới mẻ mà New Game! đề cập. Nhưng ngay cả khi chơi game không phải là sở thích của bạn, bạn vẫn sẽ được truyền cảm hứng để tiến bước theo con đường mà mình lựa chọn.

2. ReLife

Cách tiếp cận của ReLife hơi khác 1 chút so với những phim hoạt hình cùng thể loại theo đuổi giấc mơ. Thay vào đó, mở đầu câu chuyện đã cho thấy mặt tối của cuộc sống, và điều gì sẽ xảy ra khi bạn từ bỏ.

Dần dần, khi anime bắt đầu phát triển, trọng tâm chính của câu chuyện là cải thiện bản thân. Tác phẩm làm nổi bật sức mạnh của việc thay đổi bản thân từ trong ra ngoài để trở thành một người tốt hơn.

3. The Royal Tutor

Câu chuyện bắt đầu khi Heine Wittgenstein được mời đến cung điện hoàng gia của Glanzreich bởi nhà vua với tư cách là một gia sư hoàng gia cho 4 chàng hoàng tử trẻ - Kai, Bruno, Leonhard, và Licht - là những ứng cử viên cho ngai vàng. Xuyên suốt 12 tập của bộ phim này, khán giả sẽ được cùng trải qua hành trình hoàn thiện bản thân của 4 chàng hoàng tử trẻ tuổi.

Bên cạnh hình ảnh động đẹp mắt, The Royal Tutor còn là một bộ phim hoạt hình đầy cảm hứng với những bài học cuộc sống tích cực.

4. Food Wars

Câu chuyện xoay quanh những cuộc phiêu lưu của Souma Yukihira tại Học viện ẩm thực Totsuki Saryo. Cậu thiếu niên 15 tuổi này có mơ ước trở thành một đầu bếp chuyên nghiệp trong nhà hàng của cha mình và vượt qua kỹ năng nấu nướng của bố.

Để đạt được điều đó, trước tiên cậu phải đối mặt với những thách thức từ các học sinh của trường Totsuki cũng như những người khác trong các cuộc thi nấu ăn hoặc shokugeki. Thế nên, nếu bạn muốn vừa giải trí vừa học hỏi thì Food Wars là một trong những lựa chọn tốt nhất.

5. Haikyuu!

Khán giả nào đã xem qua bộ phim hoạt hình hay truyện tranh Haikyuu! hẳn vẫn còn nhớ như in về các bài học của những đội tuyển, những vị huấn luyện viên và những vận động viên đã dạy cho mình.

Bên cạnh là một bộ phim mang tính giải trí, Haikyuu! còn đề cao tinh thần đồng đội, tình bạn và việc vượt qua được giới hạn sẽ mang lại những kết quả gì – những điều cũng rất thiết thực trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

6. My Hero Academia

Câu chuyện theo chân Midoriya Izuku, một cậu bé được sinh ra mà không có siêu năng lực trong một thế giới mà siêu năng lực là chuyện bình thường, tuy nhiên cậu vẫn mơ ước trở thành một siêu anh hùng. Cậu đã được người anh hùng vĩ đại nhất thế giới - All Might trao cho siêu năng lực One For All sau khi nhận ra giá trị của cậu. Quá trình rèn luyện, nỗ lực và ý chí của Izuku thực sự đã tiếp thêm động lực cho rất nhiều người.

Bộ phim còn được đánh giá cao nhờ những cảnh hành động tuyệt vời, những câu chuyện chân thành chạm tới trái tim.

7. Fairy Tail

Fairy Tail kể về những con người có những khả năng đặc biệt với những phép thuật nhiệm màu có thể làm biến đổi thế giới nằm ở một vùng đất mang tên Fiore. Câu chuyện bắt đầu khi Lucy, một tiểu thư con nhà hào môn quyền quý đã sẵn sàng từ bỏ gia đình giàu có của mình ra đi để tìm kiếm cuộc sống cô mong muốn và gia nhập hội Fairy Tail.

Mỗi thành viên trong hội này tuy mạnh, yếu khác nhau, ai cũng có số phận và hoàn cảnh riêng. Tuy nhiên, những lúc gục ngã bản thân mỗi thành viên luôn có một nghị lực phi thường nâng họ lên, giúp họ vượt qua mọi khó khăn. Thậm chí, nếu một người trong hội gặp nguy hiểm, cả hội sẽ cùng xông pha hỗ trợ, nếu một người phải chịu bất bình, cả hội sẽ đứng lên cùng đòi lại công bằng cho người đó.

Ảnh: IMDb