68 tuổi, sao phim "Sex and the City" vẫn sở hữu cơ thể khỏe mạnh, săn chắc nhờ 2 CHẾ ĐỘ tập luyện.

Kim Cattrall sinh ngày 21 tháng 8 năm 1956. Cô là một nữ diễn viên đình đám người Canada gốc Anh. Cô từng góp mặt trong nhiều bộ phim nổi tiếng như "Modus", "Filthy Rich", "Meet Monica Velour",... Đặc biệt, sự xuất hiện của cô trong loạt phim "Sex and the City" đã giúp cô nhận được nhiều sự yêu thích từ khán giả.

"Sex and the City" là một series phim truyền hình hài kịch lãng mạn đã khép lại nhưng dư âm những câu chuyện về cuộc sống, tình yêu, tình bạn của 4 nữ chính trong phim vẫn còn được nhắc nhiều cho tới tận bây giờ.

Trong phim, cô thủ vai nữ chính Samantha Jones - một chuyên gia quan hệ công chúng kiêu hãnh, đầy tự tin, quyến rũ và độc lập. Không chỉ ghi dấu ấn với khả năng diễn xuất, cô còn trở thành biểu tượng phong cách và làm đẹp với vai diễn này.

Ở tuổi 68, Kim Cattrall luôn biết cách tôn vinh vẻ đẹp tự nhiên. Tại nhiều sự kiện, cô thường xuất hiện với thân hình săn chắc, cuốn hút người nhìn, Trong một buổi phỏng vấn, nữ diễn viên tiết lộ đã tiết lộ 2 bí quyết giữ dáng khoa học được cô áp dụng trong nhiều năm.

1. Tập vật lý trị liệu yoga

Tại buổi phỏng vấn, nữ diễn viên chia sẻ cô đã tìm ra cách để giữ dáng và vẫn có thể chữa lành cho cơ thể. Do đó, cô đã bắt đầu tham gia tập vật lý trị liệu yoga. Cô cho biết: "Điều này đã làm thay đổi cuộc đời tôi".

Vật lý trị liệu yoga là bài tập kết hợp các động tác yoga với phương pháp vật lý trị liệu. Một buổi tập có thể bao gồm động tác chó úp mặt trong yoga kết hợp cùng hoạt động massage, điều chỉnh và thiền định.

Theo nhiều nhà khoa học, vật lý trị liệu yoga là cách an toàn để mọi người giãn cơ. Việc này đặc biệt có hiệu quả đối với những người đã từng gặp phải các tình trạng chấn thương trên cơ thể trong quá khứ. Mỗi buổi học vật lý trị liệu yoga ở các trung tâm thông thường sẽ được điều chỉnh theo nhu cầu của từng cá nhân.

Những người tập vật lý trị liệu yoga cho biết, bài tập này giúp họ tăng cường cơ bắp, cải thiện sự dẻo dai của cơ thể và chữa lành tâm hồn. Vật lý trị liệu yoga cũng giúp mọi người phục hồi sau chấn thương. Do đó, một số vận động viên sử dụng nó như một hình thức giãn cơ sâu.

Ngoài ra, theo một số nghiên cứu, các bài tập vật lý trị liệu yoga có thể giúp cải thiện giấc ngủ của bạn. Vật lý trị liêu yoga giúp bạn kéo giãn cơ, phục hồi tư thế để giảm những cơn nhức mỏi trên cơ thể. Khi đó, bạn có thể ngủ ngon hơn, cải thiện sức khỏe và tổng thể tinh thần của bạn.

2. Tập cardio

Cũng trong buổi phỏng vấn, nữ diễn viên cho biết cô sẽ tập thể dục cách ngày. Đặc biệt, cô chia sẻ bản thân muốn tập cardio trong hầu hết các buổi tập luyện. Do đó, nữ diễn viên thông thường sẽ tập một số bài tập cardio khoảng 3 - 4 lần/tuần.

Diễn viên Kim Cattrall cũng chia sẻ thêm rằng, đôi khi các bài tập cardio được cô thực hiện trông giống như hoạt động chạy bộ 3 dặm, nhưng cô cũng hài lòng với việc đi bộ đường dài như vậy. Nữ diễn viên cho biết cô không muốn làm tổn thương cơ thể bằng việc chạy quá nhiều. Do đó, việc đi bộ giúp cô đạt được những lợi ích của bài tập cardio một cách cần thiết và đủ hiệu quả. Ngoài hoạt động này, nữ diễn viên bày tỏ cô cũng thích bơi lội.

Đặc biệt, khi tham gia đóng bộ phim "Sex and the City", diễn viên Kim Cattrall đã chú trọng hơn vào việc tập luyện aerobics cường độ cao trong một thời gian dài. Nữ diễn viên đã tập luyện chăm chỉ các bài tập aerobics trước khi quay một mùa của loạt phim.

Tuy nhiên, sau đó, cô đã phải dừng tập luyện trong quá trình quay phim do lịch trình làm việc bận rộn. Không may, việc luyện tập quá sức trước khi quay phim, sau đó lại luyện tập không đủ đã khiến cô bị chấn thương. Đây là một phần lý do nữ diễn viên không còn tập cardio cường độ cao ở thời điểm hiện tại.