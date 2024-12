6 thực phẩm nằm trong danh sách gây ung thư được WHO cảnh báo: Nhiều người ăn ngấu nghiến mỗi ngày

Mặc dù chúng ta đều biết rằng thực phẩm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe, nhưng một số món ăn mà nhiều người vẫn tiêu thụ hàng ngày lại có thể chứa những chất gây ung thư mạnh mẽ. Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) đã nhiều lần đưa ra cảnh báo về một số thực phẩm thường xuyên xuất hiện trong chế độ ăn uống, nhưng lại tiềm ẩn nguy cơ đối với sức khỏe.

Dưới đây là 6 thực phẩm được WHO xác định là chất gây ung thư, nhiều người vẫn ăn mỗi ngày mà không biết đến tác hại của chúng:

1. Thịt chế biến sẵn

Thịt chế biến sẵn như xúc xích, giăm bông, thịt xông khói… đã được WHO xếp vào nhóm chất gây ung thư loại 1. Nguyên nhân là trong quá trình chế biến, các loại thịt này thường được ướp với nhiều muối, dẫn đến sự hình thành của nitrit. Khi đi vào cơ thể, nitrit sẽ chuyển hóa thành nitrosamine dưới tác dụng của axit dạ dày, làm tăng nguy cơ mắc ung thư, đặc biệt là ung thư đại trực tràng, dạ dày và thực quản. Vì vậy, dù ngon miệng, bạn nên hạn chế ăn các loại thịt chế biến sẵn này.

2. Cá ướp muối

Cá ướp muối nhiều ngày cho lên mùi hoặc cá ướp muối rồi phơi khô đều là thực phẩm có hàm lượng muối rất cao. Nếu như ăn quá nhiều có thể làm tăng nguy cơ ung thư vòm họng và ung thư dạ dày. Do chúng có thể sản sinh ra nitrosamine khi vào cơ thể, làm tăng nguy cơ ung thư. Thêm quá trình phơi sấy tiềm ẩn nhiễm khuẩn, dễ nấm mốc và có thể sinh ra aflatoxin. Để giảm thiểu nguy cơ, bạn có thể ngâm cá trong nước ấm trước khi ăn để loại bỏ bớt muối và tuyệt đối không ăn cá bị nấm mốc, có mùi lạ.

3. Thực phẩm nóng trên 65 độ C

Thực phẩm có nhiệt độ quá cao, đặc biệt là trên 65 độ C, có thể gây tổn thương niêm mạc thực quản do nó chỉ có thể chịu nhiệt từ 45 - 50 độ C. Các tế bào biểu mô thực quản bị tổn thương sẽ tự sửa chữa và tiếp tục phát triển, nhưng trong quá trình này, tế bào có thể phát triển sai lệch và dẫn đến ung thư thực quản. WHO đã cảnh báo rằng các loại đồ uống và thực phẩm nóng trên 65 độc C có thể gây ung thư loại 2A. Vì vậy, chúng ta nên tránh ăn thức ăn nóng thường xuyên.

4. Trầu cau

Trầu cau, một món ăn quen thuộc ở nhiều quốc gia lại được WHO phân loại là chất gây ung thư loại 1. Chúng chứa arecoline, một chất có thể làm hỏng tế bào bình thường và ảnh hưởng đến quá trình sửa chữa DNA, dẫn đến ung thư miệng, ung thư thực quản và các bệnh ung thư khác. Bên cạnh đó, các chất xơ thô ráp của cau sẽ cọ xát làm tổn thương niêm mạc miệng. Vôi trong món ăn này càng thúc đẩy nhanh quá trình ung thư hóa của tế bào.

5. Thực phẩm bị mốc

Những thực phẩm bị mốc như gạo, đậu nành hay các loại hạt, bánh mì… có thể sản sinh ra aflatoxin - một chất gây ung thư cực mạnh. Aflatoxin ngoài gây ngộ độc cấp tính còn có khả năng lắng đọng trong tế bào và gây nhiều bệnh ung thư. Đặc biệt là ung thư gan. Do đó, dù tiết kiệm, bạn cũng không nên ăn thực phẩm bị mốc để bảo vệ sức khỏe của mình.

6. Đồ nướng bị cháy

Các món đồ nướng vốn đã không “thân thiện” với sức khỏe, đặc biệt là khi bị cháy khét. Bởi nó có thể sản sinh ra benzopyrene, một chất gây ung thư rất mạnh được WHO cảnh báo nhiều lần. Chất này có thể gây ung thư phổi, dạ dày, thực quản, bàng quang và nhiều loại ung thư khác. Để giảm nguy cơ, bạn nên hạn chế ăn đồ nướng cháy và hạn chế nướng bằng lửa, khói… nhất là than. Chỉ nướng chín, khi bị cháy hay khét thì nên vứt bỏ, đừng ăn để bảo vệ sức khỏe.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, WHO