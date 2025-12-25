6 sự thật về nồi cơm điện: Ai cũng ước mình biết sớm hơn để nấu cơm ngon, bớt tốn điện

Nồi cơm điện là thiết bị bếp quen thuộc trong mọi gia đình. Vậy nên nhiều người cho rằng cách dùng nồi cơm không có gì phức tạp. Trên thực tế, biết những sự thật sau có thể giúp người nội trợ sử dụng nồi cơm bền hơn, nấu được nhiều món ngon và tiện lợi hơn.

1. Chất liệu lòng nồi quan trọng nhưng nhiều người bỏ qua

Nhiều người chọn nồi theo thương hiệu, mẫu mã hoặc bảng điều khiển hiện đại mà quên mất yếu tố cốt lõi là lòng nồi. Các chất liệu lòng nồi như hợp kim nhôm, nhôm tráng men, gang tráng men chống dính, hợp kim nhiều lớp phủ chống dính Whitford... đều có ưu nhược điểm riêng, người dùng nên tìm hiểu kỹ trước khi mua.

Ảnh minh hoạ

Lòng nồi mỏng, lớp chống dính kém sẽ khiến nhiệt phân bố không đều, cơm dễ cháy đáy hoặc nhão mặt trên. Sau một thời gian sử dụng, lớp chống dính bong tróc còn ảnh hưởng đến an toàn và chất lượng bữa ăn. Một chiếc nồi thiết kế đơn giản nhưng lòng nồi dày, truyền nhiệt tốt đôi khi lại cho cơm ngon và bền hơn nồi nhiều chức năng.

2. Nồi cơm điện không chỉ để nấu cơm

Rất nhiều người chỉ dùng nồi cơm cho đúng một chức năng là nấu cơm, trong khi thực tế đây là thiết bị nấu đa năng. Nồi cơm điện có thể nấu cháo, hấp bánh, kho thịt, nấu canh, thậm chí làm bánh bông lan nếu biết cách. Tuy nhiên, nếu lạm dụng và không vệ sinh kỹ, mùi thức ăn mặn ngọt sẽ ám vào lòng nồi, ảnh hưởng trực tiếp đến mùi vị cơm. Người nội trợ biết tận dụng đúng cách sẽ thấy nồi cơm điện “đáng tiền” hơn rất nhiều.

3. Đong nước theo vạch không phải lúc nào cũng đúng

Ảnh minh hoạ

Vạch nước trong nồi cơm chỉ mang tính tham khảo, không phải công thức tuyệt đối. Lượng nước cần thiết còn phụ thuộc vào loại gạo, độ mới của gạo và khẩu vị từng gia đình. Việc rập khuôn theo vạch khiến nhiều người ăn cơm nhão hoặc khô suốt thời gian dài mà không hiểu vì sao. Biết điều chỉnh nước theo gạo mới là chìa khóa để có nồi cơm vừa ý.

4. Không vệ sinh đúng cách sẽ làm cơm ngày càng kém ngon

Cặn tinh bột, hơi nước đọng trên nắp trong và mâm nhiệt nếu không lau thường xuyên sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình làm nóng. Lâu dần, nồi cơm nấu chậm hơn, cơm chín không đều và dễ có mùi lạ. Nhiều người nghĩ nồi cơm chỉ cần rửa lòng nồi là đủ, nhưng thực tế vệ sinh định kỳ toàn bộ nồi mới giúp giữ được chất lượng cơm và độ bền của thiết bị.

Ảnh minh hoạ

5. Không nên để nồi cơm chế độ giữ ấm quá lâu

Nhiều gia đình để nồi cơm ở chế độ giữ ấm suốt cả ngày, thậm chí qua đêm vì việc này tiện lợi và không ảnh hưởng gì đến cơm bên trong nồi. Nhưng thực tế, giữ ấm quá lâu làm cơm khô, vàng mặt và giảm đáng kể hương vị. Thời gian giữ ấm càng lâu, điện năng hao phí càng lớn.

Với nồi cơm thường, cơm để quá 6-8 tiếng đã bắt đầu xuống chất lượng rõ rệt. Nếu ăn không hết, việc xới cơm ra hộp và bảo quản đúng cách còn tốt hơn là để trong nồi cả ngày.

6. Để cơm "nghỉ" sau khi chín quan trọng không kém lúc nấu

Nhiều người có thói quen mở nắp và xới cơm ngay khi nồi vừa bật sang chế độ giữ ấm. Thực tế, 5-10 phút ủ cơm sau khi chín giúp hơi nước phân bố đều, hạt cơm nở hoàn toàn và bớt dính. Nếu xới quá sớm, phần cơm trên dễ khô còn phần dưới lại ướt. Đây là lý do cùng một loại gạo, cùng một nồi nhưng có nhà ăn cơm dẻo ngon, có nhà lại thấy cơm “không tròn vị”.

(Tổng hợp)