Lớp học mặc đẹp của "công chúa Vbiz" rất phù hợp với các cô nàng có chiều cao khiêm tốn.

Showbiz Việt đang chào đón những làn gió mới và Tam Triều Dâng là một trong những gương mặt nhận được nhiều sự chú ý. Sở hữu nhan sắc trong trẻo, đường nét thanh tú cùng khả năng diễn xuất ngày một trưởng thành, nữ diễn viên được ưu ái gọi bằng những danh xưng như "ngọc nữ màn ảnh thế hệ mới" hay "công chúa showbiz Việt". Không chỉ gây ấn tượng trên màn ảnh, Tam Triều Dâng còn là một nhân tố thú vị của đường đua thời trang. Từ những lần xuất hiện trên thảm đỏ đến loạt hình ảnh đời thường, nữ diễn viên luôn cho thấy sự chỉn chu trong cách xây dựng hình ảnh, không ngại thử nghiệm và liên tục làm mới mình. Điều đáng nói là dù chỉ sở hữu chiều cao 1m58, Tam Triều Dâng vẫn có khả năng cân đẹp nhiều phong cách, từ ngọt ngào, nữ tính đến cá tính, thời thượng.

Nhìn cách Tam Triều Dâng lên đồ, hội chị em có chiều cao khiêm tốn chắc chắn sẽ học lỏm được không ít bí quyết mặc đẹp. Dưới đây là 6 màn thị phạm thời trang đáng tham khảo của cô nàng.

Tại một sự kiện, Tam Triều Dâng ghi điểm với phong cách thanh lịch, tinh tế khi diện set đồ đến từ thương hiệu Việt Keira Tong. Chiếc sơ mi trắng với điểm nhấn hoa 3D cầu kỳ được phối cùng chân váy ngắn có điểm nhấn bằng bông hoa cách điệu với những dải dây rủ dài đầy ngẫu hứng, tạo nên tổng thể vừa nữ tính, vừa sang trọng. Đặc biệt, cách sơ vin kết hợp với chân váy cạp cao và giày mũi nhọn giúp nữ diễn viên kéo dài đôi chân về mặt thị giác. Đây cũng là công thức lên đồ mà hội chị em thấp bé hoàn toàn có thể học lỏm để diện đi làm, đi chơi hay dự tiệc.

Nơi mua: Keira Tong

Tiếp tục ưu ái một thiết kế đến từ thương hiệu Việt NAN.atelier, Tam Triều Dâng hóa thân thành nàng công chúa ngọt ngào trong chiếc đầm vàng pastel xinh xắn. Thiết kế trễ vai khoe khéo bờ vai thanh mảnh, kết hợp cùng những lớp bèo nhún uốn lượn bất đối xứng tạo hiệu ứng bay bổng theo từng bước chân. Điểm cộng lớn còn nằm ở gam màu tươi tắn, nịnh mắt mà không hề chói chang. Đây đích thị là mẫu váy đáng đầu tư cho hội mê phong cách nữ tính, bởi diện đi sự kiện thì đủ nổi bật, mang theo trong những chuyến du lịch biển lại cực kỳ ăn ảnh.

Dù sở hữu chiều cao khiêm tốn, không thể phủ nhận Tam Triều Dâng có tỷ lệ vóc dáng đẹp với vòng eo thon gọn, vòng 1 và vòng 3 đầy đặn lại thêm đôi chân thanh mảnh. Nữ diễn viên cũng rất biết cách phát huy lợi thế này thông qua việc lựa chọn trang phục. Đơn cử như bản phối đến từ LSOUL với áo corset cúp ngực màu tím phấn, nhấn nhá chiếc nơ điệu đà ở eo, kết hợp cùng chân váy satin màu kem viền ren. Sự tương phản giữa phom áo ôm sát, đứng dáng và chân váy mềm mại tạo nên tổng thể vừa kiêu kỳ, vừa quyến rũ. Hai gam màu nhẹ nhàng khi đặt cạnh nhau cũng mang đến cảm giác sang trọng, rất đáng để chị em học hỏi khi muốn xây dựng hình ảnh tiểu thư thời thượng.

Nơi mua: LSOUL

Không cần váy áo cầu kỳ, chị em vẫn có thể học lỏm "cô giáo" Tam Triều Dâng cách biến những món đồ basic trở nên thú vị. Combo sơ mi và quần jeans vốn chẳng có gì xa lạ, nhưng việc lựa chọn áo sơ mi kẻ sọc màu vàng bơ kết hợp cùng quần jeans xanh sáng đã mang đến diện mạo trẻ trung, tươi tắn cho nữ diễn viên. Những thao tác nhỏ như xắn tay áo, mở nhẹ vài cúc cổ, sơ vin gọn gàng cũng giúp tổng thể thêm phần phóng khoáng mà vẫn chỉn chu. Thay vì giày sneaker, Tam Triều Dâng hoàn thiện bản phối bằng một đôi cao gót mũi nhọn màu đen, vừa tăng vẻ thanh lịch, vừa khéo léo cải thiện chiều cao. Đây là công thức mặc đẹp có tính ứng dụng cao, diện đi làm hay cà phê cuối tuần đều hợp lý.

"Công chúa ngọt ngào" cũng có lúc quyến rũ, sắc sảo với chiếc đầm Khloe Dress đến từ thương hiệu AYSERKRIS. Thiết kế đầm đen ôm sát cơ thể, kết hợp phần cổ yếm khoe vai và những đường nhún vải chạy dọc thân váy giúp tôn lên đường cong vóc dáng của Tam Triều Dâng. Chẳng cần đính kết cầu kỳ, nữ diễn viên vẫn toát lên vẻ sang chảnh, cuốn hút khi kết hợp cùng phụ kiện ánh bạc và lối trang điểm sắc nét. Đáng nói, chiếc váy này có giá chỉ hơn 1 triệu đồng, rất đáng để chị em bổ sung vào tủ đồ tiệc tùng dịp cuối năm.

Nơi mua: AYSERKRIS

Nếu đang tìm kiếm một chiếc váy sang chảnh để diện trong mùa lễ hội cuối năm, chị em nhất định nên tham khảo thiết kế Nive Dress của ONONMM. Chất liệu nhung đen mang hơi hướng cổ điển, kết hợp phần cổ thuyền phối lụa tương phản tạo nên vẻ đẹp kiêu kỳ, đậm chất tiểu thư. Đắt giá nhất là phom váy ôm nhẹ ở eo, xòe bồng bất đối xứng ở phần chân váy, vừa tôn dáng vừa tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân. Tam Triều Dâng cũng rất tinh tế khi tiết chế phụ kiện, chỉ cần mái tóc suôn dài và đôi khuyên tai nhỏ là đủ để hoàn thiện diện mạo sang trọng như một nàng công chúa.