Cây cảnh trong nhà thường được chọn vì dễ chăm, dễ sống, nhưng đuôi công xanh thì ngược lại -nổi tiếng "khó chiều".

Người mua cần phân biệt đúng giống lá tròn sọc bạc, vì cùng tên đuôi công nhưng có nhiều giống lá khác nhau.

Lá đuôi công xanh biết "đi ngủ" mỗi đêm

Đuôi công xanh được nhắc đến trong bài là giống lá tròn sọc bạc, tên khoa học Calathea orbifolia, xếp vào chi Goeppertia. Cây mọc tự nhiên ở rừng mưa Bolivia, dưới tán cây lớn, quen ánh sáng tán xạ và không khí ẩm. Lá to, gần tròn, sọc bạc tỏa ra từ giữa lá trên nền xanh lục; cây cao 60-90 cm, trong nhà hiếm khi ra hoa.

Chậu đuôi công xanh lá tròn sọc bạc - Ảnh: Houseplant101

Điểm lạ nhất của cây là lá biết cử động theo ngày đêm: ban ngày lá xòe ngang đón sáng, tối đến lá cụp lại, hướng lên trên. Cơ chế nằm ở khớp phình ngay chỗ cuống nối với phiến lá, nơi điều khiển lá bằng áp suất nước trong tế bào, phản ứng với ánh sáng.

Giống lá tròn sọc xanh trông như hình trái tim, thường được tặng cho các cặp đôi khi kết hôn hoặc đặt trong phòng ngủ vợ chồng, với mong muốn hòa hợp lứa đôi.

Vì sao cây đuôi công xanh hợp người mệnh Mộc?

Theo quan niệm dân gian, đuôi công xanh hợp mệnh Mộc và mệnh Thủy. Lá xanh thuộc hành Mộc, mà Thủy sinh Mộc, nên người mệnh Thủy trồng cây được xem là tốt lành. Người mệnh Hỏa trồng cây đuôi công cũng được xem là tốt, vì Mộc sinh Hỏa. Đây là phần trình bày theo quan niệm dân gian, không có nghĩa cứ trồng cây là chắc chắn tài lộc tự đến.

Ngoài giống lá tròn sọc bạc, những cây đuôi công sau cũng hợp mệnh Mộc: đuôi phụng lá dài sọc xanh, đuôi công viền hồng với nền lá xanh thẫm điểm vân hồng và đuôi công sọc hồng có lá xanh đậm với sọc hồng nổi bật. Cả ba đều có nền lá xanh thuộc Mộc, chỉ khác ở vân hồng hay mặt dưới đỏ tía thuộc Hỏa, mà Mộc sinh Hỏa nên đây vẫn được xem là cặp màu "thuận". Giống cây có màu hồng chiếm gần hết mặt lá, như đuôi công hồng, thì hợp mệnh Hỏa hơn.

Cận cảnh một chiếc lá đuôi công xanh - Ảnh: Houseplant101

Cây đuôi công xanh phù hợp đặt ở phòng khách, bàn làm việc và phòng tắm, nơi có ánh sáng gián tiếp mạnh, không để nắng xói trực tiếp vì nắng gắt làm cháy lá và phai vân. Độ ẩm từ 60% trở lên là điều kiện lý tưởng; nhiệt độ trong phòng 18-24°C là vừa, cây chịu được nhiệt độ khoảng 29°C, nếu trên 32°C thì bắt đầu xuống sắc.

Cách chăm cây đuôi công "khó tính, khó chiều"

Nên tưới nước khi lớp đất mặt khô khoảng 2-3 cm, tưới đẫm cho nước thoát ra đáy chậu. Tránh tưới quá nhiều gây ngập úng thối rễ. Nước tưới phải là nước mưa hoặc nước lọc, vì nước máy chứa florua và clo làm cháy mép lá.

Phân bón pha loãng, 4-6 tuần một lần vào mùa cây ra lá. Nhân giống chỉ bằng tách bụi khi thay chậu, 1-2 năm một lần. Giá cây dao động khoảng 100.000-500.000 đồng tùy kích thước, chủng loại và chậu đi kèm.

Đuôi công là loài cây tương đối "khó chiều", một khi mép lá đã cháy thì không thể xanh trở lại. Lá cuộn tròn giữa ban ngày là dấu hiệu cây đang thiếu ẩm, còn việc lá khép dựng lên vào buổi tối chỉ là nhịp sinh học bình thường của cây.

Ngoài ra, cây rất nhạy cảm với hóa chất trong nước máy, dễ bị nhện đỏ tấn công khi không khí hanh khô và không thích bị thay chậu hay di chuyển vị trí liên tục. Do khả năng hồi sinh của cây đuôi công xanh rất kém nếu đã bị suy kiệt, người mới bắt đầu trồng cây trong nhà nên cân nhắc kỹ trước khi chọn mua. Điểm cộng lớn nhất của loài cây này là hoàn toàn không độc hại với chó, mèo và trẻ nhỏ trong nhà.