6 lời khuyên khi thiết kế bếp, cả đời không bao giờ HỐI HẬN

Trong căn nhà, bếp luôn là nơi "bận rộn" nhất khi vừa là nơi lo cơm nước hằng ngày, vừa là chỗ để gia đình, bạn bè quây quần. Chính vì thế, một căn bếp tiện nghi không chỉ giúp việc nấu nướng đỡ vất vả mà còn khiến mọi thứ gọn gàng, dễ chịu hơn. Ngoài thiết kế hợp lý, những món gia dụng thông minh và hữu ích cũng là chìa khóa để nâng cấp trải nghiệm nấu nướng mỗi ngày.

Thiết kế động tuyến hợp lý

Một căn bếp thông minh bắt đầu từ thiết kế động tuyến. Quy trình nấu ăn cơ bản là: "lấy - rửa - cắt - nấu - dọn". Nếu tủ lạnh, bồn rửa, bếp nấu và khu vực sơ chế được bố trí khoa học, người nấu sẽ thao tác liên tục mà không phải chạy tới chạy lui.

Ngoài ra, chiều cao mặt bếp cũng nên được thiết kế phù hợp với người trực tiếp nấu ăn. Giải pháp lý tưởng là mặt bếp có độ cao chênh lệch với bồn rửa cao hơn để rửa rau củ không đau lưng, khu bếp nấu thấp hơn để xào nấu không mỏi tay. Những chi tiết nhỏ này nhưng quyết định sự thoải mái và lâu dài khi sử dụng.

Vật liệu tường dễ vệ sinh

Một trong những điểm thường bị bỏ qua là tường bếp. Thay vì dùng gạch men nhiều mạch dễ bám bẩn, nhiều gia đình hiện chọn tấm tráng men (enamel panel) phủ toàn bộ khoảng tường giữa tủ bếp trên và dưới. Ưu điểm của vật liêu này là không có khe hở, dầu mỡ khó bám, vệ sinh cực kỳ đơn giản, giữ cho bếp luôn sáng bóng.

Tối ưu hóa không gian lưu trữ

Một căn bếp tiện nghi không thể thiếu giải pháp lưu trữ khoa học. Nếu trước đây tủ bếp thường chỉ có ngăn chia thì hiện nay hệ thống ngăn kéo được ưu tiên hơn nhờ những ưu điểm: dễ sắp xếp, tận dụng được chiều sâu và mỗi lần kéo ra là thấy ngay mọi thứ, rất tiện để lấy đồ.

Với những căn bếp hiện đại, tủ đồ điện tử chuyên dụng cũng là thứ cần phải có. Các thiết bị như nồi cơm điện, máy ép, nồi chiên được đặt gọn trong tủ, kéo trượt ra khi dùng, vừa tiết kiệm diện tích mặt bàn vừa giữ bếp gọn gàng. Đặc biệt, nên tính đến ổ cắm ngay trong tủ để tiện sử dụng, từ đó giúp trải nghiệm đứng bếp của bạn thoải mái hơn rất nhiều.

Thêm một vòi nước cạnh bếp nấu

Không ít người nội trợ từng thấy phiền khi đang nấu ăn lại phải chạy ra bồn rửa lấy nước, rồi bưng ngược về bếp. Giải pháp cực kỳ tiện là lắp thêm một vòi cấp nước ngay cạnh bếp nấu. Chỉ cần xoay tay là có ngay nước để nấu canh, kho thịt hay pha chế nước sốt, không phải xách nặng hay di chuyển nhiều. Vòi này còn có thể dùng để châm nước cho các loại máy nhỏ như máy pha cà phê, nồi điện, rất nhanh gọn và tiết kiệm công sức.

Vị trí cho xe đẩy đựng rau củ

Không phải loại thực phẩm nào cũng cần cho vào tủ lạnh. Với những loại rau củ như khoai tây, hành, tỏi, cà rốt…, một chiếc xe đẩy nhỏ gọn đặt ở ngăn tủ mở chính là cách lưu trữ hợp lý nhất. Xe đẩy giúp bạn dễ di chuyển, lại tránh ẩm mốc để giúp căn bếp có thêm một góc lưu trữ gọn gàng và sạch sẽ.

Những món gia dụng giúp bếp thêm hạnh phúc

Bên cạnh thiết kế bếp mang tính ứng dụng cao thì những món đồ gia dụng phù hợp cũng khiến bạn đứng bếp vui vẻ hơn, ví dụ như một chiếc nồi "xịn". Các dòng nồi titan siêu nhẹ, bền, không bong tróc lớp phủ, lại dễ vệ sinh đang được nhiều gia đình ưa chuộng vì vừa an toàn cho sức khỏe, vừa nâng trải nghiệm nấu nướng vì cầm nắm nhẹ tay.

Gợi ý mua: NỒI CHẢO CHỐNG DÍNH SUPER CHEF

Tiếp theo là một chiếc thớt "đôi" với một mặt gỗ và một mặt nhựa PP để phân biệt thực phẩm sống - chín sẽ giúp hạn chế lây nhiễm chéo trong quá trình nấu nướng. Ngoài ra, chất liệu chống ẩm mốc, dễ rửa sạch sẽ giúp đảm bảo vệ sinh trong suốt quá trình sử dụng.

Gợi ý mua: Dkonig Houseware

Nồi áp suất điện cũng là trợ thủ đắc lực cho cuộc sống bận rộn. Nhờ môi trường áp suất cao, chiếc nồi này nấu nhanh gấp nhiều lần mà vẫn giữ được hương vị và chất dinh dưỡng. Một số dòng cao cấp còn có chức năng kết nối app, hẹn giờ và menu đa dạng cho nhiều món ăn.

Gợi ý mua: Sunhouse

Một căn bếp tiện nghi chắc chắn không thể thiếu chiếc máy hút mùi. Không gian bếp sẽ thoáng đãng và dễ chịu hơn hẳn với một chiếc máy hút mùi có công suất mạnh nhưng thiết kế nhỏ gọn. Bạn có thể tìm hiểu và trải nghiệm các dòng mới hiện nay được tích hợp tính năng điều khiển cảm ứng, tự động điều chỉnh công suất theo lượng khói, thậm chí còn có chế độ tự vệ sinh.

Gợi ý mua: Enic

Nguồn: post.smzdm



