6 kem dưỡng "tiễn biệt" làn da khô, hết luôn cả xỉn màu

Mùa lạnh, trời hanh khô đến là da bắt đầu lên tiếng vì luôn trong tình trạng khô căng, bong nhẹ, makeup không ăn, nhìn chung là thiếu sức sống trầm trọng. Đây chính là lúc bạn cần một kem dưỡng đủ mạnh để giữ da ẩm mượt nhưng vẫn mỏng nhẹ, "glow" mướt mát, không khiến da bị bí bách lên mụn ẩn.

1. Embryolisse Lait Creme Concentre

Embryolisse Lait Creme Concentre là kem dưỡng đa năng của Pháp nổi tiếng với kết cấu kem sữa mềm mượt, thấm nhanh nhưng giữ ẩm cực tốt nên có thể dùng như kem dưỡng, kem lót hay thậm chí là mặt nạ phục hồi. Công thức của em này lành tính với bơ hạt mỡ, lô hội và protein đậu nành giúp làm dịu, nuôi dưỡng và làm đầy độ ẩm cho da, khiến làn da luôn mềm mướt và căng bóng tự nhiên, đúng chuẩn "chân ái" cho mùa khô lạnh. Ngay cả da khô, da nhạy cảm cũng dùng được vì độ ẩm sâu nhưng không gây bí hay nặng mặt.

2. Neutrogena Hydro Boost Nourishing Gel Cream

Em này cũng là ứng cử viên trong tầm giá dưới 400k để mở màn mùa đông mà bạn nhất định nên thử. Kết cấu gel cream mềm mượt giúp cấp ẩm sâu nhưng lại thấm nhanh, cảm giác da được "uống nước" tức thì. Nhờ công thức giàu Hyaluronic Acid, chiết xuất Olive và Ceramide, sản phẩm không chỉ khóa ẩm suốt nhiều giờ mà còn phục hồi hàng rào da, hạn chế tình trạng nứt nẻ, khô căng thường gặp khi trời lạnh.

Điểm cộng lớn là em này còn hỗ trợ cải thiện bề mặt da. Khi da đủ ẩm, nếp nhăn li ti được làm mềm, da trông bóng khỏe và tươi tắn hơn. Công thức lành tính, phù hợp với mọi loại da, đặc biệt "cứu nguy" cho team da khô đang tìm một loại kem dưỡng mùa lạnh vừa hiệu quả vừa nhẹ mặt.

3. Dr. Jart+ Ceramidin Cream

Dr. Jart+ Ceramidin Cream cũng là "chiếc áo giáp" phục hồi da mùa lạnh siêu đỉnh với texture mềm mịn, thấm nhanh nhưng vẫn để lại độ ẩm êm dịu cho da khô. Công thức nổi bật với 5 loại Ceramides giúp củng cố hàng rào bảo vệ da, kết hợp Panthenol làm dịu và tăng khả năng giữ nước. Thêm vào đó là Glycerin tiếp tục duy trì độ ẩm, cho làn da mềm mại và khỏe khoắn hơn. Em này phù hợp cho mọi loại da, đặc biệt da khô, da yếu.

4. Klairs Rich Moist Soothing Cream

Tiếp theo là Klairs Rich Moist Soothing Cream - 1 item trong tầm giá mềm không còn xa lạ với các tín đồ skincare. Kết cấu của em này êm mượt, thấm nhanh, giúp dưỡng ẩm sâu, phục hồi cân bằng ẩm và làm dịu làn da khô hay da nhạy cảm một cách dễ chịu. Công thức chứa Beta-Glucan và Glycerin giữ nước bền bỉ, đồng thời giảm mẩn đỏ và hỗ trợ thu nhỏ lỗ chân lông cho da mịn mướt hơn.

Điểm cộng lớn là bảng chiết xuất thực vật cực đa dạng như jojoba, bưởi, đu đủ, cần tây, rau củ… giúp tăng sức đề kháng da, làm dịu nốt mụn và hạn chế dấu hiệu lão hóa nhẹ.

5. Torriden DIVE IN Soothing Cream

Em này là kiểu kem dưỡng mát mịn nhờ kết cấu gel siêu nhẹ, thấm nhanh nhưng vẫn cấp ẩm cực tốt. Công thức nổi bật với Hyaluronic Acid 5D giúp đưa nước vào sâu nhiều tầng da, kết hợp Panthenol và Allantoin để làm dịu, giảm đỏ và phục hồi làn da nhạy cảm.

Sản phẩm phù hợp cho mọi loại da, từ da khô thiếu nước tới da dầu cần dưỡng ẩm nhẹ nhàng. Bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh để dùng như mặt nạ làm dịu tức thì hoặc apply dày hơn như một mặt nạ ngủ khi da khô căng vì điều hòa hay trời khô lạnh.

6. Bioderma Cicabio Crème

Một item khác đến từ Pháp - Bioderma Cicabio Crème là kem dưỡng xếp vào hàng giảm kích ứng tốt, hỗ trợ phục hồi và làm dịu làn da tổn thương, da nhạy cảm. Em này được các bác sĩ da liễu Pháp tin dùng nhờ khả năng làm giảm các triệu chứng khó chịu, ngứa da hiệu quả, dùng cho da khô nứt nẻ do thời tiết khô lạnh là chuẩn bài. Bên cạnh đó, sản phẩm còn tạo lớp màng bảo vệ da mà vẫn mỏng nhẹ để da luôn thoải mái dễ chịu.

