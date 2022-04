6 diễn viên Hàn để tóc ngắn đẹp nhất: Song Hye Kyo xuất sắc nhưng mỹ nhân cuối mới khiến chị em "rần rần" học theo

Làng phim xứ Hàn chính là một vườn bông muôn hoa khoe sắc với nhiều mỹ nhân xinh đẹp, mỗi người một vẻ khiến khán giả ngắm mãi không chán. Tuy nhiên, dù sở hữu nhan sắc xuất chúng, không phải nữ diễn viên xứ Hàn nào cũng "cân" đẹp được cả tóc dài lẫn tóc ngắn. Một số người khi "xén" tóc đã không tránh khỏi xuống phong độ nhan sắc, và đành quay lại với mái tóc dài nữ tính, nhẹ nhàng. Cũng có không ít nữ diễn viên có sự "đột phá" nhan sắc khi chuyển sang tóc ngắn gọn gàng, trẻ trung. Và dưới đây chính là 6 nữ diễn viên Hàn xinh đẹp xuất sắc với tóc ngắn, chị em nhìn là muốn đổi style tóc ngay cho mùa mới.



Song Hye Kyo

Đứng đầu danh sách những nữ diễn viên Hàn để tóc ngắn đẹp nhất là "tường thành nhan sắc" Song Hye Kyo. Trong sự nghiệp diễn xuất, Song Hye Kyo đã đổi nhiều kiểu tóc ngắn khác nhau, và gần như chưa bao giờ xuống phong độ. Một số kiểu tóc ngắn Song Hye Kyo từng kết thân là tóc bob dài uốn sóng, tóc ngắn layer mái thưa, hay gần đây nhất là tóc bob cơ bản, rẽ ngôi lệch nhẹ. Và dù kết thân với phiên bản nào, Song Hye Kyo cũng toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng.

UEE

Gần đây, UEE gây sự chú ý với màn lột xác về cả vóc dáng lẫn nhan sắc. Nữ diễn viên đã tăng cân và lấy lại được vóc dáng khỏe khoắn, quyến rũ.

Visual của cô cũng ngày càng thăng hạng, nhất là khi kết thân với kiểu tóc bob cơ bản. Tóc bob rất hợp với khuôn cằm V-line, nhan sắc mặn mà của UEE ở tuổi 34. Khi để tóc bob, UEE khá sáng tạo trong việc tạo kiểu. Nếu để tóc bob uốn cụp, "hack" phồng chân tóc, UEE toát lên vẻ thanh lịch, sang trọng. Chuyển sang tóc bob sóng nhẹ, nữ chính Hương Vị Tình Thân bản Hàn trông đầy phóng khoáng, bay bổng.

Kim Seo Hyung

Chị đại của bộ phim Mine khiến dân tình "chết mê chết mệt" với vẻ đẹp phi giới tính, vừa quyến rũ, vừa cool ngầu. Chính kiểu tóc tém đã góp phần tôn lên khí chất của nữ diễn viên, và siêu hợp với gương mặt góc cạnh của cô. Để tóc tém, Kim Seo Hyung thường tạo độ messy cho mái tóc bằng keo xịt tóc, nhờ vậy mà trông cô rất trẻ trung, thời thượng và chẳng kém phần sang trọng.

Shin Min Ah

Shin Min Ah chứng minh là ngay cả khi sở hữu gương mặt tròn, chị em cũng có thể kết thân với tóc bob cơ bản. Kiểu tóc bob của Shin Min Ah khi được tạo độ suôn mượt, óng ả thì trông rất thanh lịch, chuẩn công sở. Nếu để tóc bob messy, Shin Min Ah toát lên vẻ sành điệu, phóng khoáng. Còn trong trường hợp kết thân với tóc bob uốn xoăn, nữ chính Hometown Cha-Cha-Cha nhìn yêu kiều, sang chảnh như tiểu thư vậy.

Yoona

Sở hữu vẻ đẹp nhẹ nhàng và trong trẻo, Yoona vẫn chinh phục được muôn kiểu tóc ngắn. Yoona trông rất thanh lịch, dịu dàng khi để tóc bob đuôi bằng, rẽ ngôi lệch. Thế nhưng, khi chuyển sang tóc ngắn layer, nhan sắc của Yoona vẫn thăng hoa hết cỡ vì trông vừa cá tính, vừa ngọt ngào và thanh nhã như nhân vật trong truyện tranh vậy. Kiểu tóc layer đẹp xuất sắc của Yoona từng khiến rất nhiều nàng muốn "đu" theo, đến tận bây giờ vẫn chuẩn mốt.

Go Jun Hee

Go Jun Hee trong She Was Pretty chính là một trong những biểu tượng phong cách của màn ảnh Hàn. Kiểu tóc tém, cách trang điểm, ăn mặc và chọn phụ kiện của Go Jun Hee từng khiến giới trẻ rần rần học theo. Trước khi cắt tóc ngắn, Go Jun Hee từng để tóc dài nữ tính nhưng lựa chọn này không khiến nhan sắc của Go Jun Hee bùng nổ. Nhờ chọn được những kiểu tóc ngắn phù hợp mà từ She Was Pretty cho tới giờ, nhan sắc của Go Jun Hee luôn tỏa sáng.

Ảnh: Sưu tầm