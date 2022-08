6 cài đặt mà người dùng iPhone nên thay đổi ngay lập tức

Theo chuyên gia công nghệ từ BGR, đây là 6 cài đặt trên iPhone mà người dùng nên thay đổi ngay lập tức!



Sử dụng "Chế độ yên lặng khi có cuộc gọi từ số lạ"

Những cuộc gọi lừa đảo, quảng cáo luôn là nỗi ám ảnh với nhiều người. Để giảm bớt phiền toái, hệ điều hành iOS cho phép điện thoại iPhone tắt tiếng chuông cuộc gọi từ các số điện thoại không có trong danh bạ, thay vì mặc định.

Để sử dụng "Chế độ yên lặng khi có cuộc gọi từ số lạ", người dùng có thể truy cập vào Settings -> Phone -> Call Blocking & Identification và bật Silence Unknow Callers

Bật chế độ tối

Một trong những tính năng thú vị nhất trên iOS chính là Dark Mode (chế độ tối), giúp tiết kiệm pin và đỡ mỏi mắt hơn khi sử dụng iPhone, iPad vào ban đêm.

Theo BGR, chế độ tối giúp tiết kiệm pin hơn, ít gây ảnh hưởng đến mắt khi nhìn lâu và cho cảm giác mới lạ khi sử dụng

Để bật, người dùng chỉ cần vào Cài đặt, chọn Màn hình & Độ sáng, chọn Tùy chọn tối. Nếu muốn thiết lập thời gian cụ thể, bạn hãy vào Custom Schedule (tùy chỉnh lịch), sau đó lựa chọn mốc thời gian tương ứng.

Đưa thanh địa chỉ của Safari về vị trí cũ

Để bật, người dùng vào Settings, chọn Safari, kéo xuống dưới và chọn Single Tab

Trên iOS 15, Apple đã chuyển thanh địa chỉ của Safari xuống phía dưới. Tuy nhiên, trong bản cập nhật nhỏ sau đó, hãng đã cho phép người dùng chuyển thanh địa chỉ về vị trí cũ. Với những ai không quen với thay đổi này, hãy đưa vị trí của thanh địa chỉ Safari về vị trí cũ bằng cách vào Settings, chọn Safari, kéo xuống dưới và chọn Single Tab.

Luôn bật tính năng tìm iPhone

Find My iPhone là tính năng được trang bị trên iPhone, iPad,... giúp bạn có thể định vị thiết bị của mình khi không may bị thất lạc, bỏ quên hoặc bị trộm. Ngoài ra, tính năng này cũng giúp bạn bảo mật các dữ liệu cá nhân trên iPhone của bạn nếu không may bị trộm mất.

Trên các phiên bản iOS mới, người dùng còn có thể tìm máy ngay cả khi máy đang không được kết nối Internet. Lúc này, điện thoại sẽ sử dụng vị trí của các thiết bị Apple ở gần để gửi thông tin đến chủ nhân.

Để bật tính năng này, người dùng vào Settings, chọn thông tin iCloud ngay trên cùng, chọn Find My, Find My iPhone và bật cả ba tính năng bên trong

Tắt tính năng Làm mới ứng dụng trong nền

Background App Refresh (Làm mới ứng dụng trong nền) cho phép các ứng dụng cập nhật thông tin mới cả khi không được bật. Tuy nhiên, tính năng này cũng gây hao pin, tốn nhiều dữ liệu của người dùng.

Để tắt tính năng này, người dùng hãy vào Setting > General -> tắt Background app refresh.

Thiết lập tính năng Focus

Kể từ iOS 15, Apple đã giúp người dùng tập trung, làm việc hiệu quả hơn nhờ với tính năng Focus.

Đây là tính năng lọc thông báo từ các ứng dụng không quá cần thiết hoặc "đóng băng" các ứng dụng tốn thời gian như Facebook, Twitter trong một khoảng thời gian nhất định.

Tính năng Focus này cũng cho phép tạo nhiều kiểu cài đặt khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng. Tính năng này có thể điều chỉnh ngay trong Settings > Focus.