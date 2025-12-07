5 loại cây có độc hay trồng trong nhà

Dưới đây là năm loại cây thường được trồng trong nhà nhưng cần hết sức lưu ý.

Cây kim tiền

Kim tiền được ưa chuộng nhờ vẻ ngoài xanh mướt, lá mọng tròn và ý nghĩa phong thủy mang lại tài lộc, thịnh vượng. Nhiều gia đình và văn phòng chọn bày kim tiền để tạo không gian hiện đại, tươi mới. Khi cây nở hoa, theo quan niệm dân gian, chủ nhà càng gặp may mắn.

Tuy nhiên, thân và lá kim tiền chứa tinh thể canxi oxalat dạng kim. Nếu nuốt phải, chất này gây nóng rát miệng, bỏng lưỡi, sưng họng và nặng hơn có thể gây khó thở hoặc xuất huyết dạ dày. Nhựa cây dính vào mắt có thể làm tổn thương giác mạc, giảm thị lực. Người trồng cần đeo găng khi cắt tỉa, tránh để trẻ nhỏ chơi gần.

Kim tiền.

Vạn niên thanh

Vạn niên thanh là cây cảnh phổ biến ở gia đình, cơ quan nhờ khả năng sống bền và lọc không khí. Cây thuộc họ ráy, thân mập, lá to, có đốm xanh – trắng đặc trưng.

Toàn bộ cây đều chứa độc, đặc biệt là nhựa. Khi tiếp xúc da có thể gây ngứa rát, phồng đỏ; bắn vào mắt gây đau, chảy nước mắt kéo dài. Nếu ăn phải, người lớn có thể bị tê môi, nói khó, đau rát họng, nôn mửa. Trẻ nhỏ có nguy cơ phù nề miệng – lưỡi, dẫn đến khó thở. Khi dính nhựa, không gãi mà nên rửa bằng nước ấm và hơ nóng nhẹ vùng da để làm dịu. Nếu dính vào mắt hoặc miệng cần rửa ngay bằng nước sạch và theo dõi triệu chứng.

Cây môn kiểng

Môn kiểng (Caladium biccolor) có nguồn gốc Nam Mỹ, được ưa chuộng nhờ lá hình khiên, màu sắc bắt mắt, thường là trắng – xanh – đỏ pha trộn. Cây mọc từ thân củ dưới đất, dễ trồng và phù hợp trang trí phòng khách.

Song lá môn kiểng chứa tinh thể oxalat có thể gây kích ứng niêm mạc, sưng môi – lưỡi nếu vô tình ăn phải. Trẻ nhỏ có thể nôn mửa, tiêu chảy; nhựa cây dính vào mắt có nguy cơ gây tổn thương giác mạc.

Cây môn kiểng.

Hoa ly lửa

Hoa ly lửa (còn gọi ngót nghẻo) sở hữu màu sắc nổi bật nhưng được xem là một trong những loài cây độc nhất nhóm cây cảnh. Tất cả bộ phận cây đều chứa các độc chất mạnh như colchicine và gloriocine, đặc biệt tập trung ở rễ củ. Hoa ly lửa thường được trồng trang trí tiểu cảnh trong vườn nhà, khu nghỉ dưỡng, khách sạn...

Sau khoảng hai giờ trúng độc, nạn nhân có thể xuất hiện buồn nôn, đau bụng, tiêu chảy có máu, tê bì quanh miệng và rát họng. Độc chất tiến triển gây suy hô hấp, hạ huyết áp, tiêu cơ vân, rối loạn đông máu, thậm chí hôn mê. Phụ nữ có thể gặp lột da hoặc chảy máu âm đạo. Vì vậy, hoa ly lửa tuyệt đối không nên trồng trong nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng.

Cây hồng môn

Hồng môn thuộc top đầu các loài thực vật có thể lọc khí độc formaldehyde, xylene, toluene, và ammoniac khỏi không khí. Cây rất tốt để trồng trong nhà thanh lọc không khí.

Tuy nhiên, toàn thân cây hồng môn đều có độc tố Calcium oxalate và Asparagine. Nếu trong nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng thì cần lưu ý khi trồng bởi nếu chúng ăn phải bất kỳ bộ phận nào của cây cũng gây ra bỏng rát họng, dạ dày và ruột. Lá hay hoa nếu nát dính vào da sẽ dễ tạo ban và rộp mụn nước.

Các chuyên gia khuyến cáo, gia đình có trẻ nhỏ, người già hoặc nuôi thú cưng nên cân nhắc khi chọn cây cảnh. Nếu vẫn muốn trồng, cần đặt cây ở vị trí cao, hạn chế tiếp xúc trực tiếp. Khi chăm sóc phải đeo găng và rửa tay kỹ sau khi cắt tỉa để bảo đảm an toàn.