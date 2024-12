54 tổ công tác 141 mới chính thức ra quân trên địa bàn Thủ đô

Trong đêm và rạng sáng 11-12, ngay sau lễ ra quân triển khai mô hình tổ công tác 141/Công an thành phố trong tình hình mới, 54 tổ công tác triển khai trên các quận, huyện, thị xã đồng loạt ra quân đã tạo khí thế trấn áp tội phạm, kịp thời ngăn chặn nhiều hành vi càn quấy trên đường phố.

Trước đó, vào chiều 10-12 Công an thành phố Hà Nội đã công bố việc triển khai mô hình công tác 141 trong tình hình mới. Từ thay đổi mô hình chỉ huy cảnh sát giao thông sang cảnh sát hình sự và công an quận, huyện, thị xã… đến triển khai tổ công tác hoạt động công khai kết hợp hoá trang khép kín địa bàn công an thành phố khẳng định việc đổi mới nâng cao năng lực, hiệu quả hoạt động của lực lượng 141 trong tình hình mới để lực lượng luôn là "quả đấm thép" trong công tác phòng, chống tội phạm, tội phạm đường phố.

Các tổ công tác ra quân

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, các tổ công tác chú trọng phòng, chống nhóm đối tượng thanh, thiếu niên tụ tập điều khiển phương tiện giao thông tốc độ cao, đua xe, lạng lách, đánh võng, có biểu hiện mang theo hung khí; các đối tượng tham gia giao thông có biểu hiện ngổ ngáo, sử dụng phương tiện không có biển kiểm soát, có biểu hiện thách thức, chống đối lực lượng công an làm nhiệm vụ... Việc này nhằm góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố trong thời gian tới.

“Theo mô hình mới, từ 15 tổ công tác 141/Công an thành phố như trước đây, lực lượng 141 sẽ có 54 tổ công tác bảo đảm quán xuyến, khép kín địa bàn, tạo nên mạng lưới kiểm soát chặt chẽ các tuyến, địa bàn trọng điểm để nhanh chóng trấn áp các hành vi vi phạm pháp luật, bảo đảm an ninh trật tự và củng cố niềm tin của nhân dân” - Thếu tướng Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Lực lượng làm nhiệm vụ trên đường phố Hà Nội

Ghi nhận từ 20h ngày 10-12 đến rạng sáng ngày 11-12, Tổ công tác 141H/Công an quận Hà Đông gồm Cảnh sát giao thông - Trật tự, Cảnh sát hình sự và Công an phường đã triển khai trên tuyến đường Quang Trung nơi tập trung đông phương tiện đi lại, có tình trạng thanh thiếu niên vi phạm luật giao thông về đêm.

Đại tá Nguyễn Ngọc Quyền, Trưởng Công an quận Hà Đông cho biết, tổ công tác 141H tập trung tuần tra phòng, chống tội phạm, triển khai kế hoạch tuần tra, kiểm soát các đối tượng có biểu hiện vi phạm đua xe trái phép, lạng lách, đánh võng, mang theo hung khí, công cụ hỗ trợ... hoặc nghi vấn liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường.

Còn trên địa bàn quận Nam Từ Liên, quận đã triển khai 2 tổ công tác Y20A và Y20B làm nhiệm vụ quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình và phụ cận. Công việc này được triển khai từ 20h hàng ngày đến 4h sáng hôm sau trong các ngày tiếp theo với nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát các đối tượng có biểu hiện vi phạm như đua xe, lạng lách, mang theo hung khí, chống đối lực lượng chức năng, hoặc nghi vấn liên quan đến tội phạm hình sự, kinh tế, ma túy, môi trường.

Ngay trong tối 10-12, ghi nhận thực tế tại địa bàn, các tổ công tác đã giữ vững kỷ luật, kỷ cương trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, đã phát hiện một số trường hợp vi phạm; đã lập biên bản 7 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, 1 trường hợp vi phạm nồng độ cồn và 1 trường hợp giao xe cho người không đủ điều kiện tham gia giao thông.

Ngoài việc đồng loạt triển khai các tổ công tác 141 mới phủ kín các địa bàn quận, huyện, thị xã do Công an địa bàn chỉ huy, hiện tại Công an thành phố Hà Nội vẫn duy trì 5 tổ công tác 141 thuộc Công an thành phố bảo đảm tinh cơ động sẵn sàng hỗ trợ các địa bàn trong các tình hình phát sinh.