52 xe máy, ô tô có biển số sau nhanh chóng nộp phạt nguội theo Nghị định 168

Trong bối cảnh nhiều địa phương tăng cường xử lý vi phạm giao thông qua hệ thống giám sát tự động, lực lượng công an các tỉnh liên tục công bố danh sách phương tiện vi phạm tốc độ nhằm siết chặt trật tự an toàn trên các tuyến đường.

Công an Đồng Nai cho biết, từ ngày 21 đến 31/10/2025, hệ thống camera giám sát của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã ghi nhận 6 lượt phương tiện vi phạm lỗi chạy quá tốc độ, gồm các biển số:

93A-128.95; 50H-558.37; 50H-726.32; 60H-266.90; 60A-886.74 và 51D-809.63.

Đầu tháng 11, Công an Thanh Hóa tiếp tục thông báo danh sách phương tiện vi phạm quy định về tốc độ bị xử phạt nguội trên các tuyến quốc lộ, trong giai đoạn từ ngày 21/9/2025 đến 30/9/2025. Riêng trên tuyến quốc lộ 47B có 46 trường hợp vi phạm.

Để tra cứu phương tiện vi phạm, người dân có thể truy cập vào trang web của Cục Cảnh sát Giao thông theo đường link sau đây https:www.csgt.vn/tra-cuu-phuong-tien-vi-phạm.html. Tại đây, người dân tiến hành nhập biển kiểm soát, loại phương tiện và mã bảo mật. Sau đó, người dân chọn "Tra cứu" để hệ thống trả kết quả phạt nguội.

Ngoài ra, người dân có thể tra cứu vi phạm phạt nguội thông qua ứng dụng VneTraffic theo các bước sau:

Bước 1: Tải và cài đặt app VNeTraffic về điện thoại trên App Store/CH Play.

Bước 2: Đăng nhập tài khoản

Trường hợp chưa có tài khoản thì đăng ký tài khoản theo các bước sau:

Chọn đăng ký, sau đó quét mã QR bên góc trên cùng phải của thẻ CCCD. Người dân thực hiện kiểm tra thông tin, nhập số điện thoại và bấm "Xác nhận".

Sau đó hệ thống sẽ gửi mã OTP về điện thoại, người dân cần nhập mã OTP và thiết lập mật khẩu.

Bước 3: Để kiểm tra phạt nguội cá nhân chọn mục "Tra cứu vi phạm".

Bước 4: Nhập biển số xe cần tra cứu và nhấn "Kiểm tra".