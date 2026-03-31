50 năm UEH và 22 hoạt động sôi nổi cả năm: Nhìn loạt concert, lễ hội này mới thấy đi học giờ "mê" cỡ nào

Từ sứ mệnh kiến quốc bằng tri thức đến những giá trị di sản để lại

Ra đời trong bối cảnh đất nước tái thiết sau năm 1975, từ đó tiếp nhận đào tạo và chính thức thành lập ngày 27.10.1976, UEH được trao một sứ mệnh lịch sử: đào tạo nguồn nhân lực kinh tế - quản lý, trực tiếp góp phần kiến thiết và phát triển quốc gia.

Sau gần nửa thế kỷ, UEH không ngừng chuyển mình với nhiều dấu ấn trong đào tạo, nghiên cứu, tư vấn, đóng góp phát triển kinh tế, xã hội, đẩy mạnh tự chủ, hội nhập quốc tế, quản trị đại học tiên tiến, chuyển đổi từ mô hình đại học đơn ngành sang đại học đa ngành, đa lĩnh vực và tiên phong trở thành đại học hành động vì phát triển bền vững.

Đến nay, UEH được ghi nhận trong nước và quốc tế, thuộc Top 15 đại học hàng đầu Đông Nam Á (THE 2026), dẫn đầu các đại học Việt Nam.

Hơn cả một hành trình, những dấu son ấy để lại 08 giá trị xuyên suốt: từ Đoàn kết - Nghĩa tình đặt nền móng, đến Tận tâm - Cộng đồng - Tiên phong tạo dựng vị thế, và hôm nay là Kiến tạo - Bền vững - Quốc tế hóa mở ra hình ảnh một đại học hội nhập toàn cầu.

UEH gọi đây là "di sản nội lực" - nền tảng cho hành động và bứt phá trong giai đoạn mới.

Trên cơ sở đó, chuỗi 22 hoạt động được triển khai như một cấu trúc hành động chiến lược, bao phủ các lĩnh vực đào tạo, nghiên cứu, quản trị, vận hành và kết nối cộng đồng.

Hành trình phát triển với nhiều dấu ấn và thành tựu trong 50 năm qua của Đại học Kinh tế TP.HCM

Khi giá trị di sản trở thành hành động chiến lược

Điểm đặc biệt của chuỗi hoạt động này là cách tiếp cận "Embracing"- không chỉ kế thừa, mà còn tái định vị và trao vai trò mới cho các giá trị di sản trong bối cảnh phát triển hiện đại.

Kết nối để tiếp nối

Đoàn kết - Nghĩa tình là điểm khởi đầu cảm xúc của hành trình "Embracing" - nơi mỗi UEHer tìm thấy sự gắn kết và cảm giác thuộc về qua các hoạt động trọng điểm:

- Hội thao Viên chức, Người lao động UEH Sports 50 – Embracing Collective Strength (04–06/2026): Chuỗi hoạt động thể thao lan tỏa tinh thần gắn kết, đồng đội, nơi mỗi cá nhân cùng hòa mình vào sức mạnh tập thể.

- Ngày hội gia đình UEH Family Fair – Embracing Home (27/6/2026): Ngày hội gắn kết gia đình viên chức, người lao động UEH, nơi giá trị "hậu phương" được tôn vinh.

- Họp mặt Thầy Cô cựu Viên chức, người lao động – Embracing Grateful Legacy (10/2026): Hoạt động tri ân những thế hệ Thầy Cô đã góp phần xây dựng và phát triển UEH qua các thời kỳ.

- Ngày Hội Ký túc xá UEH – Embracing Belonging (09–10/5/2026): Ký túc xá - "ngôi nhà chung" của bao thế hệ sinh viên, nơi ký ức, tình bạn và những trải nghiệm tuổi trẻ được kết nối. Hoạt động là hành trình trở về của cảm xúc, tự hào và gắn bó.

Lan tỏa giá trị qua hành động

Tận tâm - Cộng đồng - Tiên phong được thể hiện qua hành động cụ thể. "Embracing" lúc này là sự dấn thân, nơi mỗi cá nhân góp phần tạo nên sức mạnh tập thể và dẫn dắt thay đổi:

- UEH Glo-cal Exchange – Embracing Global Minds (xuyên suốt 2026): Chương trình thúc đẩy trao đổi học tập và văn hóa giữa người học và giảng viên UEH với các đối tác trong và ngoài nước - kết nối toàn cầu gắn với bối cảnh địa phương.

- Hội thao sinh viên; Giải Bóng đá nam, nữ UEH League 2026 – Embracing Youth Power (03–11/2026): Sân chơi thể thao sôi động dành cho sinh viên toàn trường, khơi dậy tinh thần năng động, bản lĩnh và khát vọng chinh phục.

- UEH Alumni Homecoming – Embracing Legacy Connections (xuyên suốt 2026): Lời mời trở về mái nhà UEH đến 300.000 cựu sinh viên trên toàn cầu thông qua các tour tham quan, cùng tìm hiểu về chiến lược, sự phát triển và quốc tế của 14 cơ sở đào tạo và 2 phân hiệu tại Mekong và Nha Trang.

- UEH Youth Festival 2026 – Embracing Creative Energy (21–22/3/2026): Ngày hội của sức trẻ mang thương hiệu UEH, hội tụ các hoạt động sáng tạo, nghệ thuật và cộng đồng, nơi sinh viên thể hiện cá tính, ý tưởng và tinh thần đổi mới.

- UEH Run 2026 – Embracing Our Future (04–06/2026): Giải chạy cộng đồng theo hành trình di sản của UEH được tái hiện trên đường chạy. Mỗi bước chạy không chỉ là hành trình cá nhân mà còn góp phần gây quỹ, thúc đẩy các sáng kiến vì cộng đồng và môi trường.

- UEH Alumni Day 2026 – Embracing Lifelong Bonds (07/2026): Ngày hội quy tụ cựu sinh viên qua nhiều thế hệ, tôn vinh sự gắn kết liên thế hệ và những đóng góp cho xã hội.

- Giải thể thao UEH Alumni – Embracing Active Legacy (06–07/2026): Hoạt động thể thao dành cho cựu sinh viên nhằm duy trì tinh thần năng động, gắn kết và lan tỏa lối sống tích cực.

-Hội diễn văn nghệ & UEH Concert 2026 – Embracing Artistic Spirit: Không gian nghệ thuật đa sắc màu, nơi cảm xúc, sáng tạo và bản sắc UEH được thăng hoa qua âm nhạc và biểu diễn.

- Dream Concert Vietnam 2026 – Embracing Cultural Vibrance: Sự kiện âm nhạc mang tầm quốc tế, kết nối các nền văn hóa. Điểm nhấn góp phần đưa UEH trở thành không gian giao thoa văn hóa, sáng tạo và hội nhập toàn cầu.

Đồng kiến tạo tầm nhìn toàn cầu

Kiến tạo - Bền vững - Quốc tế hóa mở ra giai đoạn phát triển mới của UEH. Đây là không gian hội tụ tri thức, đổi mới sáng tạo và kết nối toàn cầu, nơi UEH khẳng định vai trò một đại học đa ngành, bền vững và hội nhập.

- 50+ Lớp học Glo-cal – Embracing Glo-cal Action (xuyên suốt 2026): Chuỗi lớp học tích hợp thực tiễn với sự tham gia của các giảng viên - chuyên gia thực tiễn (Practical Lecturer).

- Chuỗi hội thảo khoa học "Research for All" – Embracing Knowledge Impact: Không gian học thuật mở với sự tham gia của các keynote speakers tầm ảnh hưởng quốc tế, lan tỏa giá trị nghiên cứu đến cộng đồng.

- Chuỗi kết nối đối tác quốc tế hàng đầu UEH 50 Years – 50 Partners – Embracing Global Connection (03–12/2026): Kết nối chiến lược với 50 đối tác trên 5 châu lục, khẳng định vị thế và mạng lưới hợp tác toàn cầu của UEH.

- UEH Partnerships Summit & Career Fair 2026 – Embracing Co-Created Futures: Sự kiện kết hợp hội nghị đối tác và ngày hội việc làm quy mô lớn, tạo cầu nối giữa nhà trường – doanh nghiệp – người học.

- Hội nghị kết nối địa phương – Embracing Local Impact (08/2026): Diễn đàn gắn kết UEH với các địa phương, thúc đẩy chuyển giao tri thức, chính sách và giải pháp phát triển.

- Hội nghị Giảng viên thỉnh giảng – Embracing Academic Excellence (05/2026): Không gian học thuật quy tụ đội ngũ giảng viên, chuyên gia trong và ngoài nước, chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu.

- Chương trình trại hè quốc tế Global Sparks Summer Camp 2026 – Embracing Borderless Dreams (06/2026): Chương trình hè quốc tế dành cho sinh viên trong và ngoài nước, thúc đẩy giao lưu văn hóa, học thuật và sáng tạo.

- Hội thảo UEH – NEU (07/2026): Hội thảo quốc gia giữa UEH và Đại học Kinh tế Quốc dân về phát triển đất nước trong kỷ nguyên mới.

- Hội thảo quốc tế UEH 50 năm – Embracing the Future of Global Higher Education (10/2026): Diễn đàn quốc tế quy tụ các học giả, nhà lãnh đạo giáo dục và chuyên gia toàn cầu, thảo luận về tương lai giáo dục đại học.

Bên cạnh 22 hoạt động chiến lược, UEH cũng mang đến góc nhìn kỷ niệm, tri ân và tự hào qua lăng kính thời gian với các sản phẩm truyền thông: Video UEH 50 tái hiện tinh thần và bản lĩnh của các thế hệ; UEH History Art Book – ấn phẩm nghệ thuật ghi dấu hành trình phát triển; bộ quà tặng phiên bản giới hạn (limited gifts) mang đậm dấu ấn 50 năm; Music Album UEH 50 lan tỏa cảm hứng bằng âm nhạc và Triển lãm ảnh kết hợp công nghệ thực tế ảo (Photo Exhibition + VR) "Xưa & Nay" – nơi người xem có thể "bước qua thời gian" để chứng kiến sự chuyển mình của UEH từ những ngày đầu đến hiện tại.

Cột mốc 50 năm không chỉ đánh dấu một chặng đường đã qua, mà mở ra một hành trình mới - nơi UEH tiếp tục đồng hành cùng cộng đồng, lan tỏa tri thức, kết nối nguồn lực và góp phần định hình tương lai phát triển bền vững của xã hội.

*Các cựu học viên, đối tác, cộng đồng quan tâm có thể theo dõi và đăng ký tham gia các hoạt động tại chuyên trang UEH 50 năm: https://ueh50.ueh.edu.vn/