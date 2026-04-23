5 thứ chuột sợ nhất, hễ gặp là chạy mất dạng

Chuột là loài động vật xuất hiện khá phổ biến trong khu dân cư, đặc biệt ở những nơi có thức ăn và chỗ trú ẩn thuận lợi. Không chỉ gây phiền toái, chúng còn cắn phá đồ đạc, làm hỏng dây điện và ảnh hưởng đến vệ sinh không gian sống. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng có những thứ rất quen thuộc trong nhà lại khiến chuột e ngại và có xu hướng tránh xa.

Điểm đáng nói là, nhiều gia đình dù có sẵn những “khắc tinh” này nhưng lại không tận dụng đúng cách, khiến chuột vẫn xuất hiện đều đặn.

1. Mùi hăng của tỏi và hành

Chuột có khứu giác rất nhạy, vì vậy những mùi nồng như tỏi và hành có thể gây khó chịu rõ rệt. Khi đặt tỏi hoặc hành ở những khu vực chuột hay lui tới như gầm tủ, góc bếp hay gần đường đi của chúng, chuột thường sẽ hạn chế lại gần.

Trong thực tế, nhiều người đập dập tỏi để mùi lan mạnh hơn thay vì để nguyên củ. Tuy nhiên, cách này chỉ có tác dụng trong thời gian ngắn, vì mùi sẽ giảm dần sau vài ngày nếu không thay mới.

2. Mùi bạc hà

Tinh dầu bạc hà là một trong những mùi mà chuột không ưa. Mùi the và khá gắt của bạc hà có thể ảnh hưởng đến khả năng định hướng của chuột, khiến chúng cảm thấy không an toàn khi di chuyển qua khu vực đó. Bạn có thể áp dụng cách nhỏ tinh dầu bạc hà vào bông gòn rồi đặt ở các góc khuất như sau tủ lạnh, dưới bồn rửa hoặc trong kho. Với những không gian kín, mùi bạc hà có thể lưu lại lâu hơn và phát huy tác dụng tốt hơn.

3. Ánh sáng mạnh và không gian trống

Chuột là loài thích môi trường tối, kín và ít bị xáo trộn. Ngược lại, những khu vực có ánh sáng mạnh, ít chỗ ẩn nấp sẽ khiến chúng dễ bị phát hiện và cảm thấy không an toàn. Ví dụ, những khu vực như bếp luôn sáng đèn vào ban đêm hoặc sân sau được dọn dẹp gọn gàng, không có nhiều đồ đạc thường ít có dấu hiệu chuột hơn. Trong khi đó, những nơi tối, ẩm và nhiều góc khuất lại dễ trở thành nơi trú ẩn.

4. Tiếng động và rung chấn

Chuột rất nhạy với âm thanh và rung động từ môi trường xung quanh. Những khu vực thường xuyên có người qua lại, có tiếng bước chân hoặc hoạt động liên tục sẽ khiến chúng dè chừng và ít ở lại lâu. Đây cũng là lý do chuột thường hoạt động mạnh vào ban đêm khi không gian yên tĩnh. Nếu một khu vực luôn có sự di chuyển hoặc âm thanh nhẹ, chuột sẽ có xu hướng tìm nơi khác an toàn để thay thế.

5. Mùi cay nồng của tiêu hoặc ớt

Bên cạnh mùi hăng, chuột cũng không thích những mùi cay nồng như tiêu hoặc ớt. Những chất này có thể gây kích thích mạnh đến khứu giác của chúng, khiến chuột khó chịu và tránh xa khu vực có mùi.

Làm gì để hạn chế chuột vào nhà?

Bên cạnh việc tận dụng những yếu tố trên, các gia đình nên kết hợp thêm các biện pháp cơ bản để kiểm soát chuột hiệu quả hơn:

- Giữ vệ sinh nhà cửa, không để thức ăn thừa qua đêm

- Đậy kín thùng rác và khu vực chứa thực phẩm

- Bịt kín các khe hở, lỗ nhỏ quanh nhà

- Hạn chế tích trữ đồ đạc lâu ngày, tạo nơi trú ẩn

- Duy trì ánh sáng ở những khu vực tối